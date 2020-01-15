МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

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Запуск Containerum Managed Kubernetes

Российский облачный провайдер CloudMTS (входит в облачное направление бизнеса МТС) запустил новый сервис Containerum Managed Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис представляет собой платформу для управления контейнеризованными приложениями в облачных средах. Он, как утверждают в МТС, ускоряет разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке и может быть интересен широкому кругу представителей бизнеса. Так, технологическим стартапам сервис позволит быстрее обновлять свои продукты, сводя к минимуму время простоя; крупному бизнесу из финансового сектора – запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга; онлайн-ритейлу – оперативно масштабировать ресурсы собственных сайтов в зависимости от поступающего трафика.

Базовая версия Containerum Managed Kubernetes предоставляется бесплатно, однако с клиентов взимается ежемесячная оплата за потребленный объем облачных ресурсов. В рамках продвинутой версии, которая, по данным сайта CloudMTS, обходится в 300 тыс. руб. в месяц, клиенты получают проактивный мониторинг ИТ-ресурсов со стороны провайдера, сервисную поддержку на всех этапах, высокую доступность (SLA) на уровне 99,95% и возможность прямой коммуникации с архитекторами. Базовая версия подойдет, к примеру, для разработки и тестирования ИТ-решений, а продвинутая – для коммерческого запуска и эксплуатации критически важных приложений, отмечают в МТС.

МТС запустили сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

По словам директора CloudMTS Олега Мотовилова, услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг.

Новый сервис создан на основе стартапа Containerum из акселератора MTS Startup Hub, который вошел в подразделение собственной разработки CloudMTS в 2019 г. О начале закрытого тестирования платформы сообщалось в августе 2019 г.

Стоит отметить, что CloudMTS – это уже не первый российский облачный провайдер, предоставляющий сервисы управления кластерами системы оркестрации контейнеров Kubernetes. Подобные услуги также предлагают, к примеру, «Яндекс.облако», Selectel и Mail.ru Cloud Solutions (MCS).



Зачем нужны контейнеры

Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой, из-за чего могут возникать «конфликты» между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования.

Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов (приложений, библиотек данных, файлов настройки и т.п.) для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению.

Сервис Containerum Managed Kubernetes предоставляет возможность для работы с неограниченным числом контейнеров в облачной среде. Клиенты могут запускать и использовать готовые кластеры системы оркестрации контейнеров Кubernetes без необходимости их администрирования, которое осуществляется на стороне провайдера. Взаимодействие с сервисом реализовано при помощи веб-интерфейса и через API.

Об облачном бизнесе МТС

Облачный провайдер CloudМТS наряду с «ИТ-градом» и платформой 1cloud входит в облачное направление бизнеса МТС. В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019» облачное направление МТС заняло вторую строчку, уступив только Softline. Суммарная выручка CloudMTS, «ИТ-града» и 1cloud от оказания услуг IaaS в 2018 г. составила 2,462 млрд руб.

Среди клиентов провайдеров: Abbyy, «Бритиш американ тобакко Россия», Ericsson, Hunkemoller Russia, S7 Airlines, «DMI Дятьково», «Юлмарт», сеть клиник «Медси».

«ИТ-град», приобретенный МТС в январе 2019 г. за почти 2,5 млрд руб., предоставляет облачные сервисы для корпоративного и государственного секторов: IaaS-, SaaS-, PaaS-решения, виртуальные дата-центры, гибридные облака, услуги резервного копирования. В облаке провайдера можно размещать системы, требующие соответствия инфраструктуры стандарту PCI DSS. Провайдер владеет собственной географически распределенной инфраструктурой, размещенной в дата-центрах уровня Tier III в России и Казахстане. В начале декабря 2019 г. на базе инфраструктуры «ИТ-града» совместно с itelligence была запущена услуга SAP-хостинга.

Провайдер CloudМТS, помимо IaaS-сервисов, предоставляет набор услуг для хранения и обмена корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными согласно требованиям ФЗ-152, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, WAF, защита от DDos-атак и другие).

В августе 2018 г. МТС развернули в своих ЦОДах гибридную систему Microsoft Azure Stack, что позволило оператору впервые в России начать предоставлять сервисы Azure из собственных ЦОДов. Клиенты могут воспользоваться сервисами IaaS, PaaS, а также средствами разработки приложений. Напомним, Microsoft Azure Stack — это гибридное облачное решение, с помощью которого заказчик может запустить сервисы Azure в собственном ЦОДе, при этом средства разработки, управление и безопасность будут такими же, как в глобальном Azure.

В феврале 2019 г. оператор запустил облачный сервис хранения данных для корпоративных клиентов, рассчитанный на большие массивы информации. Емкость объектного хранилища в данном сервисе начинается от 1 ТБ.

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. ЦОДы МТС, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов. У оператора есть ЦОДы и в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Ранее МТС предлагали услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора. В сентябре 2018 г. оператор купил ЦОД «Авантаж», один из крупнейших в России, за 8,9 млрд руб., включая чистый долг. Он стал десятым по счету дата-центром МТС. В декабре 2019 г. стало известно, что оператор собирается инвестировать 1,5 млрд руб. в строительство модульного ЦОД в Приморье. В него войдут четыре модуля, весь ЦОД будет рассчитан не менее чем на 500 стандартных серверных стоек. Строительство предполагается завершить в 2021 г.