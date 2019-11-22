В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена

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Xiaomi привезла в Россию смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, не имеющие аналогов в мире из-за своей уникальной 108-мегапиксельной камеры. В России они вышли спустя всего несколько дней после премьеры в Европе; в Китае они стоят существенно дешевле.

Самые продвинутые камерофоны

В России состоялась премьера смартфонов Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это первые в мире телефоны с камерой на 108 МП – предыдущий рекорд составил 64 МП, и он тоже принадлежит Xiaomi. Такую камеру она установила, к примеру, в Redmi Note 8 Pro.

Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro – это международные версии смартфонов Xiaomi CC9 Pro и СС9 Premium Edition, дебютировавших в Китае в начале ноября 2019 г. Россиянам эти гаджеты будут доступны в одной комплектации, но в трех цветах корпуса – «Полночном черном», «Изумрудном зеленом» и «Арктическом белом». Начало продаж – 16 декабря 2019 г.

Российская стоимость Mi Note 10 составляет 40 тыс. руб. за комплектацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Более мощный Mi Note 10 Pro оценен в 45 тыс. руб. и предлагает накопитель на 256 ГБ вместе с оперативной памятью на 8 ГБ. В Китае стоимость Xiaomi CC9 Pro 6-128 ГБ составляет $400 (25,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 ноября 2019 г.), тогда как СС9 Premium Edition 8-256 ГБ оценивается в $500 (31,9 тыс. руб.). Другими словами, россиянам опять придется немало переплатить за возможность обладания этими гаджетами, как это было с флагманом Mi Mix 3 в феврале 2019 г.

Xiaomi Mi Note 10

Для сравнения, самый дешевый Apple iPhone 2019 модельного года, iPhone 11, стоит в России 60 тыс. руб. за 64 ГБ памяти. При этом разрешение обеих его основных камер составляет 12 МП.

Первым покупателям этих смартфонов Xiaomi подарит еще одну свою новинку ноября 2019 г. – смартфон Redmi Note 8T, который отдельно стоит минимум 14 тыс. руб. Для этого нужно оформить заказ на Mi Note 10 или Mi Note 10 Pro в период со 2 по 15 декабря 2019 г.

Стоимость Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и Redmi Note 8T в России

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в России, тыс. руб. Mi Note 10 6 128 40 Mi Note 10 Pro 8 256 45 Redmi Note 8T 3 32 14 Redmi Note 8T 4 64 16 Redmi Note 8T 4 128 18

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

Redmi Note 8T поступит в продажу в России в трех модификациях: 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (14 тыс. руб.), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной (16 тыс. руб.), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (18 тыс. руб.). Все три смартфона можно приобрести в фирменном онлайн-магазине Xiaomi mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store и в сетях розничных партнеров компании.

Различия между смартфонами

В плане дизайна и 99% технических характеристик в Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro – это один и тот же смартфон. Разница в 5 тыс. руб. обусловлена в первую очередь большими объемами памяти у Mi Note 10 Pro.

Распаковка и возможности камеры Xiaomi Mi Note 10

Еще одно отличие кроется в оптике основной 108-мегапиксельной камеры. В Mi Note 10 в состав ее объектива входит семь линз, а в Mi Note 10 Pro их на одну больше – восемь.

Возможности фотокамер

Тыльный модуль камеры состоит из пяти сенсоров. Разрешение 108 МП получила матрица Samsung HMX, разработанная совместно с Xiaomi и наделенная размерами 1/1,33 дюйма. Она располагает четырехосевой оптической стабилизацией и диафрагмой f/1,69.

Параметры основной камеры Mi Note 10

Второй сенсор – это 12-мегапиксельный портретник с датчиком 1/2,6 дюйма Samsung SAK2L3. Он снабжен двойным фазовым автофокусом, диафрагмой f/2 и двухкратным оптическом зумом.

Третья камера – телефотомодуль с датчиком 1/3,6 дюйма на 8 МП, пятикратным оптическим зумом, оптической стабилизацией и диафрагмой f/2,0. Также камера обладает 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом.

Четвертая камера обзавелась 20-мегапиксельной матрицей, диафрагмой f/2,2 и широкоугольной оптикой с обзором на 117 градусов. Последний датчик – макромодуль на 2 МП с диафрагмой f/2,4 для съемки с расстояния в 1,5 см.

Основная камера обеих новинок Xiaomi дополнена двумя двойными вспышками с жестким и мягким светом. Фронтальная камера основана на матрице 32 МП с диафрагмой f/2,0.

Смартфоны умеют записывать видео 4К с частотой 30 кадров в секунду. Также есть ночной режим, HDR, искусственный интеллект для улучшения фотографий и автопортретов съемка замедленного видео в HD-качестве на 960 кадрах.

Основные спецификации

Новинки Xiaomi не относятся к флагманам – упор в них сделан не на производительность, а на возможности фото- и видеосъемки. Тем не менее, в их основе лежит мощный процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 730G. Это восьмиядерный чип с двумя ядрами 2,2 ГГц и шестью 1,8 ГГц, а также со встроенной видеокартой Adreno 618.

Для рынка России Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro заявлены в трех цветах

Экран смартфонов – это AMOLED-панель с диагональю 6,47 дюйма, разрешением Full HD+ (2340x1080 точек) и небольшим вырезом под камеру. Яркость дисплея повышена до 600 нит, контрастность – до 400 000:1, а сама панель защищена усиленным стеклом Gorilla Glass 5. В наличии встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев.

В Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro используются современные модули памяти – LPDDR4X для оперативной и UFS 2.1 для внутреннего накопителя. Поддержка microSD не заявлена – есть лишь лоток под две nano-SIM.

Смартфоны заряжаются по USB-C, но при этом у них есть отдельный 3,5-миллиметровый выход под наушники в дополнение к ИК-порту для управления бытовой техникой. Аккумулятор получил емкость 5260 мАч и поддержку быстрой 30-ваттной зарядки.

Характеристики смартфонов включают NFC-чип для бесконтактных платежей, ресиверы ГЛОНАСС и GPS, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) а также поддержку LTE на обеих SIM-картах и режима VoLTE.

Xiaomi подарит Redmi Note 8T при заказе новых камерофонов

Вес смартфонов составляет 208 граммов при размерах 158х74х10 мм. В комплект поставки, помимо зарядного устройства, кабеля USB-C и скрепки для лотка с SIM-картами, входит фирменный чехол-бампер.