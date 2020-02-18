Экс-разработчик процессоров для iPhone: Apple мне угрожает и душит мой бизнес

2171

Инженер Джерард Уильямс III, создавший для Apple практически все ее современные процессоры, подал на нее в суд. Он обвиняет ее в попытке переманить сотрудников его нового стартапа и помешать небольшим компаниям разрабатывать новые технологии.



Очередная судебная тяжба

Компанию Apple уличили в угрозах и попытках помешать компаниям малого бизнеса в разработке новых технологий. Об этом в своем иске против нее сообщил бывший главный архитектор ее мобильных процессоров Джерард Уильямс III (Gerard Williams III). Он также упомянул, что Apple начала переманивать сотрудников его стартапа Nuvia, который Уильямс основал после ухода из «яблочной компании».

Как пишет Bloomberg, в своем иске против компании инженер заявил, что Apple хочет «ограничить свободу предпринимателей в поисках более полноценной работы и задушить создание новых технологий и решений другими компаниями». На момент публикации материала Apple не реагировала на выпад Уильямся III, однако известно, что в суд он подал в ответ на иск самой компании против него, датированный августом 2019 г.

Дополнительные подробности

Заявление Уильямса III о том, что Apple переманивает его сотрудников, стало его вторым обвинением в адрес компании – в декабре 2019 г. он сообщил, она преследовала его, вплоть до установки незаконной слежки. Apple, по его словам прослушивала все его звонки и читала всю переписку только за то, что он хотел покинуть ее и основать собственный бизнес.

Джерард Уильямс III работал на Apple в течение девяти лет

Следует отметить, что и сам Уильямс III регулярно предлагал сотрудникам Apple перейти в его штат. В своем новом иске он подтвердил это, обвинив одного из топ-менеджеров компании в угрозах в его адрес.

Он сообщил, что вице-президент Apple по кремниевым продуктам Шрибалан Сантанам (Sribalan Santhanam) предупредил его о возможных «последствиях», если тот не перестанет нанимать инженеров Apple в команду Nuvia. Уильямс III даже добавил, что Apple следила за его общением с сотрудниками Apple, и что ее отдел кадров использовал «весьма жесткие меры», чтобы пресечь все контакты сотрудников Apple с ним.

История противостояния

Джерард Уильямс III покинул Apple в марте 2019 г. и практически сразу же основал стартап Nuvia, занимающийся разработкой процессоров. Создание собственной компании он никак не афишировал вплоть получения им миллионных инвестиций в ноябре 2019 г. Тем не менее, Apple узнала об основании Nuvia в августе 2019 г. и подала против инженера иск.

Юристы Apple утверждают, что Уильямс III нарушил подписанный им контракт, скрыв свои планы по созданию собственного предприятия после увольнения. Также они пытаются обвинить его в том, что он пытался переманить в свой стартап и других сотрудников компании, что тоже нарушало условия контракта.

Подав иск против своего бывшего инженера, Apple стремится добиться судебного запрета на его новую деятельность, а также компенсации за нарушение условий контракта. Адвокаты Джерарда Уильямса III, как сообщал CNews, не согласны с позицией оппонента. По их утверждению, у Apple нет никаких юридических обоснований для столь серьезных обвинений в адрес их подзащитного. На момент публикации материала иск Apple против своего бывшего инженера находился на рассмотрении в Верховном суде штата Калифорния (США),

Многолетний инженерный опыт

Джерард Уильямс III работал в Apple на протяжении девяти лет, и в течение всего этого срока он принимал активное участие в создании чипов для мобильных устройств компании. Его знания и опыт легли в основу всех процессоров Apple, начиная с модели А7. Для Apple уход инженера стал серьезным ударом ввиду большого числа наработок и идей, созданных им за годы работы. В частности, Джерард Уильямс III указан в качестве автор свыше 60 патентов Apple, часть из которых связана с технологиями многоядерных процессоров и алгоритмами сжатия данных.

Вместе с Уияльмсом III из Apple ушли еще двое ценных сотрудников – Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno). Последний проработал в Apple пять лет в группе разработчиков мобильных платформ, тогда как карьера Гулати в компании длилась восемь лет – он был частью подразделения Apple Platform Architecture.

Основатели Nuvia: Джон Бруно (слева), Джерард Уильямс III (в центре) и Ману Гулати (справа)

Втроем они основали стартап Nuvia, главным (и пока единственным) направлением деятельности которого стала разработка новых процессоров, в частности, мощного серверного чипа для центра обработки данных, получившего кодовое имя Phoenix. Сроки релиза Phoenix представители Nuvia тоже держат в тайне. Также неизвестны ни его спецификации, ни степень готовности, ни используемая в нем архитектура.