В России легализовали продажу драгоценностей через интернет

Теперь можно «выйти из тени»

Правительство Российской Федерации окончательно легализовало продажи ювелирных украшений и драгоценных камней в интернете. Постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 ноября, сообщило РИА «Новости».

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов официально подтвердил подписание документа. По его словам, документ будет опубликован «в ближайшее время».

Как отметил Олег Осипов, новое распоряжение дополняет «Правила продажи товаров дистанционным способом» новым пунктом, который, в частности, гласит: «на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ».

Под «особенностями» онлайн-продаж драгоценностей подразумевается соблюдение ряда обязательных условий. Одно из них предписывает обязательную сертификацию драгоценных камней, второе требует наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

Что изменилось

Предыдущая редакция «Правил продажи товаров дистанционным способом» напрямую запрещала онлайн-торговлю продукцией и товарами, предоставление услуг, ограниченных в свободном обороте. В этот перечень, определенный указом Президента России в 1992 г., в частности, входили драгметаллы, драгоценные камни и любые изделия с их использованием.

Теперь интернет-продажи драгоценностей будут напрямую регламентироваться Законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», отмечается в пояснительной записке к документу. Именно этим документом определяется необходимость при продаже обязательного наличия оттиска пробирного клейма на каждом ювелирном изделии, а также сертификата на каждый драгоценный камень.

Правительство России легализовало онлайн-торговлю драгоценностями

По данным Ассоциации ювелиров России, нелегальный оборот ювелирных изделий в стране достигает 50 млрд руб., в то время как легальный рынок почти на порядок меньше – около 6 млрд руб.

Практика и перспективы

До подписания нынешнего постановления любая продажа драгметаллов, драгоценных камней и любых изделий с их использованием через интернет в России была запрещена, но в то же время не существовало никаких запретов на их продажу через сообщества и профильным группы в соцсетях.

Некоторые известные ювелирные бренды и магазины (Wildberries, Lamoda, Ozon и другие) запустили такие онлайн-продажи до публикации постановления, мотивируя это отсутствием прямого запрета в Законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Кроме того, в Уголовном кодексе РФ есть положения об ответственности за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и драгоценными камнями, но нет таких норм за торговлю ювелирными изделиями.

С обращением к Владимиру Путину с просьбой ускорить легализацию торговли драгоценностями в интернете еще в конце 2018 г. обращалась Ассоциация компаний интернет торговли России (АКИТ). Проект постановления «О внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом» с разрешением дистанционной торговли ювелирными изделиями был представлен Минфином в июле 2019 г. и сразу получил положительный отзыв Минэкономики.

В начале октября 2019 г. о выходе на российский интернет-рынок ювелирных изделий заявила AliExpress. По данным «Коммерсантъ», первыми партнерами китайской компании стали онлайн-магазины Sunlight и Sokolov, ассортимент которых составляет более 10 тыс. изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Оформлением и доставкой драгоценностей с AliExpress займутся продавцы с привлечением курьерских сервисов.