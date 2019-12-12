Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США

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Возглавлявший российское представительство блокчейн-компании Bitfury с момента его появления в начале 2018 г. Дмитрий Уфаев, оставляет свой пост, чтобы переключиться на собственный проект в Америке.

Уход главы Bitfury Group

Как стало известно CNews, глава российского офиса известной международной блокчейн-компании Bitfury Group Дмитрий Уфаев покидает компанию ради бизнеса в США. «Я решил сосредоточится на собственном проекте на американском рынке, детали пока раскрывать не буду, но планирую объявить об этом весной», — отметил он в разговоре с редакцией.

Bitfury позиционирует себя в качестве крупнейшего в мире майнера за пределами Китая, предоставляющего полный цикл услуг в сфере блокчейн-технологий. «Мы разрабатываем и внедряем передовые программные и аппаратные решения, позволяющие предприятиям, частным лицам, а также государственным и другим организациям перемещать цифровые активы через блокчейн без риска потери информации», — сообщает организация на своем сайте.

Компания была основана в 2011 г. уроженцем Латвии Валерием Вавиловым. Сегодня офисы Bitfury, помимо Москвы, находятся в Вашингтоне, Лондоне, Амстердаме, Токио, Гонконге, Сеуле и Дубае, а ее ЦОДы — в Исландии, Грузии, Канаде и Норвегии. Об открытии российского представительства официально было объявлено в начале марта 2018 г.; Уфаев стал его первым гендиректором.

Дмитрий Уфаев уходит из Bitfury

В разговоре с CNews бизнесмен сообщил, что проработает в компании до 14 декабря 2019 г. Его преемник уже известен — исполнять обязанности главы Bitfury Russia станет Вадим Крутов. «Он работает в Bitfury более двух лет и развивает компанию на уровне головного офиса», — добавил Уфаев.

Достижения Bitfury в России

Дмитрий Уфаев полагает, что под его руководством команда Bitfury в России за два года проделала большую работу и добилась впечатляющих результатов. «На пике популярности блокчейн собрал не только сторонников, но и скептиков, — поясняет он. — Нашей задачей было донести до власти и бизнеса, как практическое применение технологии может решить проблему доверия и повысить экономическую эффективность».

Уфаев напоминает, что в указанный период Bitfury Russia разработала фреймворк Exonum CIS, который предназначен для отечественного рынка и соответствует требованиям российской криптографии. «Сегодня платформа входит в перечень отечественного ПО, утвержденного Минкомсвязи, — говорит он. — Это большой шаг для компании, наша разработка отвечает требованиям государственной безопасности и импортозамещения ПО».

Из других начинаний компании Уфаев отмечает первый в России блокчейн-проект в сфере образования — в сотрудничестве с негосударственным университетом «Синергия». «Теперь каждый работодатель, принимающий на работу выпускников вуза, может быть уверен в подлинности их образовательных документов, — рассуждает топ-менеджер. — Также мы участвовали в образовательных программах совместно с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова; могу сказать, что это один из ведущих ВУЗов, кто готовит кадры для современных реалий. Из последнего — сотрудничество с ассоциацией “Антиконтрафакт”, внедрение блокчейна в производственный процесс группы «Полипластик»; также удалось поработать с IPchain, Сбербанком, РЖД и многими другими».

В то же время Уфаев констатирует, что продвижение инновационных технологий часто связано с рядом сложностей. «Прежде чем продать незнакомую технологию клиенту, нужно потратить много времени, чтобы объяснить пользу и показать на реальных кейсах как это работает, — отмечает он. — Наш путь не был исключением, мы потратили немало ресурсов на обучение и образование будущих партнеров; более прогрессивные приходили к нам за знаниями сами. Нам нужно было иметь ответы на все вопросы о внедрении блокчейна и его дальнейшей эксплуатации».

Трудовая биография Дмитрия Уфаева

Дмитрий Уфаев родился в 1975 г. Закончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «Экономика и право», программу MBA университета «Синергия», и программу Blockchain Strategy в Said Business School Оксфордского университета.

С 2002 по 2008 гг. Уфаев работал в «Росбизнесконсалтинге» (ныне РБК) в качестве управляющего партнера, где отвечал за разработку ИТ-систем для компаний из списка Top500 и Government. Позже он возглавил весь веб-хостинг и доменный бизнесорганизации, который ориентировочно контролировал 25% рынка веб-хостинга и 20% рынка доменов в России.

С 2009 по 2014 гг. Уфаев был вице-президентом по ИТ частного образовательного холдинга Synergy, где создал платформу для дистанционного обучения Megacampus, а также систему автоматизации бизнес-процессов для учебных заведений Akada.

Параллельно с работой в Synergy в 2010 г. Уфаев с партнерами основал стартап Biglion, долю в котором позже продал и занялся созданием технологических проектов в Коемниевой долине.

C 2014 по 2018 гг. бизнесмен работал в правительстве Москвы в качестве советника по ИТ руководителя департамента транспорта, где курировал более 150 систем столичного транспортного комплекса, включая системы оплаты проезда, регулирования трафика, видеонаблюдения, контроля парковки.

Дмитрий Уфаев занимается триатлоном, являясь трехкратным финалистом соревнований Ironman.