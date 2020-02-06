В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений
Microsoft объединит подразделения Windows Experience и Devices в одно и назначит его руководителем Паноса Паная, отвечающего за продвижение Surface и других гаджетов компании. Вместе с ним новые должности получат еще пять топ-менеджеров.
Реорганизация в Microsoft
Корпорация Microsoft проводит масштабную реорганизацию с закрытием подразделений и перестановками в топ-менеджменте. Изменения коснутся в первую очередь отделов Windows Experience (клиентская часть) и Devices (отвечает за разработку компьютеров и гаджетов).
По информации ресурса ZDNet, оба подразделения будут объединены в одно которое получит название Windows and Devices. Возглавит его действующий руководитель отдела Devices Панос Панай (Panos Panay), один из создателей линейки компьютеров и ноутбуков Surface.
Панос Панай работает в Microsoft с 2004 г. Объединение двух подразделений под его началом состоится 25 февраля 2020 г. Сотрудник ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley) со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в последние месяцы Панай подыскивал себе новую должность в Microsoft и даже рассматривал возможность перехода в компанию Apple.
Панос Панай, как писал CNews, руководит подразделением Devices, в которое входят компьютеры Surface, игровые приставки Xbox, фитнес-трекеры Band и очки дополненной реальности HoloLens, с июля 2015 г. До этого он занимал должность вице-президента по проектированию устройств серии Surface.
В корпоративном письме, направленном сотрудникам Microsoft, Панай написал о своем новом назначении: «Я рад возглавить Windows Client в Microsoft, это поможет нам упростить процесс принятия решений, четко определить приоритеты и обеспечить наилучшие возможности для конечных пользователей, начиная с разработки интегральных схем и заканчивая ОС во всех приложениях и устройствах, подключенных к службам Microsoft (OEM и Surface). Совместное проектирование аппаратного и программного обеспечения позволит нам повысить эффективность долгосрочных планов по развитию Windows (поддержка двойного экрана, разнообразных процессоров т. д.)».
Никого не уволили
На момент публикации материала отделы Windows Experience и Devices входили состав более крупного подразделения Microsoft – Experiences and Devices, образованного весной 2018 г. Им руководит Раджеш Джа (Rajesh Jha), который после всех перестановок сохранит свою должность. Направление деятельности самого подразделения тоже не изменится.
После объединения программного и «железного» подразделений нынешний глава Windows Experience, корпоративный вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре (Joe Belfiore) возглавит команду Office Experience Group (OXO), но сделает он это не раньше осени 2020 г., так как весной и летом будет находиться в отпуске. В дополнение к этому за ним будет сохранен пост руководителя подразделения EPIC (Essential Products Inclusive Community), отвечающего за мобильные приложения для Android и iOS, а также за сервис Microsoft News.
Корпоративный вице-президент Microsoft по Windows и образовательным продуктам Эран Мегиддо (Eran Megiddo) сосредоточится на отделе Modern Life Experiences (MLX) и образовательном сегменте. Еще один корпоративный вице-президент компании, Брайан Макдональд (Brian Macdonald), который сейчас руководит Microsoft Teams, покинет свой пост, но продолжит консультировать команду Раджеша Джа по входящим в его компетенцию вопросам. Вместо него команду Microsoft Teams возглавит Джефф Тепер (Jeff Teper), действующий руководитель OneDrive и SharePoint. Кирк Кенигсбауэр (Kirk Koenigsbauer), корпоративный вице-президент по Microsoft 365, станет главным операционным директором (Chief Operating Officer, CFO), в подразделении Experiences and Devices.
Изменения, запланированные Microsoft, не коснутся группы COSINE (Core OS and Intelligent Edge). Оно, как и раньше, будет входить в состав подразделения Azure Engineering под руководством Джейсона Зандера (Jason Zander).
Причины реогранизации не установлены
Что послужило причиной всех изменений в руководящем составе Microsoft и объединении ее подразделений, на момент публикации материала известно не было. В последний раз, весной 2018 г., крупные перестановки в компании были связаны с необходимостью Microsoft идти в ногу с переменами в ИТ-отрасли, где акцент смещается с традиционных ПК на другие сферы. Глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) назвал тогда три причины изменений: во-первых, облака доказали свою эффективность, во-вторых, искусственный интеллект стал играть все большую роль в процессах познания и восприятия, в-третьих, в пользовательском опыте стали смешиваться физическая и виртуальная реальность.
Напомним, что в первой половине 2018 г. Microsoft провела масштабную реорганизацию, в ходе которой будет создано два больших отдела: один – пользовательского опыта (упомянутый Experiences and Devices), второй – облаков и искусственного интеллекта Cloud and AI Platform. Последний объединил проекты, связанные с облаками и искусственным интеллектом. К нему относится и группа COSINE.