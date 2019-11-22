Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019»
26 ноября 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Рынок ЭДО 2019».
Заканчивается регистрация на конференцию CNews «Рынок ЭДО 2019», которая состоится в Москве 26 ноября 2019 г.
Времена, когда компании просто мечтали избавиться от бумажных документов, остались в прошлом. Сегодня практически повсеместно для организации внутреннего документооборота используются СЭД. Однако взаимодействие с внешним миром, как правило, по-прежнему происходит на бумаге.
Еще недавно большая часть представленных на рынке решений в сфере юридически значимого обмена документами обеспечивали работу лишь с ограниченными типами документов. Заказчики сталкивались с тем, что технологии были еще сырыми, а на рынке не было достаточно компетенций для их совершенствования. Серьезные сложности создавало отсутствие регламентов в сфере хранения, обработки и передачи документов.
Со временем ситуация изменилась. В настоящее время комплексные решения обеспечивают работу с электронной подписью, интеллектуальную предобработку и хранение юридически значимых документов, взаимодействие с прикладными системами и объединение бумажного и электронного документооборота. В ближайшем будущем рынок ждет максимальный отказ от бумаги, постепенная формализация важных для бизнеса типов документов, появление регламентированных маршрутов обмена документами с контрагентами и контролирующими органами, а также интеллектуальная обработка всей документации и централизация функций ЭДО внутри компаний любого масштаба.
Спикеры и участники дискуссии:
- Дмитрий Цыганков, директор по ИТ, ГК «А101»
- Денис Ананьев, руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк
- Оксана Одинцова, руководитель проектов ЭДО, Ferrero Russia CJSC
- Дмитрий Сивуха, руководитель направления ЭДО, Сбербанк факторинг
- Валерия Шепшелева, руководитель группы по учету дебиторской задолженности, Nissan
- Федор Новиков, заместитель начальника управления, ФНС России
- Байжан Канафин, генеральный директор, Documentolog
- Антон Омигов, менеджер группы «Документооборот», ММК-информсервис
- Денис Панин, руководитель отдела закупок в России и СНГ, Estée Lauder
- Андрей Якимишин, руководитель отдела продаж, Edisoft
Основные вопросы к обсуждению:
- Какие процессы происходили на рынке СЭД в 2018 году
- Как развивается сегмент внутренних СЭД
- Какие новые сервисы появляются в системах управления документами
- Как развивается юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)
- Какие проблемы существуют в сфере ЮЗЭДО
- Как сократить затраты на роуминг ЮЗЭДО
- Как заставить контрагентов перейти на ЮЗЭДО
- Что происходит на рынке электронных архивов
- Каковы возможности электронных хранилищ документов
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Каким будет рынок ECM и ЮЗЭДО в 2019 году.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам:
Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences
+7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404
tkrestyanova@cnews.ru