Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке

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Диапазон 700 МГц для сетей 4G/5G

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты высвобождения полосы радиочастот в диапазоне 700 МГц (694-790 МГц) для запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G).

Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Сейчас диапазон 700 МГц занят эфирным телевещанием. В то же время еще в 2012 г. данные частоты вместе с частотами в диапазонах 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц, были выделены «большой четверке» сотовых операторов (члены упомянутого Союза) для запуска сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Однако позднее Президент России Владимир Путин запретил выделять частоты без согласия со стороны телевещателей. В результате Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) отказался выдавать сотовым операторам разрешения на запуск радиоэлектронных средств в рамках уже выделенного им диапазона частот. Сотовые операторы пытались судиться с ГРЧЦ, но потом отказались от этого.

Освободившиеся частоты из-под эфирного телевидения можно использовать для сетей 4G и 5G

Актуальность использования данного диапазона для сотовой связи возрастает в связи с предстоящим запуском сетей 5G. Частоты в диапазонах ниже 1 ГГц обладают большой зоной обслуживания, что делает их использование необходимым для покрытия удаленных территорий. При этом, согласно дорожной карте, полоса частот в диапазоне 694-790 МГц обладает большим доступным радиочастотным ресурсом, чем полосы частот в диапазонах 450 МГц, 800 МГц и 900 МГц вместе взятые (с учетом текущих проблем с электромагнитной совместимостью).

Проблемы региональных вещателей и HDTV

С другой стороны, в рамках реализации Федеральной программы развития телерадиовещания практически на всей населенной территории России было построено два мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Это позволило приступить к отключению аналогового эфирного вещания федеральных телеканалов. В свою очередь, данное обстоятельство создает предпосылки для запуска в данном диапазоне сетей сотовой связи.

Правда, в аналоговом формате продолжают вещание региональные телеканалы. Изначально их планировали включить в состав третьего мультиплекса цифрового телевидения, но от его запуска было решено отказаться. В то же время региональные каналы недавно начали вещание в формате региональных врезок в эфире «Общественного телевидения России» (ОТР).

С другой стороны, сейчас цифровое эфирное вещание в России происходит в стандартном качестве (SD). Между тем, что программе развития телерадиовещания был заложен запуск эфирного HD-вещания, для чего могут понадобиться частоты в диапазоне 700 МГц. В связи с этим замминистра связи Алексей Волин говорил, что он против передачи данных частот для сотовой связи.

Во сколько обойдется освобождение диапазона 700 МГц от телевещателей

Авторы дорожной карты считают, что частоты каналы первого и второго мультиплекса цифрового телевидения могут быть переведены в диапазоны 174-230 МГц и 470-694 МГц. В том числе в этих диапазонах могут быть найдены два дополнительных частотных канала, которые обеспечат запуск HD-вещания каналов первого и второго мультиплекса в городах с численностью более 50 тыс. человек (параллельно с вещанием в стандартном качестве).

Сейчас в диапазоне 700 МГц работает 2,1 тыс. передатчиков госпредприятия «Российские телевизионные и радиовещательные сети» (РТРС), обеспечивающих вещание каналов первого и второго мультиплексов. Их перенастройка на диапазон 470-694 МГц обойдется в 170 млн руб., считают авторы дорожной карты.

Замена фильтров с критической маской на станциях первого мультиплекса обойдется в 240 млн руб. Перенастройка фильтров с критической маской на станциях второго мультиплекса обойдется 75 млн руб. Модернизация устройств сложения сигналов потребует затрат в размере 160-360 млн руб.

Кроме того, внесение изменений в проектную и рабочую документацию потребует 120 млн руб. На оформление заключений экспертизы электромагнитной совместимости (ЭМС) нужно потратить 215 млн руб. Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы потребуют 160-210 млн руб. Наконец, еще 105 млн руб. нужно будет направить на транспортные и командировочные расходы.

В итоге общий объем затрат на перевод телевещания из диапазона 700 МГц, по подсчетам «Союза операторов мобильной связи LTE», составит от 1,25 млрд руб. до 1,5 млрд руб. В Союзе сообщили, что проект дорожной карты был направлен в Федеральную комиссию по телерадиовещанию. Ожидается, что документ будет учтен комиссией при разработке новой Программы развития телерадиовещания.

В пресс-службе Минкомсвязи сообщили, что понимают озабоченность операторов связи по поводу данного диапазона частот, но необходимо искать компромисс между их интересами и интересами телевещателями. Пресс-служба РТРС не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Источник CNews в регулирующих органах считает, что телевещателей действительно надо переводить из диапазона 700 МГц в более низкие диапазоны. Это выгодно и самим телевещателям, так как чем ниже частота, тем выше дальность обслуживания. Но по поручению Президента такие действия можно осуществлять только с согласия самих телевещателей. Кроме того, как добавляет собеседник CNews, «абсурдной» является ситуация, когда сотовые операторы платят за частоты в диапазоне 700 МГц сотни миллионов рублей в год, но пользоваться ими не могут.