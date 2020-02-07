Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники

Проект директивы по сокращению импорта

Министерство промышленности и торговли подготовило проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими государственными компаниями, включая их дочерние подразделения, сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Проект директивы Минпромторга уже направлен на согласование в Правительство России, в том числе заместителю его председателя Юрию Борисову, который в новом правительстве курирует промышленность.

Проект предполагает применение квот при переходе госкомпаний на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра. Кроме того, предполагается ежеквартальное проведение стресс-тестов для оценки потенциальных валютных и санкционных рисков, а также киберугроз.

Согласно тексту проекта, инициатива обсуждения вопроса технологической зависимости российских предприятий от иностранной радиоэлектроники должна исходить от представителей государства в совете директоров госкомпаний.

Предложения Минпромторга

Согласно подготовленному Минпромторгом документу, правительство будет устанавливать квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании, цитирует документ РБК. Приобретение иностранных товаров допускается только в случае отсутствия российских заявок после двух попыток закупки.

Госкомпаниям предложили поддержать российскую радиоэлектронику

Правительство сможет определять условия формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком по характеристикам отечественных товаров. В случае невыполнения минимальной доли отечественных закупок по итогам года госкомпания обязана обосновать невозможности ее достижения.

После сбора отзывов проект будет вновь направлен на согласование, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова представителя Минпромторга. Он не уточнил, какие именно квоты на закупку отечественной радиоэлектроники предлагается ввести, однако решение этого вопроса планируется принять до конца марта 2020 г. Пока что директива не получила поддержки Министерства финансов, а Министерство экономики ожидает дополнительную информацию о проекте.

По информации «Ведомостей», в настоящее время в Правительстве нет консенсуса по этому вопросу. В Минфине проект Минпромторга не поддержали, Минэкономразвития обратилось с запросом дополнительных данных, сообщило издание.

Правительственные меры по усилению импортозамещения

Летом 2019 г. CNews сообщал подробности о формируемом в России реестре отечественной радиоэлектронной продукции, создаваемом в рамках постановления Правительства № 878 от 10 июля 2019 г. «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России».

В частности, в списке поручений, данных Правительством в январе 2019 г. в рамках формирования Единого реестра отечественной радиоэлектроники, также предполагается внесение изменений в постановление Правительства от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».

Реестр отечественной радиоэлектроники, созданием которого занимается Минпромторг, формируется для ограничения госзакупок иностранной радиоэлектронной продукции и стимулирования развития производства российского телекоммуникационного оборудования. Развитие производства российской радиоэлектроники входит в список задач федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Новый реестр Минпромторга объединен с ранее действовавшим Реестром телекоммуникационного оборудования российского производства.

Зарубежные радиоэлектронные компоненты будут внесены в отдельный список, этим также занимается Минпромторг. Ограничения на допуск иностранной радиоэлектроники к госзакупкам не будут действовать в случае отсутствия аналогичной российской продукции в реестре, или если имеющееся в реестре российское оборудование не соответствует требованиям заказчика.

Существует схожий запрет на госзакупки иностранного ПО, напрямую связанный с реестром российского ПО, который начал работу в I квартале 2016 г. Его развитием занимается Минкомсвязи.

Согласно данным исследования Ассоциации поставщиков электронных компонентов (АСПЭК), по итогам 2019 г. российский рынок электронных компонентов ожидает спад на 5% по сравнению с 2018 г. до $2,7 млрд.

В 2018 г. рынок электронных компонентов в России продемонстрировал годовой рост на 5% до $2,89 млрд, а в 2017 г. — на 19% до $2,75 млрд, что стало рекордным показателем роста с 2011 г. Признаки спада наметились в 2018 г., когда было зафиксировано сокращение поставок на 9% до $718 млн. Тогда же доля российских производителей снизилась с 29% в 2017 г. до 26%.

АСПЭК объясняет спад поставок сокращением заказа со стороны военно-промышленного комплекса в связи с задержками финансирования. Ассоциация отмечает, что в 2017 г. были завершены некоторые масштабные проекты, а новые в настоящий момент еще только разрабатываются или согласуются. ВПК является основным заказчиком для российских производителей, поскольку в этой сфере в целях безопасности используются российские компоненты.

Запрет на государственные закупки зарубежной электроники и радиоэлектронных компонентов для защиты внутреннего российского рынка и поддержки отечественного производителя, в том числе в ходе выполнения нацпроектов и нацпрограмм, проводится с помощью различных ограничительных мер на правительственном уровне. Так, в декабре Правительство России постановлением № 1746 от 21 декабря 2019 г. запретило закупку иностранных СХД для муниципальных и государственных нужд с целью обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны, в том числе используемой при реализации национальных проектов.

Запрет сроком на два года распространяется как на поставку самих систем, так и услуг, при оказании которых предусмотрена их поставка. Аренда и приобретение СХД в лизинг также не допускаются, как и не допускается замена отечественного оборудования на иностранное в ходе исполнения ранее заключенного контракта.

В декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что Госкомиссия по радиочастотам намерена обязать победителей аукциона по 5G-частотам использовать только отечественное оборудование. В частности, победители аукционов должны будут использовать базовые станции, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

В начале недели CNews сообщал, что разработкой российского оборудования для сотовых сетей 5G займется госкорпорация «Ростех», входящий в него концерн «Созвездие» и компания «Глобалинформсервис». На разработку отечественного 5G-оборудования было выделено 338 млн руб., из которорых 224 млн руб. составил грант от «Российской венчурной компании», предоставленный ГИС после получения ею в декабре 2019 г. статуса лидирующего исследовательского центра в сквозной цифровой технологии беспроводного доступа.

Ранее CNews сообщал, что Минэкономразвития готовит поправки в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)», которые предполагают замену иностранного софта и оборудования на объектах КИИ на российские.

Предполагается, что введение поправок в закон обеспечит запрет на взаимодействие иностранных компаний с сетями и информационными системами КИИ, при этом конечными бенефициарами юрлиц, которые этим занимаются, должны быть российские граждане без двойного гражданства. Это же правило затронет индивидуальных предпринимателей, которые работают с КИИ.

В январе 2020 г. CNews сообщил о том, что Правительство приняло постановление, которое позволяет Минкомсвязи внести изменения в контракты на подключение к интернету социально-значимых объектов (СЗО) к интернету. К социально-значимым объектам относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, организации государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, пожарные части, подразделения Росгвардии и полицейские участки.

Теперь Минкомсвязи может обязывать операторов социально-значимых объектов, включая «Ростелеком» и «Эр-телеком», использовать отечественное оборудование и ВОЛС. Помимо проводного подключения, СЗО будут подключаться к интернету и по беспроводным каналам через сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Отказаться от использования российского радиоэлектронного оборудования можно только если производители подтвердят невозможность его поставки в необходимых количествах и в нужные сроки.