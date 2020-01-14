Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM

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Поправки Минкомсвязи в законодательство для внедрения электронных SIM-карт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) готовит поправки в действующее законодательство для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM) по итогам обсуждения с операторами связи. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова.



В 2019 г. министерство провело три совещания с ведущими операторами связи, отраслевыми научными институтами и заинтересованными ведомствами. В частности, они рассмотрели предложения операторов по использованию биометрических систем идентификации абонентов и оценили целесообразность внесения изменений в законодательство для использования eSIM.

Основной проблемой внедрения eSIM в Минкомсвязи считают легитимную дистанционную идентификацию абонентов. «Если ее [проблему] решить, других препятствий [для внедрения технологии] нет», – цитирует Новикова информагентство.

В Минкомсвязи придумали, как легализовать электронные SIM-карты в России

В Минкомсвязи также подчеркнули, что на сегодняшний день уже сформирован предварительный перечень из пяти подзаконнных актов, в которые необходимо внести изменения. Ведомство подготовило проект поправок в постановление Правительства «О порядке оказания услуг телефонной связи». Поправки в остальные будут подготовлены в течение 2020 г.

Что такое eSIM

Электронная SIM-карта или eSIM позволяет отказаться от использования привычных SIM-карт, которые выдаются оператором связи и в дальнейшем физически помещаются в устройство самим абонентом или представителем оператора для подключения к сотовым сетям.

В случае с eSIM такие карты заменяют на специальный несъемный чип, встроенный непосредственно в устройство связи. Работает модуль в паре со специальным приложением, позволяющим выбрать оператора связи и тарифный план.

Устройства с поддержкой eSIM уже существуют: в частности, Apple в сентябре 2018 г. выпустила смартфоны iPhone XS, XS Max и iPhone XR, наделенные соответствующей технологией . Линейка аппаратов Apple 2019 г. также полноценно поддерживает эту технологию наравне со смартфонами Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, вышедших в том же году. Кроме того, поддержка eSIM реализована в планшетах Microsoft Surface и смарт-часах Samsung, Huawei и Apple.

«Приключения» eSIM в России

В негативном ключе относительно электронных SIM-карт весной 2019 г. высказалась Федеральная служба безопасности (ФСБ), поскольку в России велась разработка отечественной системы криптографии и доверенных SIM-карт, внедрение которых могло значительно упростить силовикам доступ к личной переписке и звонкам абонентов, а технология eSIM затруднила бы внедрение этой системы.

Не в восторге от eSIM были и операторы «большой тройки» (МТС, «Мегафон» и «Билайн»). В апреле 2019 г. они выступили против электронных SIM-карт – по их мнению, внедрение этой технологии усилит конкуренцию со стороны крупных производителей смартфонов, в частности, Apple и Samsung, а также виртуальных операторов сотовой связи. Последние якобы смогут предложить услуги связи по более низким ценам.

Оператор Tele2, наоборот, оказался открыт новой технологии и в апреле 2019 г., и совместно с «Ростелекомом», начал ее тестирование в своих сетях. «Ростелеком» тоже стал оператором сотовой связи, хотя и виртуальным (MVNO) – с сетью, развернутой на базе инфраструктуры Tele2. По словам представителей операторов, тестирование прошло успешно.

В мае 2019 г. Минкомсвязи потребовало от Tele2 прекратить выдачу eSIM «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности». Ведомство также организовало рабочую группу, в которую вошли все операторы связи вместе с представителями отечественных силовых структур. Планировалось, что группа сможет оценить все возможные риски от использования электронных SIM-карт в течение месяца, но вердикт был вынесен лишь спустя четыре месяца.

В сентябре 2019 г. Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить тестирование электронных SIM-карт на территории России.

В апреле 2019 г. замглавы Минкомсвязи Олег Иванов пообещал, что документы, регулирующие использование и распространение eSIM в России, будут подготовлены к концу 2019 г. В дальнейшем сроки были сдвинуты: Минкомсвязи было поручено подготовить предложения по нормативной базе для легализации eSIM совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ФСБ до 15 января 2020 г.

В конце октября 2019 г. виртуальный оператор Easy4, базирующийся на сетях Tele2, начал распространение электронных SIM-карт в России, получив необходимое разрешение от ФСБ. По заявлению представителей оператора, Easy4 не стремится составить конкуренцию действующим в России «большим» сотовым операторам. Услуги компании ориентированы на рынок туристов, часто бывающих в заграничном роуминге и на устройства M2M (межмашинного взаимодействия) и интернета вещей.

