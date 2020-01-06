Google избавился от адепта противостояния военным и китайской цензуре

Из Google ушел руководитель отдела международных отношений, продвигавший идеи защиты прав человека, которые крупные компании постоянно нарушают. Его уволили по причине некой «реструктуризации», не объяснив истинных мотивов.



Бывшая «корпорация добра»

Экс-глава службы международных отношений Google Росс ЛаЖенесс (Ross LaJeunesse), раскрыл всю правду об отношении Google к правам человека и к своим пользователям во всем мире и, в частности, в Китае. Свой пост он покинул в мае 2019 г., и, по его словам, руководство компании «попросило» его уйти. Обо всем этом он рассказал в своей статье, опубликованной на ресурсе Medium.com.

По словам ЛаЖенесса, официальной причиной его увольнения стало закрытие его должности в связи с некой реструктуризацией. Изгнав его из своей команды, Google предложил ему место внештатного консультанта, и на момент публикации материала не было известно, принял ли ЛаЖенесс это предложение.

В компании ЛаЖенесс работал с 2008 г., когда Google продвигала свой фирменный лозунг «Don’t be evil» (не будь злом), и когда, по его мнению, эта фраза еще не была просто набором слов. Этот принцип был основополагающим при разработке актуальных на тот момент продуктов, и сам ЛаЖенесс использовал данный слоган при продвижении политики Google по отмене интернет-цензуры в Китае, стартовавшей в 2006 г., когда Google пришел в эту страну.

Неудача в Китае

С 2006 г. Google хотел запустить в Китае поисковик, выдававший пользователям данные, не искаженные государственной цензурой. ЛаЖенесс активно участвовал в этом процессе, однако в 2010 г. Google покинул Китай по причине того, что устал противостоять китайским властям в вопросах цензуры. Его уход из этой страны был своего рода протестом, однако в последующие годы он искал способы возобновления полноценной деятельности на территории КНР.

Росс ЛаЖенесс

Одним из таких способов стал проект Dragonfly, разработка которого стартовала в весной 2017 г. Он представлял собой особую версию поисковика Google, разработанную специально для Китая, и в нее изначально были интегрированы средства для цензуры. В их число вошли, в частности, «черный список» сайтов и поисковых фраз с упоминанием прав человека, демократии, религий и гражданских протестов. В дополнение к этому Google специально для КНР разрабатывал приложение – новостной агрегатор, который полностью будет соответствовать внутренним требованиям цензуры в стране.

Разработка проекта Dragonfly была прекращена летом 2019 г., спустя два месяца после ухода ЛаЖенесса из компании. Одной из причин закрытия проекта стали многочисленные протесты сотрудников Google и общественности, считающих, как и сам ЛаЖенесс, что поисковик со встроенной цензурой нарушает права человека. Ооколо 3,1 тыс. сотрудников Google подписали соответствующую петицию, несколько даже уволились в знак протеста.

Бывший глава службы международных отношений Google уверен, что стремление компании «выслужиться» перед правительством Китая было не единственным примером того, как компания ставит права человека на второй план в угоду своей выгоде. «Каждый раз, когда я предлагал уделять больше внимания правам человека, высшее руководство Google находило причины сказать мне “нет”. Тогда я понял, что компания больше не собирается оглядываться на эти права при дальнейшем развитии своего бизнеса и продвижении своих существующих и будущих продуктов. Всякий раз, когда Google нужно было уделять удвоенное внимание правам человека, она отдавала предпочтение погоне за прибылью и ростом акций», – отметил ЛаЖенесс. Также, по его мнению, в современном мире крупные корпорации, в том числе и Google, больше не могут работать свободно от государственного контроля.

Возможная причина огласки

По оценке ЛаЖенесса, принципы Google в отношении прав человека на конфиденциальность сильно изменились в худшую сторону. Он отметил, что фирменный лозунг окончательно утратил свою актуальность, и что люди, стоявшие у истоков компании, тоже изменились. Современный Google с наибольшей вероятностью будет действовать по указке американских военных или правительств тех или иных стран (в своей статье он упомянул именно Китай и ОАЭ), нежели соблюдать права человека или мораль.

Следует отметить, что люди, действительно стоявшие у истоков Google, в конце 2019 г. ушли из компании. Основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin) отошли от руководства холдинга Alphabet, в который с 2015 г. входит в Google. Управление им передано Сундару Пичаю (Sundar Pichai), действующему гендиректору Google.

Между тем, неизвестно, почему ЛаЖенесс решил высказаться о своем уходе из Google лишь сейчас, спустя практически год с момента увольнения. По данным BBC, это может быть напрямую связано с его стремлением стать политическим деятелем.

В настоящее время ЛаЖенесс баллотируется в сенат США как демократ от штата Мэн – он претендует на место, которое занимает республиканец Сьюзан Коллинз (Susan Collins). В сенате, по его словам, он будет продвигать свои идеи относительно повышения важности соблюдения прав человека крупными корпорациями, в том числе и Google.

Не единственный пострадавший

Росс ЛаЖенесс не стал первым в списке сотрудников Google, навлекших на себя гнев руководства корпорации. Однако, если ему после увольнения предложили остаться внештатным сотрудником, то Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker) повезло меньше. Как сообщал CNews, Уиттакер, занимавшая в Google должность программного менеджера, столкнулась с преследованиями со стороны руководства на фоне того, что она была организатором акций протеста, связанных с Dragonfly.

После проведения акций руководство сообщило Уиттакер, что ее роль в компании теперь «резко изменится». Ее коллеге Клэр Степлтон (Claire Stapleton), также помогавшей с организацией протестов в Google, тоже сообщили, что она будет понижена в должности. Сотрудница наняла юриста, который добился отмены решения, по крайней мере, на бумаге. По словам Степлтон, она обнаружила в Google «печальную закономерность» — люди, которые отстаивают себя и других обычно «наказываются, отстраняются и вытесняются», а виновники нарушений «часто остаются безнаказанными или даже вознаграждаются».

Отдельного внимания заслуживает и история роста популярности фирменного браузера Google – Chrome. С протестами против нарушения прав человека она не связана, но она показывает, как Google, притворяясь корпорацией добра, может буквально сживать со света конкурентов, в частности, Mozilla с ее браузером Firefox, используя для этого очень грязные приемы.