Исчез глава крупной криптобиржи с оборотом $750 млн в день. Валюта не выдается и не принимается

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Азиатская криптобиржа IDAX приостановила всякую деятельность в связи с исчезновением своего главы.

IDAX - далеко не самая известная и популярная криптовалютная биржа; её происхождение туманно: по всей видимости, она была зарегистрирована одновременно в Сингапуре и Монголии, но функционировала преимущественно из Шанхая, то есть, на территории Китая. Это означало её не вполне легальный статус: в КНР подобные организации запрещены.

В пятницу 29 ноября 2019 г. компания объявила, что её исполнительный директор Лэй Гожун (Lei Guorong) «исчез по неизвестным причинам, и работники IDAX Global не имеют возможности связаться с ним». После этого все операции были приостановлены - биржа не принимает новые вклады и не позволяет снять старые.

Глава криптобиржи IDAX пропал, и не исключено, что прихватил с собой все ключи к накоплениям клиентов

По некоторым сведениям, Гожун прихватил с собой ключи от клиентских накоплений - а это весьма и весьма солидные деньги.

Двенадцатое место биржи-нелегала

IDAX, несмотря на свою относительную малоизвестность, держала 12 место в мире о общим оборотам: в сутки через неё прокачивалось до $757 млн в криптовалютах. Если речь идёт о краже, то Гожун и его вероятные сообщники обогатились на миллионы, а возможно, и на сотни миллионов долларов.

Другое дело, что не далее как 24 ноября 2019 г. IDAX объявил о прекращении оказания услуг пользователям из Китая. Совершенно не факт, что она их вообще оказывала, учитывая свой нелегальный статус и регистрацию в другом государстве. Но даже такое заявление могло привлечь внимание соответствующих органов. А потому вполне вероятно, что Лэй Гожун не скрылся с чужими капиталами, а оказался в тюрьме.

Впрочем, пока что никто не знает, где он находится.

«Нелегальный статус биржи сам по себе означал повышенные риски для её клиентов, - считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Для конечных пользователей, впрочем, не важно, где находится основатель криптобиржи, вопрос лишь в том, смогут они вернуть свои вложения или нет. Шансы, откровенно говоря, невелики в любом случае».

Ситуации, когда руководители криптобирж скрывались с клиентскими накоплениями, в прошлом случались неоднократно. Буквально несколько дней назад стало известно о покраже $52 млн в криптовалюте Ethereum - пострадали клиенты южнокорейской биржи Upbit. Ходят слухи, что инцидент был делом рук кого-то из сотрудников криптобиржи.

Кроме того, киберзлоумышленники несколько раз успешно «вскрывали» южнокорейские криптобиржи: Coinrail, Bithumb и Youbit. Последняя в итоге обанкротилась.