«Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок

«Яндекс.драйв» идет в Европу

Каршеринг «Яндекс.драйв» до конца 2020 г. запустит сервис по прокату автомобилей в одной из стран Европейского Союза. Об этом сообщило издание Financial Times.

По словам руководителя «Яндекс.драйва», Антона Рязанова, компания в тестовом режиме будет сдавать в аренду до 1 тыс. электромобилей в одном из европейских городов. Сервис рассматривает города с благоприятными условиями для электромобилей, в том числе Мадрид и Копенгаген, а также города Франции и Италии.

Крупнейший в мире

Financial Times называет «Яндекс.драйв» крупнейшим в мире сервисом каршеринга по величине автопарка, который по данному показателю опередил европейский Sharenow (совместное предприятие BMW и Daimler). По данным издания, в парке «Яндекс.драйва» сейчас более 21 тыс. авто, Sharenow же может похвастаться более чем 20,5 тыс. единиц транспорта. В III квартале 2019 г. размер автопарка «Яндекс.драйва» составлял 16,5 тыс. машин, а на момент основания насчитывал всего 750 транспортных средств.

Крупнейший в мире сервис каршеринга «Яндекс.драйв» в тестовом режиме запустится в одном из городов Евросоюза.

Главным конкурентом «Яндекс.драйва» на российском рынке является сервис «Делимобиль», который на собственном официальном сайте называет себя «крупнейшим сервисом поминутной аренды в России». По данным все того же сайта, в парке «Делимобиля» на сегодняшний день числится более 12 тыс. автомобилей.

Всего на территории России, согласно информации, опубликованной на сайте truesharing.ru, работают 29 каршеринговых сервисов. Помимо перечисленных выше, к числу крупнейших можно отнести Belkacar (парк насчитывает около 5 тыс. авто) и Youdrive (1,2-2,5 тыс. машин).

Каршериновые проекты «Яндекса»

Каршеринговый сервис «Яндекс.драйв» был запущен в феврале 2018 г. в Москве. Сервис позволяет арендовать на определенный срок автомобиль, водителем при этом выступает сам пользователь. Сервис доступен для лиц в возрасте от 21 года, имеющих стаж вождения не менее двух лет.

Как и во всех каршеринговых сервисах, процесс получения и возврата автомобиля в «Яндекс.драйве» автоматизирован и не требует личного контакта клиента с сотрудником компании. Поиск и аренда авто осуществляются через мобильное приложение. Приложение также показывает пользователю, где находится ближайшая машина и прокладывает к ней маршрут. Чтобы сэкономить время в начале поездки, клиент может удаленно включить заблаговременный прогрев двигателя.

Антон Рязанов, руководитель «Яндекс.драйва», характеризует приложение как «простое и понятное», отмечая легкую регистрацию. Приложение есть в Apple Appstore и Google Play, зарегистрироваться в нем можно с декабря 2017 г.

Автомобили нового сервиса оснащены мультимедийной платформой «Яндекс.авто», к которой подключены «Навигатор» и «Яндекс.музыка», всеми этими службами пользователь может пользоваться во время поездки.

На сегодняшний день сервис доступен в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (с декабря 2018 г.), а также в Казани и республике Татарстан (с мая 2019 г.).

«Драйв» – это не первый проект «Яндекса» в области каршеринга. В 2017 г. компания запустила приложение «Яндекс.каршеринг», которое отображало на карте города расположение 2,2 тыс. автомобилей каршеринговых служб Москвы и Санкт-Петербурга и машин сервиса Greengo в Будапеште (Венгрия). В ноябре 2017 г. стало известно о планах «Яндекса» по закрытию проекта. По словам представителей «Яндекса», полноценная агрегация без возможности выбирать и бронировать автомобили с одного аккаунта оказалась не востребована. Пользователям гораздо важнее иметь возможность строить городские маршруты на подходящем под ситуацию транспорте, будь то автобус, велосипед или аренда автомобиля.