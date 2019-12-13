У Apple трагедия. Продажи iPhone в Китае катастрофически упали

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В Китае отмечено 35-процентное падение продаж смартфонов Apple. Оно связано с торговой войной с США и отсутствием у жителей страны интереса к iPhone новых моделей. Это может повлечь за собой практически 18-процентное снижение прибыли компании.

Китайцам не нужен iPhone

Спрос на смартфоны iPhone показал едва ли не рекордное падение в Китае – одном из ключевых рынков для Apple. Снижение продаж в ноябре 2019 г. оказалось двузначным и даже отразилось на стоимости акций компании.

По данным аналитика брокерского отделения Credit Suisse Мэтта Кэбрела (Matt Cabral), продажи iPhone на территории КНР просели на невероятные для Apple 35%. Акции компании на фоне этого упали в цене на 1%.

Также, ссылаясь на данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, эксперт сообщил о 7,4-процентном сокращении поставок техники Apple в Китай в период с сентября по ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. «Мы ожидаем падения прибыли Apple в Китае на 17,5% за три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 г.)», – добавил он.

У Apple начались гигантские проблемы в Китае

Как пишет CNBC, проблемы Apple на рынке КНР связаны в первую очередь с торговой войной между США и Китаем, которую в 2018 г. развязала американская сторона. Штаты начали оказывать давление на правительство Китая посредством попыток «уничтожения» техногиганта Huawei, что побудило многих китайцев отказаться от продукции Apple в пользу решений отечественной корпорации.

Однако основных причин падения спроса на новые смартфоны Apple в Китае две, и вторая из них – это низкий спрос на смартфоны линейки iPhone 11, в особенности на младшую модель. Это связано в первую очередь с практически полным отсутствием инноваций в сравнении с линейкой 2018 г., которая, как сообщал CNews, не имела оглушительного успеха на глобальном рынке.

Без Huawei не обошлось

По данным аналитической компании Canalys, отсутствие у китайцев желания покупать новые iPhone на фоне более технологичных (и более доступных) отечественных мобильников повлекло за собой еще и снижение доли Apple на китайском рынке смартфонов. Если в II квартале 2019 г. она составляла 5,8%, то по итогам третьей четверти она рухнула до 5,2%, хотя в III квартале 2018 г. она составляла и вовсе 7%. В процентном соотношении доля Apple в Китае и раньше была небольшой, однако ключевым этот рынок для нее делает общее число жителей.

Несмотря на санкции США, доля Huawei в Китае продолжает расти ускоренными темпами

В итоге те 1,8%, что потеряла Apple, забрала себе компания Huawei, с которой и началась торговая война, и которой так сильно досталось после майских указов президента США Дональна Трамп (Donald Trump). За год ее доля китайского рынка выросла с 24,9% до 42,4%, и она крепко удерживает первое место среди крупнейших поставщиков смартфонов.

В этом рейтинге Apple находится на пятом месте, уступая, помимо Huawei, известным в России компаниям Xiaomi, Oppo и Vivo. Все три бренда показали незначительное сокращение своих рыночных долей.

Проблемы на других рынках

Продажи смартфонов Apple сокращаются не только в Китае – подобное происходит и в Европе. Так, в июне 2019 г. продажи iPhone в Старом свете рухнули на четверть, что стало худшим результатом Apple в этом регионе за последние пять лет. Впрочем, компания Samsung тоже продемонстрировала спад, как и ряд других брендов, но только не Huawei.

По итогам II квартала 2019 г., когда интерес европейцев к iPhone заметно снизился, компания Huawei нарастила поставки на 66,13% до 13,5 млн устройств в сравнении со второй четвертью 2018 гю. Доля рынка вендора составила 25,39% против 14,86% годом ранее.

В конце июля 2019 г., как сообщал CNews, Apple заявила о резком падении продаж смартфонов в глобальном масштабе, что отразилось на размерах ее выручки. В своем финансовом отчете за III квартал финансового 2019 г., завершившемся для нее 29 июня 2019 г. она сообщила, что впервые за семь лет доход с реализации iPhone составил меньше 50% совокупной ее выручки за указанный период.

Неудачи актуальных iPhone на рынке повлекли за собой снижение квартальной операционной прибыли Apple с $12,6 млрд до $11,5 млрд в годовом исчислении. Чистая квартальная прибыль уменьшилась с $11,5 млрд до $10 млрд за тот же период времени, а доход компании на одну акцию уменьшился на 7% – до $2,18 за одну бумагу.

В ноябре 2019 г. стало известно о проблемах Apple и на российском рынке. Ее поставки на российском рынке падают четвертый квартал подряд, если говорить о количестве устройств, однако по деньгам компания оставалась лидером рынка. Теперь же все изменилось – в III квартале продажи Samsung в денежном выражении впервые оказались больше, чем у Apple.

Впрочем, российский рынок по состоянию на декабрь 2019 г. не является приоритетным для Apple. На это указывает объем выручки ООО «Эппл Рус», российского представительства Apple – за весь 2018 г. она составила 197,2 млрд руб. (около $3 млрд по курсу ЦБ на 3 декабря 2019 г.), а это всего лишь немногим больше 1% мировой выручки Apple за 2018 г.