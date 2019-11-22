Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019»

Бизнес

26 ноября 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Рынок ЭДО 2019».

Заканчивается регистрация на конференцию CNews «Рынок ЭДО 2019», которая состоится в Москве 26 ноября 2019 г.

Времена, когда компании просто мечтали избавиться от бумажных документов, остались в прошлом. Сегодня практически повсеместно для организации внутреннего документооборота используются СЭД. Однако взаимодействие с внешним миром, как правило, по-прежнему происходит на бумаге.

Еще недавно большая часть представленных на рынке решений в сфере юридически значимого обмена документами обеспечивали работу лишь с ограниченными типами документов. Заказчики сталкивались с тем, что технологии были еще сырыми, а на рынке не было достаточно компетенций для их совершенствования. Серьезные сложности создавало отсутствие регламентов в сфере хранения, обработки и передачи документов.

Со временем ситуация изменилась. В настоящее время комплексные решения обеспечивают работу с электронной подписью, интеллектуальную предобработку и хранение юридически значимых документов, взаимодействие с прикладными системами и объединение бумажного и электронного документооборота. В ближайшем будущем рынок ждет максимальный отказ от бумаги, постепенная формализация важных для бизнеса типов документов, появление регламентированных маршрутов обмена документами с контрагентами и контролирующими органами, а также интеллектуальная обработка всей документации и централизация функций ЭДО внутри компаний любого масштаба.

Спикеры и участники дискуссии:

  • Дмитрий Цыганков, директор по ИТ, ГК «А101»
  • Денис Ананьев, руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк
  • Оксана Одинцова, руководитель проектов ЭДО, Ferrero Russia CJSC
  • Дмитрий Сивуха, руководитель направления ЭДО, Сбербанк факторинг
  • Валерия Шепшелева, руководитель группы по учету дебиторской задолженности, Nissan
  • Федор Новиков, заместитель начальника управления, ФНС России
  • Байжан Канафин, генеральный директор, Documentolog
  • Антон Омигов, менеджер группы «Документооборот», ММК-информсервис
  • Денис Панин, руководитель отдела закупок в России и СНГ, Estée Lauder
  • Андрей Якимишин, руководитель отдела продаж, Edisoft

Основные вопросы к обсуждению:

  • Какие процессы происходили на рынке СЭД в 2018 году
  • Как развивается сегмент внутренних СЭД
  • Какие новые сервисы появляются в системах управления документами
  • Как развивается юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)
  • Какие проблемы существуют в сфере ЮЗЭДО
  • Как сократить затраты на роуминг ЮЗЭДО
  • Как заставить контрагентов перейти на ЮЗЭДО
  • Что происходит на рынке электронных архивов
  • Каковы возможности электронных хранилищ документов

  • Каким будет рынок ECM и ЮЗЭДО в 2019 году.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам:

Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences

+7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404

tkrestyanova@cnews.ru

Другие материалы рубрики

Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн

Загадочная оттепель. США вернули Microsoft право поставлять Huawei свое ПО

ИТ-директором «Ситилинка» стал адепт больших данных и искусственного интеллекта

«Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью

Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег

В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена

Техника

Обзор столов с регулировкой высоты Levado: решение для работы сидя и стоя

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ
Показать еще
Персона месяца

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

Евгений Абакумов

ИТ-директор Росатома

Стратегия месяца

Периферийные вычисления перемещаются в центр внимания

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений