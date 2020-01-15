SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

Новый глава SAS в России

На пост генерального директора SAS Россия/СНГ назначен Александр Тихонов, предыдущим местом работы которого был офис IBM в нашей стране. В нем он последнее время отвечал за продажи ПО в России и странах СНГ и руководил командой, сопоставимой по размерам с той, что перешла под его управление на новом месте работы. Об этом сообщило российское представительство американской SAS.

По словам самого Тихонова, в IBM он соперничал со своим новым работодателем, признавая при этом превосходство последнего. «Много лет я конкурировал с компанией SAS, — отмечает он. — Поэтому я точно знаю, что мощные решения, накопленная экспертиза и профессиональная команда SAS — это лучшее, что есть сегодня на рынке. Это не просто сильный бренд с многолетней историей, это сильнейший игрок в сегментах углубленной аналитики и искусственного интеллекта».

В SAS Тихонов будет отвечать за разработку и реализацию стратегии по дальнейшему развитию бизнеса компании на рынке России и СНГ, а также за выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками — «на основе корпоративных ценностей SAS и принципов клиентоориентированности».

SAS в России возглавил выходец из IBM

Предыдущие 8,5 лет пост генерального директора SAS в России занимал Валерий Панкратов — выходец из Oracle, «Билайн» и IBS. «В начале этой недели он покинул компанию, — отмечают в SAS. — Это решение было тщательно обдумано и принято им еще в прошлом году, но требовало организационной подготовки — передачи дел новому руководителю и завершения ряда важных сделок».

В разговоре с CNews представители SAS сообщили, что, по их данным, Панкратов пока не определился с рабочими планами. «Он заинтересован в дальнейшем развитии карьеры и пока рассматривает варианты и предложения, — отметили собеседники редакции. — В SAS ему делали предложение о переводе в Европу, но там было бы несравнимо меньше самостоятельности в принятии решений, чем на позиции кантри-менеджера. А он все-таки руководитель, который привык к риску, ответственности и самостоятельным стратегическим решениям».

Трудовая биография Александра Тихонова

По информации, размещенной Тихоновым в соцсетях, он родился в 1980 г. Школу окончил в Москве. В 2001 г. получил диплом Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

С августа по 1999 г. по февраль 2003 г. занимал должность старшего экономиста в голландской бизнес-школе MVO. С марта 2003 г. по сентябрь 2006 г. — менеджера проекта в компании Robertson and Blums (по всей видимости, в одном из европейских представительств).

С октября 2006 г. по январь 2009 г. Тихонов работал в австрийском офисе канадской компании Cognos, которая в январе 2008 г. была поглощена IBM. Непосредственно в самой IBM он начал работать с января 2009 г.

В 2012-2015 гг. Тихонов проходил обучение бизнесу в английском Уорикском университете (University of Warwick).

Несколько фактов о SAS

SAS позиционирует себя в качестве крупнейшей в мире частной ИТ-компании, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Сегодня в ее офисах по всему миру работают около 14 тыс. сотрудников. Клиентами SAS являются более 83 тыс. организаций в 158 странах. Среди них — 92 компании из первой сотни лидеров в списке Fortune Global 500.

В России и странах СНГ SAS начала работу в 1996 г. Своим заказчикам она предлагает решения и услуги в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются десять крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.), девять страховых компаний («Ингосстрах», «Ренессанс страхование», ВСК и др.), РЖД, «Аэрофлот», X5 Retail Group, «Утконос» и другие предприятия розничной торговли, государственные организации, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора.