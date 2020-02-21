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Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
В Минздраве назначен новый куратор цифровой трансформации. На место уволенной в январе Елены Бойко пришел Павел Пугачев, ранее работавший в Минкомсвязи и Администрации Президента.

Новый CDO в Министерстве здравоохранения

Как прогнозировал CNews в конце января 2020 г., на должность заместителя Министра здравоохранения России назначен Павел Пугачев. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте Минздрава и на официальном портале правовой информации.

В должности замминистра Павлу Пугачеву предстоит курировать вопросы цифровизации российского здравоохранения. Ранее он работал заместителем начальника управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи.

В этой должности Пугачев входил в президиум правкомиссии по цифровому развитию страны. Как сообщил вчера CNews, в новый состав президиума Павел Пугачев включен не был. Теперь Управление Президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи представлено в президиуме правкомиссии Владимиром Логуновым, занимающим должность заместителя начальника ведомства.

Перестановки в Министерстве здравоохранения

Смена заместителя по цифровой трансформации (CDO) Минздрава произошла после того, как прежний министр ведомства Вероника Скворцова не вошла в новый состав Правительства. Новым министром здравоохранения был назначен Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор.

До Павла Пугачева позицию CDO в Минздраве занимала Елена Бойко, также курировавшая федеральный проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в рамках нацпроекта «Электронное здравоохранение».

Елена Бойко была уволена с должности заместителя Министра здравоохранения распоряжением от 27 января 2020 г. за подписью Мишустина с формулировкой «по ее просьбе».

Впервые должность заместителя министра по цифровой трансформации (CDO) появилась в штатном расписании Минздрава в начале 2019 г. Введение должности CDO в ключевых российских ведомствах предусмотрено поручением, данным в 2018 г. тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Карьера Павла Пугачева

ИТ-карьера Павла Пугачева началась в штате системного интегратора «Армада». В 2010 г. он был назначен в Минкомсвязи на должность заместителя главы Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации. На этой должности Павел Пугачев среди прочих обязанностей отвечал за подготовку веб-трансляции президентских выборов в марте 2012 г. вместе со своим руководителем Игорем Милашевским и замминистра Ильей Массухом.

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Павел Пугачев, новый CDO Минздрава

Игорь Щеголев, занимавший в то время должность Минкомсвязи, в 2012 г. стал помощником Президента, где для него в Администрации Президента (АП) было создано Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Управление возглавил Андрей Липов, ранее руководивший Департаментом государственной политики в области информатизации и информационных технологий Минкомсвязи. Павел Пугачев перешел в Администрацию Президента на должность заместителя Липова, и занимал эту должность вплоть до назначения на должность CDO Минздрава.

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