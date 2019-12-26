В России запретили покупать иностранные СХД для госнужд

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Запрет иностранных СХД

Правительство России запретило закупку иностранных систем хранения данных (СХД) для муниципальных и государственных нужд с целью обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Соответствующие постановление Правительства (№1746 от 21 декабря 2019 г.) опубликовано на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru).

Запрет сроком на два года распространяется как на поставку самих систем, так и услуг, при оказании которых предусмотрена их поставка. Аренда и приобретение СХД в лизинг также не допускаются, как и не допускается замена отечественного оборудования на иностранное в ходе исполнения ранее заключенного контракта.

Согласно одобренному Правительством документу, под «отечественными» подразумеваются СХД, сведения о которых есть в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Незавершенные проекты Минпромторга

В ноябре 2019 г. CNews писал о проекте постановления, подготовленного Минпромторгом, которое предполагало введение запрета на закупку зарубежных устройств хранения данных для обеспечения безопасности КИИ страны. Предполагалось, что такая мера защитит госструктуры и участников ключевых отраслей российской экономики от сбора информации о них иностранцами.

Российские власти запретили закупку иностранных СХД для государственных нужд

В пояснительной записке к тому документу были обозначены объекты и субъекты КИИ. К первым авторы постановления отнесли информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления субъектов КИИ. К ее субъектам же авторы документа причислили госорганы и учреждения, российские юрлица и ИП, которым принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. К ним также отнесли российские юрлица и ИП, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

Согласно информации, размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru), на сегодняшний день проект постановления все еще проходит антикоррупционную экспертизу, несмотря на то, что ее планировалось закончить еще до 14 ноября 2019 г., а этап общественного обсуждения документа должен был завершиться не позднее 22 ноября.

В мае 2019 г. Минпромторг выступил с предложением запретить в России государственные и муниципальные закупки СХД зарубежного производства. В ведомстве отмечали, что запрет на госзакупки зарубежных СХД направлен на защиту внутреннего российского рынка и поддержку отечественного производителя, в том числе в ходе выполнения нацпроектов и нацпрограмм.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что тот разработан в рамках реализации так называемого «закона Яровой», то есть федерального закона ‎от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Этот проект постановления также до сих пор не прошел всех необходимых для принятия процедур – он «завис» на стадии подведения итогов общественного обсуждения текста проекта 22 мая.

Напомним, что «закон Яровой» обязал с 1 июля 2018 г. всех операторов связи и интернет-провайдеров хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через интернет — в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.



Лидеры российского рынка СХД

Лидерами российского рынка СХД международная исследовательская и консалтинговая компания IDC в III квартале 2019 г. назвала компанию Huawei, доля которой составила 23,2% в деньгах, и российскую компанию Yadro, чья доля достигла 65,4% в емкостном выражении и 21,1% в денежном выражении. Аналитики IDC отмечали, что Yadro показала самый высокий годовой рост поставок и по деньгам, и по емкости поставленных СХД.

Кроме того, в список наиболее успешных поставщиков СХД вошли Hewlett Packard Enterprise и Netapp. Huawei, HPE и Netapp стали лидерами в поставках систем на базе флэш-памяти. Уверенный рост поставок в денежном и емкостном выражении был зафиксирован у IBM, Huawei и Lenovo.