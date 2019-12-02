Безопасность
Как защитить облачную почту от фишинга
Бизнес
Как взламывают компании? Схема
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

Хакеры захватывают ПК с помощью «кривых» архиваторов

Безопасность Администратору Пользователю Бизнес
, Текст: Роман Георгиев

Вредоносное содержимое в специально подготовленном архивном файле не распознается антивирусами и защитными средствами почтовых шлюзов. Таким образом фишеры рассылают RAT-троянец.

Спецдоставка с двойным дном

Эксперты фирмы Trustwave выявили крупномасштабную фишинговую кампанию, в которой для распространения вредоносных программ используются специально созданные ZIP-архивы, позволяющие злоумышленникам обходить защиту почтовых шлюзов и антивирусов.

Фишинговые письма выдаются за сообщения специалиста по экспортным операциям логистической корпорации USCO Logistics. Прилагающийся архивный файл имеет большие размеры, чем его содержимое в несжатом виде, что немедленно вызвало подозрения у экспертов: должно быть ровно наоборот.

При ближайшем рассмотрении архив содержал сразу две архивные структуры, каждая — с собственными записями EOCD (это маркер окончания архива). Одна из этих структур содержит безобидный файл order.jpg, а вот во второй скрывается исполняемый файл SHIPPING_MX00034900_PL_INV_pdf.exe, на поверку оказывающийся RAT-троянцем (Remote Access Trojan, средство удаленного управления) NanoCore.

Далее исследователи обнаружили, что разные архиваторы по-разному видят этот архив. Встроенные в Windows средства отказываются его открывать как неисправный файл. WinRar 3.30 при предварительном просмотре выводит order.jpg как единственное содержимое архива, но при разархивированный исправно выгружает на диск исполняемый файл.

haker600_1.jpg
Фишеры обходят защиту с помощью сдвоенных ZIP-архивов

«Средства безопасности почтовых шлюзов с трудом справляются с этим сэмплом, — говорится в исследовании Trustwave. — В зависимости от того, какие средства распаковки сжатых данных используются, существует неплохая вероятность, что средства безопасности увидят и проверят только файл-обманку, а реальное вредоносное содержимое будет пропущено — точно так же, как некоторые самые популярные архиваторы не смогли различить вторую структуру ZIP. Вне зависимости от того, что происходит на шлюзе, атака пройдет успешно только в том случае, если... конечные пользователи распакуют содержимое архива с помощью определенных версий PowerArchiver, WinRar и старых 7Zip».

Экспертный комментарий

«Необходимость использовать только определеннные архиваторы определенных версий, конечно, снижает степень угрозы, но, в силу популярности WinRar, не слишком сильно, — отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — С другой стороны, вполне вероятно, что сам этот метод обхода защиты мог разрабатываться для узконаправленного применения, то есть, для тех случаев, когда злоумышленники знают или имеют основания предполагать использование конкретных архиваторов в инфраструктуре целевой организации».



Другие материалы рубрики

Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды

Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора

Цифровой трансформацией Ростеха займется замглавы ФАС

Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор

«Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации

Вице-президент по ИТ Ингосстрах: Зачем нужен HR, если всю его работу делают линейные менеджеры

Техника

Лучшие роботы-пылесосы: хиты продаж

Что подарить на Новый год 2020: лучшие гаджеты для спорта

Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана

Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном
Показать еще
Взгляд месяца

Технологии усложняются, а бизнес хочет результата все быстрее

Дмитрий Старов

директор направления «Производство как продукт» компании «Диасофт»

Персона месяца

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

Евгений Абакумов

ИТ-директор Росатома

Что нужно знать о цифровизации промышленности Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений