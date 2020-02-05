Трамп придумал, как построить 5G без Huawei. Ему помогут Dell и Microsoft

Microsoft, Dell и AT&T в сотрудничестве с властями США разработают новые стандарты ПО для американских сотовых сетей 5G, чтобы исключить использование в их инфраструктуре оборудования Huawei. Китайский вендор отметил, что без их техники американские сети будут отставать на два года с точки зрения функциональности.

Дружба против Huawei

Власти США инициировали работы по созданию собственных стандартов ПО для оборудования сотовых сетей пятого поколения. Белый дом преследует цель ослабить влияние компании Huawei на этот сегмент рынка.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на главного экономического советника президента США Ларри Кудлоу (Larry Kudlow), за проектом стоит лично президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Кудлоу добавил, что полный отказ от оборудования и ПО Huawei при развертывании сетей 5G в США – это вопрос национальной безопасности. «Американские власти уверены, что Huawei прочно связана с китайскими военными, следовательно, использование их оборудования становится угрозой национальной безопасности США», – пишет издание. Журналисты отметили также, что Huawei отрицает свою связь с военными КНР. Компания заявляет, что работает независимо.

Работа компаний будет заключаться не в создании 5G-оборудования, а в разработке и согласовании общих техстандартов ПО для сетей 5G, которые позволят запускать его на устройствах любого производителя, что и даст возможность избавиться от техники Huawei и отдать предпочтение продукции других вендоров.

Дональд Трамп заручился поддержкой американских техногигантов в борьбе против Huawei

Кудлоу подчеркнул, что общая идея Белого дома заключается в том, чтобы американские сотовые сети пятого поколения строились в первую очередь американскими же компаниями, и поэтому для реализации проекта власти заручились поддержкой корпораций Microsoft и Dell, а также оператора связи AT&T. Кудлоу не исключил возможность участия в строительстве и компаний из других регионов, сказав, что в обозримом будущем к проекту могут присоединиться европейские телекоммуникационные гиганты – Ericsson и Nokia. Как пишет WSJ, изначально в планы Дональда Трампа вместо разработки стандартов ПО для 5G входило субсидирование нового производителя аппаратного обеспечения для этих сетей.

Степень готовности проекта

По информации WSJ, проект по «изгнанию» Huawei из американской 5G-инфраструктуры находится на предварительной стадии, его реализация еще не началась. Издание пишет, что в настоящее время его участники сталкиваются с различного рода преградами, не раскрывая при этом природу этих преград.

Между тем, оба сценария работы американских и европейских компаний (по отдельности и совместно) могут привести к различным трудностям. В первом случае реализация проекта может занять больше времени, чем планируется, а совместное «творчество» может привести к антимонопольным спорам.

По словам Кудлоу, Дональд Трамп не установил конкретные сроки выполнения всех работ по проекту. В то же время другие члены американского правительства предполагают, что сети 5G без техники Huawei будут запущены в США в течение 18 месяцев.

Реакция Huawei

Глава службы безопасности Huawei Энди Парди (Andy Purdy) прокомментировал стремление властей США исключить оборудование китайского вендора из состава инфраструктуры американских 5G-сетей. «Если США хотят использовать в своих сетях 5G аппаратное и программное обеспечение, разработанное американской или европейской компанией, то правительство должно побудить компании начать переговоры с Huawei о лицензировании нашей технологии 5G», – отметил Парди. Свои слова он объяснил тем, что без интеллектуальной собственности Huawei «объединенный американо-европейский продукт будет на 1-2 года отставать от сопоставимых продуктов Huawei с точки зрения функциональности и гарантии».

США невзлюбили Huawei

Американские власти не раз обвиняли Huawei в связях с правительством и военными Китая, а также в слежке как за простыми американцами, так и за чиновниками при помощи мобильных устройств – смартфонов и планшетных компьютеров. Летом 2018 г. Дональд Трамп запретил американским чиновникам использовать продукцию Huawei, а также технику компании ZTE.

В ноябре 2018 г., как сообщал CNews, США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить использование любого оборудования производства Huawei, в том числе и необходимого для развертывания сетей пятого поколения. По данным WSJ, власти США хотели дискредитировать компанию Huawei как производителя телекоммуникационного оборудования в глазах стран-союзников.

При этом, считают в издании, Вашингтон настраивает союзников против Huawei не только и не столько по причине возможной слежки со стороны Поднебесной. США и КНР соперничают по линии создания сетей связи пятого поколения 5G. И дело касается как непосредственно технологий, так и темпов развертывания этих сетей

Тем временем, телекоммуникационное оборудование Huawei интересует российских операторов связи. К примеру, в мае 2019 г. «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил о решении поменять поставщика сетевого оборудования в Москве – выбор пал на Huawei, которая должна была заменить компанию Ericsson.