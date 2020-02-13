Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года

Организаторы выставки Mobile World Congress 2020 сообщили о ее отмене из-за угрозы распространения китайского коронавируса. До этого от участия в ней отказались более 30 крупных компаний со всего мира, включая производителей смартфонов и телеком-гигантов.



Нет выставки – нет эпидемии

Выставка Mobile World Congress (MWC) 2020 отменена из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Проведение мероприятия несло угрозу распространения вируса в Барселоне (Испания), где проходит MWC, и в ходе экстренного совещания организатор (торговая ассоциация GSMA) принял решение о его отмене.

MWC – ежегодная и крупнейшая выставка, посвященная в первую очередь мобильной электронике. Известные производители используют ее для демонстрации своих новейших разработок – к примеру, холдинг HMD Global выпустил флагманский смартфон Nokia 9 с пентакамерой на MWC 2019.

В 2020 г. Mobile World Congress предполагалось провести с 24 по 27 февраля включительно. Мероприятие планировали посетить свыше 100 тыс. человек, пишет Bloomberg.

Организаторы MWC пошли на беспрецедентный шаг из-за коронавируса

Первая выставка Mobile World Congress состоялась в 1987 г., 33 года назад – на тот момент она носила название Pan Europe Digital Cellular Radio. В 1990 г. его сменили на GSM World Congress, а наименование Mobile World Congress стало использоваться с 2006 г. Отказ от проведения выставки в 2020 г. стал первым за всю историю ее существования.

Основная и единственная причина

Организатор MWC 2020 подчеркнул, что отмена выставки связана исключительно с эпидемией коронавируса в КНР, которая может стать глобальной. «Ради безопасной и здоровой атмосферы в Барселоне и принимающей стране сегодня GSMA отменила MWC Barcelona 2020. Из-за глобальной озабоченности в связи со вспышкой коронавируса, озабоченностями с поездками и другими обстоятельствами проведение мероприятия невозможно для GSMA», – сказано в заявлении организаторов на официальном сайте выставки.

Коронавирус угрожает всему миру

На момент публикации материала в мире было зафиксировано свыше 60,3 тыс. заболевших коронавирусом, из них более 1300 человек погибли, не справившись с болезнью. В Испании зарегистрировано два случая заражения, оба за пределами Барселоны.

Отказ компаний участвовать в выставке

Mobile World Congress 2020 могла пройти без ключевых участников – многочисленные крупные вендоры отказались от участия в ней, тоже сославшись на угрозу распространения коронавируса. В их числе оказались компании практически со всего мира – не только азиатские, но также европейские и американские.

На 13 февраля 2020 г. было известно, что общее число таких компаний перевалило за 30. В список вошли в первую очередь производители мобильных гаджетов – Nokia, ZTE, Vivo, LG, Sony, Ulefone, Umidigi и другие. К ним присоединились телеком-гиганты Ericsson, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, NTT DoCoMo и др. Американские технокомпании тоже изъявили желание пропустить выставку – от участия в ней отказались Amazon, Facebook, Intel и Cisco. Аналогичное решение приняли Nvidia, Volvo, McAfee, MediaTek и др.

Последствия и планы на будущее

Невозможность проведения MWC 2020, пишет The Verge, в первую очередь ударит по экономике Испании в целом и Барселоны в частности. Выставка ежегодно генерирует для нее в пределах 500 млн евро дохода и создает свыше 14 тыс. рабочих мест.

Выставка MWC 2021 пока не отменена

Компании, планировавшие показать на этом мероприятии свои новинки, тоже могут пострадать, поскольку теперь они вынуждены переносить премьеры на более поздний срок, а это может сказаться на продажах. Как пишет Bloomberg, в первую очередь это может затронуть производителей смартфонов, продажи которых постепенно сокращаются. На MWC 2020 многие из них хотели продемонстрировать свои 5G-устройства. Компания Intel, продавшая часть своего модемного бизнеса Apple и позже признавшая этот шаг ошибкой, тоже планировала показать свои достижения в 5G-сфере.

Организаторы Mobile World Congress заверили, что продолжат работу над MWC 2021, однако до ее проведения остается больше года.