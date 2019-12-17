Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google

«Яндекс» направил в антимонопольные органы Турции жалобу на Google за отсутствие возможности выбора поисковой системы по умолчанию в браузере Chrome для Android. В результате Google потеряла возможность устанавливать свои сервисы на новые смартфоны и пообещала в будущем лишить их еще и обновлений прошивки.

Турция без сервисов Google

Корпорацию Google лишили возможности предустанавливать на Android-смартфоны, продающиеся в Турции, свои сервисы. К тому же, ей грозит многомиллионный штраф.

В список сервисов Google, которых временно лишились покупатели новых смартфонов в Турции, вошли: приложение для электронной почты Gmail, карты Gmaps, видеосервис YouTube, Google Photos и др. Но самое главное – на смартфонах не будет сервиса Google Play для доступа в одноименный магазин приложений. Ограничения касаются только тех смартфонов, что были ввезены в Турцию после введения запрета – устройства, находящиеся на руках у пользователей, вне опасности.

Ко всему этому, как сообщает агентство Reuters, приложил руку российский интернет-гигант «Яндекс», в 2018 г. пожаловавшийся в турецкие антимонопольные органы на своего американского конкурента. В жалобе говорилось, что Google изменила условия лицензионного соглашения с поставщиками смартфонов таким образом, что из ОС Android исчезла возможность выбора поисковой системы по умолчанию. В качестве стандарта был выбран поисковик Google, а для пользования другими системами, в том числе и «Яндексом», пользователям приходилось каждый раз вручную выбирать нужный поиск.

Смартфоны на Android, но без сервисов Google существуют не только в Турции – к примеру, компания Huawei целенаправленно удалила из со своих флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro, вышедших в сентябре 2019 г. Модель Mate 30 Pro с ноября 2019 г. доступна для приобретения на территории России.

Решение антимонопольщиков

Антимонопольное ведомство Турции после рассмотрения жалобы «Яндекса» встало на его сторону и предписало Google в течение полугода отменить внесенные в лицензионные соглашения с поставщиками. Фактически, Google признали виновной в нарушении турецкого закона о конкуренции.

Турецкие антимонопольные органы приняли сторону «Яндекса»

Помимо этого, Google будет вынуждена выплатить властям этой страны штраф в размере 93 млн турецких лир или около $17,4 млн по курсу на 17 декабря 2019 г.

Противодействие Google

После удовлетворения жалобы «Яндекса» Google немного скорректировала свое лицензионное соглашение, однако внесенные изменения, по сути, ничего не изменили. Другими словами, пользователи все еще не могут самостоятельно устанавливать поисковую систему по умолчанию, что не удовлетворило турецких регуляторов.

В дополнение к основному штрафу на Google был наложен еще и дополнительный в размере 0,05% ежедневного дохода корпорации. Сумма будет накапливаться ровно до тех пор, пока Google вернет лицензионным соглашениям, вернее, пункту о выборе поисковой системы, к прежнему виду. У Google есть 60-дневный срок на оспаривание данного решения.

Между тем, Google пошла иным путем – по информации турецкой газеты Haberturk, корпорация решила добиться изменения решения о штрафах путем давления на Министерство торговли и антимонопольное ведомство Турции. В ответ на это регулятор предъявил доказательства того, как Google злоупотребляла своим доминирующим положением в сегменте веб-поиска и рекламы, что причиняло ущерб турецким компаниям.

На момент публикации материала Google не желала идти на мировую с турецкими властями. Компания может прибегнуть к дополнительным мерам давления, но на этот раз на пользователей – она может лишить их обновлений ОС Android.

«Яндекс» против Google в России

Российский интернет-гигант не в первый раз жалуется на Google в антимонопольные органы. Основное противостояние между компаниями развернулось на территории России и началось в 2014 г., когда российская компания разработала собственную кастомизированную версию Android, известную как Yandex.Kit.

В этой прошивке были предустановлены поиск и другие решения «Яндекса». Некоторые производители смартфонов второго эшелона, в том числе Explay, Prestigo и Fly, начали выпуск смартфонов с этой ОС, но затем под давлением Google были вынуждены отказаться от этого.

Причиной стало то, что условия GMS обязывают производителей смартфонов вместе с Google Play предустанавливать и другие приложения от Google, размещать на экране пользователя ярлыки для них в определенном порядке, а также устанавливать по умолчанию поиск от Google. В 2015 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала Google прекратить подобного рода практику путем исключения из договоров с контрагентами соответствующих пунктов.

После целого ряда штрафов и попыток Google оспорить решение ФАС в суде стороны пришли к компромиссу. Он заключался в том, Google решила отказаться от предустановки своих приложений для Android на эксклюзивной основе и перестала препятствовать предустановке программ конкурентов. Помимо этого она обязалась не создавать экономические стимулы для предустановки своей поисковой системы в качестве поисковика по умолчанию в браузере Chrome.

В дополнение к этому Google приняла решение создать для российских пользователей Chrome поисковый виджет, обеспечивающий возможность выбора поисковой системы по умолчанию – Google или «Яндекс». Этот виджет был предустановлен в новые смартфоны на базе Android, в существующих смартфонах он появился после обновления системы. В меню выбора данного виджета была добавлена также российская поисковая система Mail.ru.

«Война» в Европе

«Яндекс» преследует Google не только в России и Турции, но и в Европе. В марте 2019 г., как сообщал CNews, Еврокомиссия заставила Google разрешить европейским пользователям выбирать поисковую систему по умолчанию.

Еврокомиссия обратила внимание на особенности распространения продуктов Google для Android в еще 2013 г. Расследование было инициировано на основании жалобы, поданной альянсом Fair Search, состоящим из компаний Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia и Tripadviser. Участники альянса жаловались, что Google не дает им в полной мере реализовать их право на использование Android. К жалобам присоединились также компании Aptoide и Disconnect.

С июля 2014 г. свидетелем по этому делу проходил российский «Яндекс». В ноябре 2015 г. он подал в Еврокомиссию собственное заявление, перестав быть просто свидетелем и присоединившись к числу обвинителей. На европейском уровне «Яндекс» требовал от Google того же, что и в России – перестать принуждать производителей смартфонов устанавливать вместе с Google Play другие продукты Google и отказаться от практики приоритетного размещения ярлыков приложений Google на экране устройств. «Яндекс» тогда упоминал, что исход расследования Еврокомиссии может повлиять на развитие его бизнеса в Европе.