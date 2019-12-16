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Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx

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ПО Свободное ПО Бизнес Законодательство Кадры Интернет Интернет-ПО
, Текст: Игорь Королев
Совет директоров «Рамблера» принял решение принять меры для прекращения уголовного разбирательства в отношении создателей веб-сервера Nginx. Соответствующее разбирательство ведет один из акционеров «Рамблера» - структура Александра Мамута. Однако другой акционер холдинга - Сбербанк данное дело резко осудил.

Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx

Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования создателей веб-сервера Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Об этом CNews сообщила пресс-служба холдинга. Заседание было инциировано одним из двух основных акционеров холдинга - Сбербанком, осудившим данное уголовное дело и настаивающим на его прекращении.

Как Nginx стал объектом уголовного дела

Nginx (читается «энджайникс» или («инджиникс») является одним из самых популярных в мире веб-серверов. Это ПО было разработано в начале 2000-х годов Игорем Сысоевым, работавшим тогда системным администратором «Рамблера», и стало распространяться как программное обеспечение с открытым кодом.

В 2011 г. Сысоев покинул «Рамблер» и основал компанию Nginx, которая стала привлекать венчурные средства. В 2013 г. Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».

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Игорь Сысоев получает награду CNews Awards

В начале 2019 г. Nginx была продана американской корпорации F5 Networks за $670 млн.

В прошлый четверг, 12 декабря 2019 г. в московском офисе Nginx были проведены обыски, а Сысоев и Коновалов были задержаны для допроса. Оказалось, что «Рамблер» предъявил свои права на ПО Nginx. Холдинг утверждает, что оно было создано его сотрудниками в рамках выполнения их служебных обязанностей и распространяется без разрешения холдинга.

В «Рамблере» уточнили, что передали свои права на Nginx одному из акционеров холдинга, кипрскому офшору Lynwood Investments, принадлежащему Александру Мамуту. До недавнего времени Мамут был основным акционером «Рамблера». Весной Сбербанк приобрел 46,5% акций холдинга, доля Мамута сократилась до аналогичного значения.

Как «Рамблер» собирал доказательства своих прав на Nginx

В нынешнем заявлении «Рамблера» утверждается, что холдинг еще в 2015 г. обратил внимание на нарушение своих прав на Nginx. Тогда же холдинг передал свои права на данное ПО офшору A$NN (прежнее название Lynwood). «За прошедшие годы командой юристов Lynwood, совместно с «международными юридическими компаниями и независимой специализированной компанией в области информационной безопасности», была проделана большая работа по анализу значительного объема информации и было собрано около тысяч страниц документов, файлов и служебной переписки, имеющих отношение к участию «Рамблера» в разработке Nginx», - сообщили в холдинге.

В связи с этим Lynwood обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить действия Сысоева и Коновалов на предмет наличия в них состава преступления. Но данный вопрос не согласовывался ни с менеджментом «Рамблера», ни со Сбербанком, проводившим due diligence (предпродажную проверку) в отношении Рамблера».

Почему Сбербанк посчитал ситуацию с Nginx нарушением своих прав

Когда Сбербанк стал акционером «Рамблера», он получил гарантии об отсутствии каких-либо нераскрытых нарушений прав интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности компании, а также об отсутствии оснований для судебных разбирательств.

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Сбербанк резко осудил дело против основателей Nginx и поручил руководству «Рамблера» его прекратить

В связи с ситуацией с Nginx Сбербанк посчитал свои права нарушенными. 4 декабря «Рамблер» получил от правоохранительных органов уведомление о признании его потерпевшим в соответствующем уголовное деле. Но совет директоров холдинга не был уведомлен об этом.

После появления информации об уголовном деле в отношении основателей Nginx Сбербанк высказал свое негативное отношение к происходящему. Банк также связался с Коноваловым и Сысоевым и заверил их в том, что Сбербанк предпримет все возможные меры для разрешения спорной ситуации путем переговоров и поиска решения в рамках гражданско-правовых отношений.

По итогам заседания совета директоров Рамблера было принято решение поручить менеджменту компании обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратить в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления. Кроме того, сам «Рамблер» должен обратиться в правоохранительные органы с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении основателей Nginx и о возможном обеспечении защиты интересов компании в рамках гражданско-правового процесса.

При этом менеджмент «Рамблера» ознакомит основателей Nginx и представителей F5 Networks с некоторыми из материалов, свидетельствующими о возможном нарушении прав «Рамблера», и предложит провести консультации по урегулированию сложившейся ситуации. Кроме того, комитетом по кадрам совета директоров интернет-компании будет рассмотрен вопрос о действиях должностных лиц «Рамблера» в вопросах взаимодействия с советом директоров по ситуации с Nginx.

Представители бизнеса о необходимости поддержки Open Source

Первым зампред правления Сбербанка, председатель совета директоров «Рамблер» Лев Хасис подчеркнул, что и «Рамблер», и Сбербанк полностью поддерживают позицию российского технологического сообщества в отношении решений с открытым кодом. «Open Source является основой ИТ-стратегии как Сбербанка, так и «Рамблера», - говорит Хасис. Он также добавил, что Сбербанк оставляет за собой все права, связанные с нарушением структурой Мамута предоставленных гарантий.

Ранее «Рамблер» никаких претензий, связанных с Nginx, не предъявлял. В то же время в начале 2019 г. Игорь Сысоев говорил, что он работал в «Рамблере» не программистом, а системным администратором. Поскольку российское законодательство позволяет работодателю претендовать только на тот результат деятельности сотрудника, который может быть получен в рамках выполнения им своих служебных обязанностей, у «Рамблера» не должно быть претензий на Nginx, заключал Сысоев.

История с уголовным делом в отношении основателей Nginx вызвала резко негативную реакцию в российской ИТ-отрасли. Бывший гендиректор «Рамблера» Денис Калинин и бывший технический директор компании Игорь Ашманов опровергли информацию о том, что Сысоеву давалось служебное задание о разработке Nginx. Более того, Ашманов утверждает, что он, принимая на работу Сысоева, знал о наличии у него собственного проекта.

Директор по распространению технологии «Яндекса» Григорий Бакунов заявил, что «современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом». Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев заявил, что решение бизнес-спора путем обысков и уголовного дела «не добавляет привлекательности российскому венчурному рынку».

Ряд отраслевых ИТ-ассоциаций выступил с заявлением, осуждающим перевод гражданско-правого спора в уголовную плоскость. Под ним подписалиcь Ассоциация предприятий компьютерной и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация российских разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Руссофт и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Глава Сбербанка Герман Греф также говорил, что такого рода должны рассматриваться в арбитражном суде, а не в уголовное процессе».

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