«Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС

«Лаборатория Касперского» разработала два новых продукта: один — для защиты инфраструктуры и устройств интернета вещей, второй — для защиты тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к виртуальным рабочим столам. Продукты базируются на операционной системе KasperskyOS.



Новые продукты

В первом полугодии 2020 г. «Лаборатория Касперского» выпустит на рынок два продукта на основе своей KasperskyOS. Об этом CNews сообщили в компании.

Первый продукт — решение Kaspersky IoT Secure Gateway — создан для защиты инфраструктуры и безопасного подключения устройств интернета вещей. Второй продукт получил название KasperskyOS for Thin Client, он представляет собой основу для инфраструктуры тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к удаленным рабочим столам.

Безопасность интернета вещей

Kaspersky IoT Secure Gateway — это программно-аппаратная платформа, с помощью которой обеспечивается защита инфраструктуры интернета вещей и различных подключенных к ней устройств. Модули и технологии безопасности, которые входят в состав решения, встраиваются в прошивку гейтвея, защищая таким образом и сам шлюз, и устройства под ним.

Перед загрузкой операционной системы Kaspersky IoT Secure Gateway запускает на устройстве режим безопасной загрузки и проводит проверку цифровой подписи образа прошивки. Подпись и ключи шифрования проверяются на подлинность. В том случае, если какой-то элемент проверки не осуществляется, на устройстве запускается предыдущий образ прошивки или режим обслуживания. Это помогает бороться со способом взлома, при котором хакеры посредством программ-буткитов встраивают вредоносный код в первый загрузочный сектор прошивки. Этот способ очень сложно отследить, поясняет компания.

С помощью различных методик анализа сетевых протоколов KasperskyIoT Secure Gateway находит и опознает все устройства интернета вещей, подключенные к шлюзу. Устройства идентифицируются благодаря анализу их трафика. Алгоритм способен определить категорию устройства, его сетевые характеристики и производителя. Кроме того, он выявляет случаи несанкционированных подключений и ставит в известность администратора.

ОС для тонких клиентов

Решение KasperskyOS for Thin Client представляет собой ОС с прикладным ПО для тонких клиентов, с которых осуществляется доступ к виртуальным рабочим столам. Напомним, в этом случае все данные находятся на серверах, а не на локальных рабочих местах, что дает возможность оптимизировать их хранение, обработку и защиту. Доступ к данным пользователям предоставляется через виртуальные рабочие столы.

«Лаборатория Касперского» планирует выпустить на рынок два новых решения

Однако хакеры могут предпринять попытку взломать тонкий клиент, который дает доступ к рабочему столу. KasperskyOS for Thin Client призван защитить клиенты от атак. В состав решения входит интерфейс для централизованного управления клиентами.

KasperskyOS for Thin Client базируется на ОС KasperskyOS. Основу системы составляет микроядро, которое разрешает частям системы взаимодействовать лишь строго определенным образом. Это повышает устойчивость ОС к уязвимостям и ошибкам в коде стороннего ПО, поясняют разработчики. KasperskyOS for Thin Client встраивается в уже существующую ИТ-инфраструктуру и дополняет те средства защиты виртуальной среды, которые заказчик установил до этого.

По словам руководителя направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григория Сизова, в России каждый год продается около 100 тыс. тонких клиентов, для защиты которых можно применить данное решение. Они используются в основном в банках, страховых компаниях и госорганах.

Собственная ОС «Лаборатории»

О планах «Лаборатории Касперского» по разработке собственной операционной системы стало известно еще в 2012 г. Компания изначально нацелилась на промышленные информационные системы, в основу проекта была положена идея надежной защиты информации.

Название KasperskyOS появилось немного позже, а сама система увидела свет в августе 2016 г. Как отмечали разработчики, данная ОС не позиционируется в качестве замены уже существующих систем широкого применения, используемых на серверах или пользовательских устройствах. KasperskyOS решает другие задачи и эксплуатирует иные принципы работы, она поставляется в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Практически сразу после анонса ОС было представлено и первое устройство под ее управлением — им стал разработанный российской компанией Kraftway маршрутизатор. По заявлениям представителей «Лаборатории», это первый полностью доверенный телекоммуникационный комплекс, обеспечивающий полную конфиденциальность трафика.

«Лаборатория» продолжает развивать KasperskyOS и строить на ее основе экосистему. Так, в 2017 г. компания выпустила специальный модуль киберзащиты на базе этой ОС, предназначенный для интеграции в современные высокотехнологичные автомобили. Также в 2017 г. вышла еще одна разработка Kraftway с предустановленной KasperskyOS — умная камера видеонаблюдения для промышленных объектов.

В марте CNews писал, что «Лаборатория» работает над созданием собственной мобильной ОС. По данным «Коммерсанта», компания тестирует применимость KasperskyOS в смартфонах для корпоративного сектора.