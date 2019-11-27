ИТ-альянс, продвигающий ультраперспективную технологию, бежал из США из-за санкций

Международный фонд RISC-V Foundation, контролирующий использование товарного знака RISC-V (микропроцессорная архитектура), сообщил о скором переносе своей штаб-квартиры из США в Швейцарию. Решение принято на фоне ужесточения торговой войны между США и Китаем и угрозы ввода новых санкций, угрожающих сотрудничеству между странами-членами фонда.



Из США в Европу

Некоммерческий фонд RISC-V Foundation, зарегистрированный в США, принял решение перебраться в Европу. Основной и единственной причиной этого стала санкционная политика американских властей в отношении Китая.

В составе фонда RISC-V Foundation числятся компании из многих крупных стран мира, не только из КНР и США. Новые американские санкции, планируемые к введению в ходе торговой войны с Китаем, в том числе и затрагивающие интересы конкретных компаний, могут негативно отразиться на работе фонда. В частности, один из членов фонда, компания Huawei, еще в мае 2019 г. узнала, на что способен президент США Дональд Трамп (Donald Trump), когда он заставил Google и ряд крупных ИТ-компаний разорвать партнерские отношения с ней.

По данным информагентства Reuters, члены альянса определились с новой страной для регистрации организации. Их выбор пал на Швейцарию – совет директоров фонда принял единогласное решение переехать именно в эту страну. Сроки переезда установлены не были.

Чем занимается фонд

RISC-V Foundation напрямую связан с RISC-V – открытой системой команд и процессорной архитектурой для микропроцессоров и микроконтроллеров, основанной на базе концепции RISC. Архитектура была разработана в 2010 г., а основание фонда пришлось на 2015 г.

Прототип процессора на базе архитектуры RISC-V

Фонд не владеет самой архитектурой и не контролирует ее использование. Его основная задача заключается в установке требований к контроллерам и микропроцессорам, выполнение которых позволит производителям этих устройств использовать товарный знак RISC-V в описании своей продукции.

По состоянию на 27 ноября 2019 г. в составе RISC-V Foundation числятся свыше 320 компаний со всего мира, в том числе Alibaba Group Holding, Google, упомянутая Huawei, NXP Semiconductors, Qualcomm, Samsung, а также Red Hat, в октябре 2018 г. купленная корпорацией IBM. Руководство фонда хочет быть уверенным, что компании-члены альянса, зарегистрированные за пределами США, беспрепятственно смогут участвовать в дальнейшей разработке и продвижении RISC-V.

Побег от рисков

Исполнительный директор RISC-V Foundation Калиста Рэдмонд (Calista Redmond) сообщила, что на момент принятия решения о переносе штаб-квартиры в европейскую страну организация не испытывала никакого давления со стороны американского правительства. Тем не менее, по ее словам, определенные компании-члены фонда (их название осталось «за кадром») выразили мнение, что им «было бы комфортнее, если бы фонд был зарегистрирован за пределами США».

Не исключено, что совет директоров RISC-V Foundation принял решение о переезде фонда в Европу на фоне того, как под давлением американских властей компанию Huawei изгнали сразу из двух альянсов со штаб-квартирами в США. 24 мая 2019 г. это сделала SD Association с головным офисом в Калифорнии, а 27 мая 2019 г. ее примеру последовал Wi-Fi Alliance, штаб-квартира которого расположена в Техасе. SD Association занимается проектированием, развитием и продвижением стандарта карт памяти SD, включая все существующие форматы, в том числе miniSD и microSD, тогда как Wi-Fi Alliance ведет разработку стандартов беспроводных сетей Wi-Fi (IEEE 802.11), а также методов построения соответствующих локальных сетей.

Реакция американских чиновников и политиков

Переезд RISC-V Foundation в Швейцарию вызвал определенное беспокойство в рядах как действующих, так и бывших чиновников и политиков США. Так, по мнению Уильяма Рейнша (William Reinsch), занимавшего должность заместителя министра торговли по вопросам экспортного администрирования в администрации бывшего президента США Билла Клинтона (Bill Clinton), примеру фонда могут последовать и другие международные организации, зарегистрированные в США.

Ряд законодателей-республиканцев США заявили о своей обеспокоенности тем, что Соединенные Штаты потеряют влияние на архитектуру RISC-V. Она может применяться для создания микропроцессоров практически для любых типов электронных устройств, что делает ее, по их словам, важнейшим строительным блоком современной экономики.

Законодатели также уверены, что переезд фонда в Европу может усилить влияние китайских компаний-членов альянса на развитие архитектуры. Это, по их мнению, может ускорить развитие китайской полупроводниковой промышленности.