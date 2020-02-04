Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда

Требования к защищенному подключению к ГИС ТОР КНД

Минкомсвязи утвердило приказ об утверждении регламента подключения к защищенной сети Vipnet государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД). Документ опубликован на сайте министерства.

Регламент предполагает несколько видов подключения к защищенной сети ГИС ТОР КНД. Для подключения одного автоматизированного рабочего места (АРМ) на нем должно быть установлено ПО Vipnet Client 4 для ОС Windows (продукты Vipnet являются разработкой компании «Инфотекс»), сертифицированное ФСБ по классу защищенности КС3.

Для подключения нескольких АРМ, соединенных друг с другом открытой (незащищенной) локальной сетью внутри контролируемой зоны, они должны иметь аппаратно-программный модуль доверенной загрузки для ОС Windows и Linux и подключаться к внешней сети через программно-аппаратный комплект Vipnet Coordinator.

На создание ГИС для автоматизации контрольной деятельности будут потрачены 1,3 млрд рублей

В случае использования территориально распределенной сети, АРМ, находящиеся за пределами контролируемой зоны должны иметь ПО Vipnet Client и вместе с другими АРМ подключаться к Vipnet Coordinator. Аналогичный подход должен применяться в случае межсетевого взаимодействия сетей Vipnet.

Для чего нужна ГИС ТОР КНД

Решение о создании информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» было принято Правительством в 2018 г., оператором системы было назначено Минкомсвязи. Соответствующие мероприятия включены в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Система должна обеспечить деятельность сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего различные типы заданий инспектору в результате анализа рисков, основанных на массивах больших данных, собранных на объектах контроля, и «доступных в человеко-воспринимаемой форме».

Целями функционирования ТОР КНД являются: обеспечение прозрачности деятельности ведомств; создание среды доверия для граждан и организаций; проведение цифровой трансформации государственных и муниципальных органов контроля; проведение надзорных мероприятий, основанных только на тех требованиях, нарушение которых может привести к ущербу; обеспечение принятия решений на основе объективной, оперативной и регулярно собираемой информации; повышение эффективности и результативности деятельности контрольных органов за счет оперативного выявления признаков нарушения по результатам анализа рисков, основанного на массивах больших данных; предотвращение нарушения за счет применения методов предиктивной аналитики и возможности проведения индивидуализированных профилактических мероприятий.

На первом этапе должны быть приняты нормативные акты, устанавливающие требования к порядку исполнения государственных функций в электронной форме, в том числе предусматривающие применение проверочных листов в электронной форме и проведения профилактических мероприятий. Также должны быть приняты требования к информационным систем, обеспечивающим автоматизацию исполнения государственных функций, к порядку использования технических средств объективного контроля (интернета вещей) и предоставлению данных уполномоченными организациями в электронном виде.

Далее должен быть определен порядок ведения моделей данных, используемых для реализации государственных функций и контроля их использования, и введена в эксплуатацию ГИС ТОР КНД. В том числе должны быть обеспечены поддержка принятия решений проведения профилактических мероприятий для федеральных и региональных органов в режиме одного окна («цифровой инспектор») и ежегодное сопровождение и развитие типового облачного решения.

Во сколько обойдется создание ГИС КНД и кто этим займется

Куратором указанных мероприятий, помимо Минкомсвязи, является Минэкономразвития. На соответствующие цели федеральный бюджет в 2019-2021 гг. выделит 1,34 млрд руб.

В конце 2019 г. Минкомсвязи провело открытый конкурс на определение поставщика по выполнению работ для развития ТОР КНД. Победителем стало подведомственное Минкомсвязи госпредприятие НИИ «Восход», сумма контракта на 2019-2020 гг. составила 704 млн руб.

Что нужно доработать в ГИС КНД и для чего инспекторам необходимо мобильное приложение

До заключения данного контракта было автоматизировано 11 видов регионального контроля. В конкурсной документации говорилось о необходимости автоматизировать 17 новых и актуализировать 11 ранее разработанных видов контрольной деятельности.

В том числе для повышения эффективности организации работы инспектора необходимо реализовать дополнительные инструменты системы: планирование задач, мобильное приложение для организации выездных проверок интеллектуальный помощник в КНД, интеграция с федеральными государственными информационными системами. Также в ходе эксплуатации системы выявились потребности в выделении роли методолога для выявления зависимостей и аналитической работы с данными, агрегируемыми в системе, и предоставлении сервисных инструментов для прозрачного управления жизненным циклом обращений пользователей.

В настоящее время ТОР КНД представляет собой информационную систему, взаимодействующую с внешними системами посредством веб-сервисов, имеет модульную многоуровневую архитектуру, допускающую замену, добавление и исключение из своего состава тех или иных компонентов. Используя функциональность ТОР КНД, сотрудники контрольно-надзорных органов могут проводить подготовку к проведению выездного контрольно-надзорного мероприятий и регистрировать результаты проведения мероприятия после его завершения.

Однако непосредственно в процессе его проведения у сотрудника, выезжающего на проверяемый объект, расположенный вне зоны доступа к интернету, нет возможности получения или актуализации данных с использованием ТОР КНД. Кроме того, интерфейс пользователя ТОР КНД не адаптирован для использования на мобильных устройствах, что значительно ограничивает спектр оборудования, используемого сотрудниками КНО при проведения выездных проверок. В связи с этим появилась необходимость в разработке мобильного приложения с поддержкой ОС Android и «Аврора».

Ранее НИИ «Восход» выиграл еще один тендер Минкомсвязи на схожую тему – создание Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментом анализа объективных данных о наблюдаемых объектах.

На создание этой платформы госбюджет потратит 600 млн руб. Платформа должна будет иметь подключение к ТОР КНД и через Систему межведомственного электронного документооборота.