Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019»

26 ноября 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Рынок ЭДО 2019».

Заканчивается регистрация на конференцию CNews «Рынок ЭДО 2019», которая состоится в Москве 26 ноября 2019 г.

Времена, когда компании просто мечтали избавиться от бумажных документов, остались в прошлом. Сегодня практически повсеместно для организации внутреннего документооборота используются СЭД. Однако взаимодействие с внешним миром, как правило, по-прежнему происходит на бумаге.

Еще недавно большая часть представленных на рынке решений в сфере юридически значимого обмена документами обеспечивали работу лишь с ограниченными типами документов. Заказчики сталкивались с тем, что технологии были еще сырыми, а на рынке не было достаточно компетенций для их совершенствования. Серьезные сложности создавало отсутствие регламентов в сфере хранения, обработки и передачи документов.

Со временем ситуация изменилась. В настоящее время комплексные решения обеспечивают работу с электронной подписью, интеллектуальную предобработку и хранение юридически значимых документов, взаимодействие с прикладными системами и объединение бумажного и электронного документооборота. В ближайшем будущем рынок ждет максимальный отказ от бумаги, постепенная формализация важных для бизнеса типов документов, появление регламентированных маршрутов обмена документами с контрагентами и контролирующими органами, а также интеллектуальная обработка всей документации и централизация функций ЭДО внутри компаний любого масштаба.

Спикеры и участники дискуссии:

Дмитрий Цыганков , директор по ИТ, ГК «А101»

, директор по ИТ, ГК «А101» Денис Ананьев , руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк

, руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк Оксана Одинцова , руководитель проектов ЭДО, Ferrero Russia CJSC

, руководитель проектов ЭДО, Ferrero Russia CJSC Дмитрий Сивуха , руководитель направления ЭДО, Сбербанк факторинг

, руководитель направления ЭДО, Сбербанк факторинг Валерия Шепшелева , руководитель группы по учету дебиторской задолженности, Nissan

, руководитель группы по учету дебиторской задолженности, Nissan Федор Новиков , заместитель начальника управления, ФНС России

, заместитель начальника управления, ФНС России Байжан Канафин , генеральный директор, Documentolog

, генеральный директор, Documentolog Антон Омигов , менеджер группы «Документооборот», ММК-информсервис

, менеджер группы «Документооборот», ММК-информсервис Денис Панин , руководитель отдела закупок в России и СНГ, Estée Lauder

, руководитель отдела закупок в России и СНГ, Estée Lauder Андрей Якимишин, руководитель отдела продаж, Edisoft

Основные вопросы к обсуждению:

Какие процессы происходили на рынке СЭД в 2018 году

Как развивается сегмент внутренних СЭД

Какие новые сервисы появляются в системах управления документами

Как развивается юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)

Какие проблемы существуют в сфере ЮЗЭДО

Как сократить затраты на роуминг ЮЗЭДО

Как заставить контрагентов перейти на ЮЗЭДО

Что происходит на рынке электронных архивов

Каковы возможности электронных хранилищ документов

Каким будет рынок ECM и ЮЗЭДО в 2019 году.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам:

Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences

+7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404

tkrestyanova@cnews.ru