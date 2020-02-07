Apple будет врываться с проверками в мастерские, где ремонтируют iPhone

Apple решила поменять условия поставки оригинальных комплектующих независимым мастерским. Теперь она будет устраивать им проверки даже после прекращения действия договора, требовать персональные данные клиентов и выписывать сервисам штрафы за использование запчастей сторонних производителей.

Драконовские условия

Компания Apple меняет правила поставок фирменных запчастей для своих смартфонов и другой техники в независимые ремонтные мастерские. Чтобы продолжить получать их, сервисам придется согласиться на внезапные проверки и инспекции.

Apple поставляет неавторизованным сервисным центрам фирменные комплектующие с августа 2019 г., но только тем, в штате которых числится как минимум один ремонтник, прошедший ее сертификацию. На момент публикации материала программа действовала только в США.

По информации ресурса Motherboard, Apple начала предлагать точкам ремонта обновленный контракт, содержащий пункт об этих проверках и ряде других невыгодных для мастерских условий. Компания отказалась отвечать на все вопросы сотрудников веб-издания – ее представители ограничились подтверждением факта существования нового условия поставок запчастей.

«Бесконечные» инспекции

Согласно новому контракту, проводя незапланированные проверки мастерских без их оповещения, Apple планирует выявлять факты использования при ремонте ее устройств запрещенных комплектующих. В случае подтверждения этого сервисам будет назначен штраф, размер которого пока неизвестен. Помимо этого, они будут обязаны компенсировать Apple расходы на проведение проверки.

Условия поставки оригинальных запчастей Apple сторонним сервисам нельзя назвать выгодными для них

В контракте также сказано, что его расторжение и последующее прекращение поставок фирменных запчастей не лишает Apple права и дальше устраивать подобного рода проверки и выписывать штрафы. Другими словами, даже после прекращения действия договора с мастерской компания будет иметь возможность инспектировать ее в течение следующих пяти лет.

Разглашение персональных данных

Вместе со штрафами и неожиданными проверками новый контракт Apple предусматривает выдачу ей персональных данных клиентов мастерских по первому ее запросу. Компания даже привела список сведений, которые она может затребовать – в него входят ФИО обратившегося за ремонтом клиента, все его номера телефонов, а также адрес проживания.

При всем этом подпись владельца мастерской под новым контрактом не будет означать, что его сервис станет авторизованным. И чтобы не вводить клиентов в заблуждение, Apple в рамках все того же договора потребует от него разместить соответствующее уведомление перед входом и на официальном сайте.

Существует еще один пункт договора – перед тем, как сдать свой гаджет в ремонт в неавторизованный центр, клиент должен будет поставить подпись на документе, подтверждающем, что он осведомлен о том, что центр не имеет сертификата Apple.

Планомерное уничтожение независимых сервисов

Компания Apple на протяжении нескольких лет сражается против неавторизованных сервисных центров, ремонтирующих ее технику. К примеру, в октябре 2018 г. она сделала невозможной починку своих новейших ноутбуков сторонними мастерскими без применения созданного ею диагностического ПО, доступа к которому у них нет. Нововведение затронуло те устройства Apple, в которых используется процессор T2. Это процессор для Mac второго поколения собственной разработки Apple, у которого есть сопроцессор Secure Enclave, обеспечивающий улучшенное шифрование хранилища и безопасную загрузку. T2 применяется, в частности, в iMac Pro и MacBook Pro начиная с 2018 г.

В мае 2019 г. CNews писал о том, что Apple принялась бороться с домашним ремонтом ее техники и стала применять тактику запугивания пользователей, желающих сэкономить на востановлении своих устройств в сервисных центрах. С этой целью она начала размещать на комплектующих надписи, предупреждающие о риске получения серьезных травм, вынуждая тех, кто раньше не занимался самостоятельным ремонтом, обратиться за требуемой услугой к специалистам. Также она стала предупреждать о возможности выхода устройства из строя при ремонте в неавторизованных сервисных центрах, подталкивая пользователей к обслуживанию только в фирменных точках ремонта.

Однако обращение в авторизованный сервис Apple – это не гарантия качественного ремонта. В июне 2019 г. стало известно, что специалисты таких мастерских Apple не смогли определить неисправность ноутбука MacBook, принадлежащего американскому фотографу Грегу Бенцу (Greg Benz), и принялись менять один компонент за другим. Общий счет за ремонт достиг $10 тыс. но в итоге ноутбук так и не заработал.

Все манипуляции привели к тому, что фотограф поменял все комплектующие, получив, фактически, новый ноутбук в старом корпусе. А суть проблемы заключалась в отсутствующей подсветке экрана и, как выяснилось после всех ремонтов, фотограф сам отключил ее, забыв об этом. Ни один из специалистов, бравшихся за ремонт лэптопа, не попытался включить ее.