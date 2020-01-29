Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год

Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год4715
Тренды рынка труда в сфере ИТ
Российский рынок труда остро нуждается в квалифицированных ИТ-специалистах. Из-за этого заработные платы в сфере ИТ продемонстририровали рост на уровне 5-10% в 2019 г. Особо ценные кадры работодатели готовы удерживать, существенно повышая зарплату уже готовым сменить работу сотрудникам. Такие выводы можно сделать на основании данных, опубликованных международной рекрутинговой компанией Hays в своем «Исследовании рынка труда России в 2019 году».
Государственные структуры и крупные промышленные компании создают собственные подразделения для разработок в области искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей. Количество вакансий в этих областях растет, и тренд, по оценкам Hays, продолжит развитие в 2020 г.
Основная концентрация проектов в сфере ИТ сейчас наблюдается в сегментах Fintech (финансовые информационные продукты), Edtech (дистанционные образовательные платформы), Adtech (решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса) и автомобильной промышленности. Создаются ориентированные на западный рынок стартапы для разработки продуктов в области компьютерного зрения, интернета вещей и других.
Сложности с поиском и удержанием специалистов
По оценке экспертов, рынок труда в России остается кандидатским, и на нем по-прежнему преобладают неактивные кандидаты, не приступающие к поиску работы самостоятельно. Поэтому работодателям приходится существенно увеличивать уровень оплаты труда или уделять гораздо больше внимания развитию своего HR-бренда среди технических профессионалов.
Поиск кандидатов на вакансии в разработке, тестировании ПО, в направлении Devops даже у крупнейших игроков на рынке с сильными брендами, по данным Hays, занимает не менее 1,5–2 месяцев. На позиции тимлидов и выше срок закрытия доходит в некоторых случаях до полугода.
При этом работодатели не склонны снижать требования к квалификации нанимаемых специалистов. Компании предпочитают продолжать поиски профессионалов со знаниями и опытом, вместо того чтобы идти на компромисс и принимать кандидатов с дефицитом компетенций для последующего повышения квалификации. Нередко компании отказываются предлагать работу специалистам, недостаточно информированным о целях проекта и ожиданиях работодателя. Это в Hays объясняют нежеланием руководителей проектов вставать на позиции «продавцов» перед кандидатами, завлекая их в проект.
Ценных специалистов все чаще удерживают с помощью контрофферов, то есть делая встречное предложение работнику, который выразил намерение уйти из компании. По наиболее востребованным направлениям (разработка, большие данные, электронная коммерция) заработные платы возросли за прошедший год примерно на 10–15%.
Среди используемых в разработке технологий популярными остаются Java, Python, C++, C# на бэкэнде и фреймворк React (Javascript) на фронтэнде. В то же время в ряде компаний продолжают пользоваться старыми версиями языков и фреймворков, с которыми кандидаты не хотят работать. Компании, использующие самые современные версии, также испытывают сложности с подбором персонала, так как на рынке не хватает кандидатов с опытом работы в актуальных версиях.
Сколько зарабатывают в ИТ
Как отмечают эксперты Hays, в России сохраняется высокий спрос на разработчиков для мобильных платформ iOS и Android. В зависимости от индустрии разработчики Android могут претендовать на заработную плату в районе 190–250 тыс. руб. до вычета НДФЛ.
|Вакансия
|Средняя зарплата (тыс. руб. до вычета НДФЛ)
|Разработчик/системный интегратор/вендор
|Интернет/e-commerce
|Банкинг
|Разработчик C++
|210
|190
|190
|Devops-архитектор
|210
|300
|300
|Devops-инженер
|230
|230
|230
|Разработчик Go
|230
|230
|230
|Разработчик Node JS
|205
|205
|220
|UI/UX-дизайнер
|160
|160
|150
|Администратор баз данных
|150
|160
|170
|Аналитик BI
|180
|180
|180
|Аналитик хранилища данных
|150
|155
|165
|Архитектор SAP
|270
|-
|270
|Архитектор решений
|250
|270
|250
|Разработчик 1С
|115
|140
|140
|Разработчик Android
|175
|220
|195
|Разработчик iOS
|170
|195
|195
|Разработчик C#
|190
|190
|190
|Разработчик Java
|250
|250
|250
|Разработчик Javascript
|160
|165
|160
|Разработчик PHP
|200
|200
|200
|Разработчик Python
|160
|235
|170
|Разработчик автотестов
|170
|170
|170
|Сетевой инженер
|115
|120
|120
|Системный администратор
|170
|160
|150
|Системный аналитик
|120
|140
|135
|Специалист по ИБ
|130
|120
|132,5
|Специалист по работе с большими данными
|220
|220
|220
Источник: Hays
Из профессиональных специализаций в ИТ-компаниях наиболее активно развивается практика Devops (набор практик для повышения эффективности процессов разработки). В связи с этим специалисты по Devops, а также по большим данным и облачным решениям становятся все более востребованными. Devops-архитекторы в зависимости от опыта и компетенций могут претендовать на заработную плату от 250 тыс. до 450 тыс. руб. Devops-инженеры – от 180 тыс. до 350 тыс. руб. ежемесячно.