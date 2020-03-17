ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

Сбербанк стал использовать труд отбывающих наказание преступников для развития искусственного интеллекта. Проект реализован совместно с ФСИН, и в дальнейшем возможно его масштабирование.



«Тюремный» искусственный интеллект

Сбербанк начал принимать на работу осужденных преступников в рамках проекта, запущенного совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Они будут заниматься развитием искусственного интеллекта (ИИ).

По информации РБК, на 17 марта 2020 г. в проекте участвует пока лишь одно исправительное учреждение. Оно расположено в Новосибирске, и неизвестно, за что именно новые «сотрудники» крупнейшего российского банка отбывают свой срок.

Каждый из осужденных, участвующих в проекте, был отобран сперва сотрудниками ФСИН, а затем и профильными службами банка. Как пишет «Коммерсант», они будут помогать ИИ распознавать рукописный текст и детали изображений.

Осужденные будут развивать искусственный интеллект Сбербанка в обмен на МРОТ

«В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Должностные обязанности и оплата труда

Как сообщил Анатолий Попов, осужденные займутся разметкой данных, в том числе переводом фрагментов рукописного текста в электронный вид. Помимо этого, они будут верифицировать фрагменты изображений, чтобы в дальнейшем ИИ было проще их распознавать.

По заверению Попова, вся информация, с которой будут работать осужденные, полностью обезличена и не содержит ни персональных данных, ни банковской или иной тайны. Помимо этого, они работают на ПК, не подключенных к банковской сети. Доступа в интернет у них тоже нет.

Зарплата каждого осужденного составит 12,1 тыс. руб., что соответствует минимальному размеру оплаты труда в России, действующему с 1 января 2020 г. На руки они получат оклад за вычетом НДФЛ и платы за общежитие. При этом они смогут рассчитывать на премии за высокое качество выполняемой работы – условия проекта это предусматривают.

Почему именно заключенные

Зампред правления Сбербанка отметил, что идея о возможности использования труда осужденных в банке возникла в марте 2019 г. Этому предшествовал доклад главы ФСИН в Совете Федерации о необходимости привлечения их к труду с целью создания новых рабочих мест. «Осужденным необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение», – сказал Попов.

В то же время именно искусственный интеллект, над усовершенствованием которого работают заключенные, является причиной проходящих в настоящее время массовых сокращений в Сбербанке. CNews писал, что еще в ноябре 2018 г., за полгода до возникновения идеи об использовании труда заключенных, президент Сбербанка Герман Греф говорил о масштабных увольнениях в своем банке, к которым привело внедрение ИИ.

По словам Грефа, переход к использованию ИИ в обозримом будущем позволит сократить штат банка на 50% в ближайшие пять лет, к 2025 г. ИИ и средства автоматизации смогут полностью заменить этих сотрудников. В 2018 г. Сбербанк сократил около 15 тыс. сотрудников.

Мировая практика

Точное количество участвующих осужденных в совместном проекте Сбербанка и ФСИН не раскрывается. По данным «Коммерсанта», их насчитывается несколько десятков.

Стоит отметить, что идея российского банка по использованию труда преступников для обучения искусственного интеллекта не является мировым прецедентом. Аналогичный проект действует в Финляндии, где около 100 заключенных обучают ИИ и получают за это $2 (149 руб. по курсу ЦБ на 17 марта 2020 г.) в час.

В Финляндии эти заключенные отбывают наказание в двух тюрьмах. Анатолий Попов отметил, что в России существует вероятность масштабирования проекта, но пока решение об этом не принято. По его словам, все будет зависеть от результатов труда первых участников инициативы ФСИН и Сбербанка.