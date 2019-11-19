Intel подставит пользователей по всему миру: их оставят без фирменных BIOS и драйверов

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С официального сайта Intel исчезнут все драйверы и BIOS для чипсетов, видеокарт и других устройств, выпущенных больше 10 лет назад и давно потерявших свою актуальность. Количество устройств, доступ к ПО для которых будет закрыт, исчисляется сотнями.

Удаление без возможности восстановления

Компания Intel навсегда закроет доступ к драйверам и BIOS сотен своих комплектующих, использующихся во многих компьютерах по всему миру. Все ссылки на них, будут удалены с официального сайта компании, как и сами архивы и исполняемые файлы, пишет ZDNet.

Свой план Intel намерена реализовать в течение ближайших нескольких дней. Многие файлы станут недоступны после 22 ноября 2019 г., и точное их количество на момент публикации материала не было известно. По оценке специалистов ZDNet, они исчисляются сотнями. Сама Intel их число не раскрывает, как и свои мотивы.

Кто под ударом

Intel удалит драйвера и BIOS для морально устаревших компонентов, выпущенных в конце XX века и в период с 2000 по 2010 гг. и в настоящее время снятых с производства в пользу более современных комплектующих. После 22 ноября 2019 г. нельзя будет скачать необходимые драйверы для чипсетов, сетевых карт, а также для видеокарт, интегрированных в процессоры компании.

Решение Intel об удалении драйверов для старого оборудования не добавит ей очков кармы

Многие из устаревших компонентов Intel давно перестала поддерживать и выпускать актуальные драйверы и версии BIOS, так что ее сайт превратился в хранилище устаревшей информации. Удалению подлежат файлы под такие ОС, как Windows 98, ME и XP, а также под старые версии Windows Server.

Возможные причины удаления

Каждая из перечисленных операционных систем по состоянию на 2019 г. не поддерживается Microsoft – они не получают обновления годами, да и разработчики сторонних программ не оптимизируют актуальные версии своих продуктов под них. К примеру, поддержка Windows XP, вышедшей в ноябре 2001 г., была прекращена в апреле 2014 г., а остальные ОС «вышли в тираж» еще раньше. Такие популярные браузеры, как Chrome и Opera, больше не выпускаются под эту систему.

Другими словами, «железо», драйвера которых Intel годами хранит на своих серверах, в 2019 г. может попросту не заработать на современных версиях операционных систем, и владельцы такого оборудования вынуждены пользоваться старыми ОС, не получающими патчи безопасности и неспособными работать с актуальными версиями ПО.

Но не исключено, что Intel заботится вовсе не о безопасности потребителей, а о собственной выгоде – по данным ZDNet, многие пользователи полагают, что, удаляя драйвера для старых компонентов, Intel подталкивает людей к переходу на новые комплектующие.

К слову, подобным образом действует и Microsoft – корпорация известна многочисленными ухищрениями, которыми она пыталась заставить пользователей отказаться от Windows 7 и более ранних операционных систем в пользу Windows 10. Многие из этих способов лежали в зоне серой морали, а некоторые и вовсе были признаны незаконными, за что на Microsoft неоднократно подавали в суд.

Intel – не первая

Шаг, который собирается сделать Intel, в 2018 г. совершила компания HP Inc. За год до Intel она предупредила пользователей о скором закрытии доступа к драйверам для старого оборудования, а также к фирменному ПО под устаревшие операционные системы.

Удалению подлежали драйвера и BIOS для техники таких брендов, как Hewlett-Packard и Compaq, а также частично DEC.

Однако не все компании поступают так же, как HP и Intel. К примеру, компания Dell известна тем, что предоставляет полный доступ к драйверам для любого своего оборудования, включая и очень старые модели.

То же можно сказать и о компании Lenovo. На ее официальном сайте даже есть специальный раздел с программным обеспечением для сильно устаревшего «железа».

Альтернативные источники драйверов

Удаление программного обеспечения для устаревшего оборудования с сайтов Intel и других компаний затрудняет его поиск, но не делает его полностью невозможным. Существуют сторонние ресурсы-хранилища, а также сайты производителей комплектующих, где могут располагаться нужные файлы. Также существует такое явление, как драйвер-паки.

Но скачивание и установка драйверов с неофициальных сайтов может таить в себе определенную опасность – в архивах с драйверами может находиться вредоносное ПО. В случае с драйвер-паками на ПК, помимо самих драйверов, при неосторожном обращении установится и пара десятков ненужных программ, на удаление которых и чистку реестра после них придется потратить некоторое время.

Существует еще один вариант получения доступа к старым драйверам Intel – сайт archive.org, на котором есть ссылка на torrent-файл с архивом всех драйверов, доступных на сайте Intel на 2014 г. Архив весит около 70 ГБ. Отметим, что сам ресурс archive.org, как сообщал CNews, может быть навсегда заблокирован в России.