На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50%

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Менее чем за неделю биткоин подешевел более чем вдвое – за пять дней его стоимость упала с $9100 ниже $4200. Резким падением биткоин, по мнению специалистов, отреагировал на крах международных рынков, связанный с распространением коронавируса.

Очередной крах биткоина

Биткоин пережил крупный обвал стоимости – в ночь с 12 на 13 марта 2020 г. его курс рухнул ниже $5000. Это случилось впервые с апреля 2019 г., когда биткоин стал резко расти в цене.

По данным ресурса Сoinmarketcap, всего за несколько часов курс биткоина опустился до отметки $4121. За падением стоимости последовал ее скачок – на момент публикации материала один биткоин оценивался в $5450. Эксперты портала Coindesk полагают, что своим падением биткоин отреагировал на обвал других рынков, причиной которого стала пандемия коронавируса. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на независимого эксперта Мансура Гусейнова, обвал биткоина напрямую связан с ликвидацией позиций инвесторами. Гусейнов отметил, что присутствующие на крипторынке институциональные инвесторы увидели в криптовалюте рисковый актив и решили выйти из нее.

Биткоин столкнулся с очередными трудностями. На этот раз его курс упал из-за коронавируса

По итогу на момент обвала курс биткоина был более чем в два раза ниже, чем пять дней назад, 8 марта 2020 г. ($9130).

Напомним, что биткойн считается главной криптовалютой мира, от его курса зависит стоимость других виртуальных монет. Концепция биткоина была представлена в 2008 г., и это децентрализованная криптовалюта, в основе которой лежит технология блокчейн.

Критика биткоина и вера в него

Обвал курса биткоина ряд экспертов предсказывали еще в январе 2020 г. Такого мнения придерживались, в частности, основатель компании Signal Profits Джейкоб Кенфилд (Jacob Canfield) и трейдер Питер Брандт (Peter Brandt) – они были уверены, что в ближайшее время биткоин подешевеет до $5500-$5000.

Для биткоина это крупнейшее падение с апреля 2019 года

С ними был солидарен и сооснователь компании BK Capital Management Брайан Келли (Brian Kelly): в интервью телеканалу CNBC в январе 2020 г. он сообщил, что инвестировать в биткоин в ближайшее время нежелательно.

Удешевление на 50% всего за пять дней - это новый рекорд для биткоина

Прогнозы этих экспертов оправдались. На падение курса биткоина отреагировал президент брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф (Peter Shiff). В своем Twitter он раскритиковал биткоин, назвав его обвал итогом лопнувшего криптовалютного пузыря и даже сравнил его с золотом и другими драгметаллами, которые тоже обрушились на фоне кризиса. По его словам, биткоин подешевел в десятки раз сильнее, чем они. Мнение Шиффа полностью разделяет и Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) – американский экономист и профессор экономики Нью-Йоркского университета, предсказавший в свое время мировой кризис 2008 г.

Предсказавший кризис 2008 года Нуриэль Рубини не сомневался в скором обвале биткоина

В защиту биткоина и других виртуальных денег выступил Ким Дотком (Kim Dotcom), создатель файлообменников Megaupload и Mega и известный криптовалютный инфлюенсер. Он заявил, что уход институциональных инвесторов пойдет на пользу крипторынку, поскольку криптовалюте нужно больше обычных пользователей, а не «спекулянтов».

Взлеты и падения биткоина

Для биткоина мартовский обвал стоимости не стал первым за его 12-летнюю историю.. Пик его курса пришелся на декабрь 2017 г. – одна виртуальная монета оценивалась более чем в $20 тыс..

Успех быстро сменился провалом – в течение всего 2018 г. курс биткоина неуклонно падал, пока достиг отметки в $4000 в декабре 2018 г. В 2019 г. биткоин снова демонстрировал уверенный рост стоимости. Как сообщал CNews, он начался в апреле 2019 г. после крупных вложений в криптовалютный рынок со стороны неизвестных азиатских инвесторов. Летом 2019 г. ситуация повторилась на фоне новостей о планах компании Facebook по выпуску собственной криптовалюты Libra – на тот момент курс биткоина превысил $12 тыс.

Во второй половине 2019 г. биткоин в очередной раз стремительно подешевел, опустившись в первой половине декабря 2019 г. ниже $7000, однако затем его курс пошел вверх. За период с 16 декабря 2019 г. по 16 января 2020 г., несмотря на начавшуюся эпидемию коронавируса, биткоин подорожал с $7050 до $8650, вплотную приблизившись к отметке в $9000. В течение этого времени он пережил два резких падения курса – до $6540 18 декабря 2019 г. и $6870 3 января 2020 г.