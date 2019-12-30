Сотрудники российского провайдера избили абонента до полусмерти

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Монтажники красноярского провайдера «Райтсайд» с абонентской базой свыше 120 тыс. человек втроем избили одного из абонентов за то, что он высказал недовольство качеством их работы. Они нанесли ему серьезные увечья.

В «скорую» за жалобу на провайдера

Специалисты по подключению (монтажники) российского интернет-провайдера «Райтсайд» (мультисервисный оператор «Telecoma», около 120 тыс. абонентов) избили жителя Красноярска за то, что он пожаловался на низкое качество их работы. Втроем она напали на него, нанесли удары по голове и рассекли лицо отверткой. Пострадавшего в бессознательном состоянии увезли на «скорой помощи».

История, как сказано на сайте телекомпании «ТВК Красноярск», началась с того, что красноярец по имени Игорь (его фамилия не раскрывается) попросил интернет-провайдера «Райтсайд» привести в порядок кабели в подъезде его дома (Красноярск, ул. Джамбульская, 2). Пучки сетевых кабелей просто свисали, хотя по закону они должны находится в специальных кабель-каналах или пластиковых трубках.

Провайдер на обращения россиянина не отреагировал, и тот решил попробовать повлиять на него через управляющую компанию (УК), обслуживающую его дом. Когда и это не возымело действия, Игорь начал писать жалобы в Стройнадзор на саму УК.

Дальнейшее развитие событий

По словам потерпевшего, после обращения в Стройнадзор дом посетил инспектор и вынес предписание УК устранить выявленные нарушения. Управляющая компания уведомила провайдера о необходимости проведения правильного монтажа сетевых кабелей, но тот ничего не предпринял.

Пострадавший хотел добиться подобного качества работ...

По итогу спустя еще полтора месяца, когда монтажники провайдера так и не появились, УК обрезала все свисающие сетевые кабели в подъезде, где проживает Игорь, лишив интернета и телевидения многих его жителей. Специалисты «Райтсайда» в итоге приехали по многочисленным вызовам и стали переделывать весь монтаж, но выполняли его лишь частично в соответствии с требованиями закона – значительную часть кабелей они снова оставили свисать.

«Я стал делать (монтажникам) замечания, попросил проводить работу надлежащим образом, так как незащищенные провода снова будут обрезаны и люди останутся без интернета и телевидения. На что мне начали говорить, мол, что вы нам указываете, кто вы вообще такой и в грубой форме порекомендовали не вмешиваться в дела», – отметил Игорь.

...но вместо этого получил схожую картину и многочисленные травмы

После неприятного разговора с монтажниками Игорь, по его словам, ушел к себе домой, но через некоторое время в его дверь постучали.

Нападение и избиение

За дверью, по словам Игоря, его ждал один из специалистов, осуществлявших монтаж, и в руке у него была отвертка. Он попросил Игоря выйти «поговорить», и он согласился.

«Мы стали подниматься на этаж выше, там на площадке стояли еще двое (монтажников). Я прошел мимо них так, что они остались позади, а тот монтажник поднялся выше меня. Он начал грубо спрашивать, зачем ты нам учинил такие неудобства. Я ответил, что вам давали время устранить – вы не устранили. В этот момент почувствовал удар по затылку, пошатнулся вперед и тут же монтажник с отверткой размахивается и бьет мне в область щеки. Я потерял сознание, помню только, как меня скорая забирала», – делится мужчина.

Травмы и бездействие полиции

Врачи больницы, в которую увезли Игоря, зафиксировали несколько ушибов, в том числе и на затылке. Также ему было наложено несколько швов на порванную щеку. О других травмах у пострадавшего на момент публикации материала известно не было.

Игорь написал заявление в полицию и уехал домой, но на следующий день, выйдя в подъезд, обнаружил все тех же монтажников, которые снова занимались прокладкой кабелей. Он вызвал полицию, но она так и не приехала, и нападавшие не были арестованы.

Мнение сотрудников провайдера

Показания специалистов «Райтсайда» отличаются от того, что рассказал Игорь. По данным «ТВК Красноярск», один из монтажников утверждает, что Игорь вел себя агрессивно и начал перерезать провода прямо у них на глазах.

«Мужик этот обрезал провода, начал кричать и завязалась перепалка. Он с головы ударил монтажника «Райтсайда» и ушел к себе в квартиру. Мы вызвали скорую, нашего увезли, выяснилось потом, что у него сотрясение – положили в больницу», – сказал монтажник.

Представители «Райтсайда» подтвердили, что сотрудник компании действительно получил травму и находится в больнице, однако там о нем никто не слышал.

На момент публикации материала история с избиением жителя Красноярка не была завершена. Полиция от комментариев отказалась, отметив лишь, что заявление Игоря было принято, и что по факту избиения с нанесением телесных повреждений проводится проверка.