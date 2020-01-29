Программисты бесплатно разработали госсайт, чтобы вывести на чистую воду «коррумпированного» министра

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Группа программистов из Чехии, собранная Томашем Вондрачеком, за два дня и полностью бесплатно создала важный госсайт, за который Министерство транспорта Чехии собиралось заплатить миллионы евро самостоятельно выбранному подрядчику. Об этом стало известно премьер-министру Чехии, и тот настоял на отставке министра транспорта.

Государственный веб-сайт за два дня

В конце января 2020 г. чешские программисты на безвозмездной основе за два дня разработали портал продажи виньеток (билетов) на право пользования скоростными дорожными магистралями Чехии. Это было сделано в знак протеста против инициативы экс-министра транспорта Чехии Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik) по выделению из бюджета страны 401 млн чешских крон (около 16 млн евро) на создание и четырехлетнюю эксплуатацию подобного ресурса.

Инициатором бесплатной разработки сайта, по данным портала MediaGuru, стал владелец ИТ-компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek). Он заподозрил экс-министра транспорта Чехии в коррупции и обратился с просьбой к программистам помочь ему доказать, что 401 млн крон – завышенная цена за создание сайта. «Несколько талантливых ребят способны сделать такой ресурс за выходные. Я хочу, чтобы никто не относился к нашим средствам (налогам) так, как это сейчас делает наше государство», – сказал Вондрачек в своем обращении.

Автор инициативы Томаш Вондрачек (справа)

Томаш Вондрачек подчеркнул, что на идею по самостоятельной разработке веб-сайта государственного значения его подтолкнуло то, что Министерство транспорта Чехии не объявляло открытый тендер на выполнение данной работы. Ведомство самостоятельно выбрало единственного подрядчика, которым стала компания Asseco Central Europe, и передало ему весь проект.

Вондрачек распространил свою просьбу через соцсети и видеосервисы. Он предложил программистам работать прямо в офисе его компании, расположенном в Праге. Главной идеей инициативы было отсутствие платы за выполненную работу – он предложил подарить готовый сайт государству.

Соратники нашлись

На призыв Томаша Вондрачека откликнулось свыше 300 человек. 60 из них скооперировались и действительно написали портал по продаже билетов буквально с нуля, затратив на это ровно два дня.

Получившийся ресурс полностью соответствовал всем требованиям, предъявляемым к проекту, за который бывший чешский министр транспорта был готов заплатить 400 млн крон. Сайт был передан властям Чехии на полностью безвозмездной основе, хотя чиновники пытались предложить за него деньги.

Программисты сэкономили бюджету Чехии 16 млн евро, создав сайт по продаже билетов на платные магистрали

Веб-сайт, доступный по адресу fairznamka.cz, заработал на следующий день после создания, и в настоящее время он функционирует в тестовом режиме. К требуемым базам данных он пока не подключен, однако принять участие в его тестировании может каждый. В настоящее время на ресурсе можно купить виртуальную виньетку за 1, 2 или 3 кроны – ее нельзя будет использовать по назначению, однако все средства, собранные сайтом, будут перечислены в фонд помощи детям, получившим тяжелые телесные повреждения.

Команда, создавшая сайт, все же получит деньги за свои труды – по словам Вондрачека, после случившегося на счет его компании стали поступать пожертвования, которые и станут гонораром для разработчиков. Размеры сумм он называть не стал, но добавил, что в дальнейшем эти девелоперы не станут участвовать в тендере на поддержку и развитие сайта, когда он заработает в штатном режиме.

Расходы на создание сайта

Томаш Водрачек не стал уточнять, в какую сумму он оценивает объем работ по созданию сайта. По его словам, разработка может стоить несколько миллионов крон, но никак не сотни миллионов «Точными цифрами я пока не располагаю, но я уверен, что итоговая сумма не превышает и 25% от тех 400 миллионов, что были предложены государством».

Вондрачек пообещал в обозримом будущем составить подробную смету расходов на разработку подобного ресурса с целью доказать, что изначальная стоимость проекта была сильно завышена.

Судьба Владимира Кремлика и его сайта

О том, что группа программистов создала сайт государственного уровня, узнал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Andrej Babis). Он встретился с Томасом Вондрачеком и командой девелоперов и заявил, что государство будет использовать их ресурс в случае, если он окажется достаточно функциональным.

Владимир Кремлик отстранен от должности министра транспорта Чехии

Андрея Бабиша возмутило то, что Владимир Кремлик намеревался запустить многомиллионный проект без проведения тендера. Он настоял на его увольнении, и Президент Чехии Милош Земан (Milos Zeman) отправил Кремлика в отставку за грубые ошибки, допущенные в ходе в работы на государственном посту.

Владимира Кремлика на должности министра транспорта Чехии сменил Карел Гавличек (Karel Havlicek). Он заявил, что в ближайшем будущем в стране будут отменены все существующие тендеры по разработке ПО для продажи транспортных купонов.