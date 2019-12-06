Экс-сотрудник Oracle подал в суд: Его уволили «за отказ обманывать клиентов»

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«Принуждение к обману»

В Окружном суде США в Сан-Франциско принят к рассмотрению гражданский иск от бывшего сотрудника Oracle Тайо Дарамола (Tayo Daramola), в котором компания обвиняется в принуждении истца к увольнению после его отказа от исполнения «противозаконных заданий».

Противозаконными в иске Тайо Дарамола называет данные ему служебные поручения, направленные на обман заказчиков при задержке поставок уже оплаченного, но заведомо «сырого» программного продукта, ради затягивания времени на его доработку.

Сумма компенсации в иске не указана, но в заявленном списке фигурирует возмещение всех судебных расходов и адвокатских услуг, возмещение убытков в соответствии с предъявленными доказательствами, компенсация взамен восстановления на работе в соответствии с Трудовым кодексом Калифорнии, двойная выплата в рамках Закона Додда-Франка (о защите потребителей), тройная компенсация по Закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act - Закон против инвестиций средств, полученных от рэкета).

В своем иске бывший менеджер по облачным продуктам Oracle Cloud Campus BookStore, настаивает на том, что после его отказа от продвижения продуктов компании, уже купленных заказчиками, но не поставленных и якобы еще не готовых к продажам, его непосредственное руководство начало различными способами «выживать» его. В результате Тайо Дарамола «был вынужден уволиться», отмечается в иске.

Как пишет The Register, официальные представители Oracle уже высказали несогласие с утверждениями в иске и заявили о намерении «энергично защищаться».

Хронология событий

Согласно изложенным в иске фактам, гражданин Канады Тайо Дарамола занимал должность менеджера по проектам в NetSuite, подразделении Oracle, с 30 ноября 2016 г. по 13 октября 2017 г. В его обязанности входило взаимодействие с клиентами облачного проекта Oracle Cloud Campus BookStore, расположенными в США.

Книжные магазины при университетах, наряду с рекламными агентствами и компаниями по производству одежды, представляют рыночные сегменты, на которые ориентируются Oracle и NetSuite. Список клиентов Дарамолы, в частности, включал Вашингтонский университет, Университет Орегона, Техасский университет в Остине, Университет Бригама Янга и Университет Южной Калифорнии.

Штаб-квартира Oracle в Кремниевой долине

Приступив к работе, Дарамола обнаружил, что значительная часть крупных проектов, находящихся в его ведении, пребывала в состоянии напряженных отношений с заказчиками, «поскольку Oracle продала клиентам программные продукты, которые не могла поставить, и которые не работали», заявил истец в своем иске.

В итоге истец понял, что его работа заключается «в подтверждении и повторном продвижении вводящих в заблуждение» заявлений Oracle о возможностях ПО ради урегулирования отношений с заказчиками. Основной целью такого урегулирования, по мнению истца, было желание выиграть время, чтобы Oracle смогла реализовать на практике уже проданные функциональные возможности ПО.

В своем иске Дарамола отметил, что занимаемая им должность менеджера проектов предполагала соучастие «в процессе искажения фактов, существенных допущений и возможно мошенничества».

В итоге 3 августа 2017 г. Дарамола отказался «притворяться перед заказчиками, что продукт готов и может быть доставлен». На следующий день непосредственное руководство истца «сняло его с должности, ограничило круг задач, иронично высказалось по поводу соответствия зарплаты и выполняемых им задач», отмечается в иске. Помимо этого, истцу также было отказано в проведении внутреннего расследования, хотя на протяжении августа и сентября он четыре раза встречался с сотрудниками внутренней службы Oracle.

16 августа 2017 г. истец направил свой отчет о замеченных нарушениях в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. «13 октября 2017 г. Дарамола был вынужден уволиться ввиду враждебной рабочей обстановки», отмечено в иске.

В дополнение, из-за подписанного при найме в Oracle соглашения о неконкуренции, Дарамола не имел возможности устроиться на аналогичную позицию в других компаниях на протяжении 12 месяцев.

О компании NetSuite

Oracle приобрела поставщика облачных приложений NetSuite за $9,3 млрд в 2016 г. Решение было принято в рамках расширения портфеля Oracle облачными решениями ради дальнейшей экспансии на рынок облачных услуг.

Сегодня NetSuite в качестве подразделения Oracle предлагает приложения для бухучета, управления ресурсами предприятия, управления взаимоотношениями с клиентами и электронной коммерции по облачной модели SaaS.

В настоящее время в окружном суде Делавера продолжается рассмотрение группового иска, поданного против Oracle его собственными акционерами, члена совета директоров Oracle, в 2017 г. В иске утверждается, что глава компании Ларри Эллисон (Larry Ellison) поставил собственные интересы выше интересов Oracle, поскольку незадолго до поглощения NetSuite за $9,3 млрд приобрел 40% акций этой компании.

Про дискриминацию сотрудников

В январе 2019 г. Oracle попала в эпицентр другого скандала с сотрудниками. Министерство труда США выяснило, что Oracle годами платила сотрудницам женского пола на 20% меньше, чем белым мужчинам на аналогичной должности. Азиатам компания платила на 8% меньше.

В итоге компанию обвинили в присвоении в общей сложности $400 млн из зарплат женщин и студентов в период с 2013 г. по 2016 г.