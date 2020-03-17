Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому»

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Власти отменяют аукцион по 5G-частотам

В распоряжении CNews оказались материалы Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой должно пройти во вторник, 17 марта 2020 г. Комиссия вернется к вопросу о распределении частот в миллиметровом диапазоне - 24,25 - 29,5 ГГц - для сетей пятого поколения сотовой связи (5G).

В конце 2019 г. ГКРЧ хотела выставить данные частоты на аукцион. Первоначально планировалось, что в ходе аукциона будет распределено 11 федеральных лотов. Затем комиссия стала склоняться к уменьшению числа лотов до шести, из которых четыре были бы федеральными, а два региональными.

В конце декабря 2019 г. ГКРЧ решила выставить на аукцион только два блока лотов частот в данном диапазоне, причем оба региональные. При этом победители будущих аукционов должны были бы в приоритетном порядке использовать оборудование, включенное в реестр отечественной радиоэлеткронной продукции.

5G-частоты отдадут на тестирование «Мегафону», «Ростелекому» и «Роскосмосу»

Теперь ГКРЧ намерена отменить это решение. Вместо этого частоты на большей части данного диапазона - 24,65 - 29,5 ГГц - будут выделены для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ компании «Новые цифровые решения», совместному предприятию (СП) «Мегафона» и «Ростелекома», а также госкорпорации «Роскосмос». Целью испытаний является определить нормы частотно-территориального разноса с радиоэлектронных средств связи 5G с РЭС «Роскосмоса».

Оставшаяся часть указанного диапазона - 24,25 - 24,65 ГГц - будет выделена неопределенному кругу лиц для создания сетей 5G, в том числе технологических сетей связи. Это означает, что Роскомнадзор будет самостоятельно решать, кому разрешать устанавливать радиоэлектронные средства связи в данном диапазоне. «Мегафон» отказался от комментариев относительно предстоящего заседания ГКРЧ, «Ростелеком» не ответил на вопрос CNews по данному поводу.

Как «большая четверка» сотовых операторов пыталась договориться о судьбе 5G

Напомним, крупнейшие сотовые операторы, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» (находится в процессе поглощения сотового оператора Tele2), долгое время не могли договориться о путях строительства сетей 5G. Первоначально «Мегафон» и «Ростелеком» приобрели ряд компаний с частотами для устаревших технологий связи в диапазоне 3,4 - 3,8 ГГц, который считается самым перспективным для строительства сетей 5G в крупных городах.

После этого «Мегафон» и «Ростелеком» объединили частоты в СП «Новые цифровые решения». Оба оператора выступили за то, чтобы им разрешили использовать указанные частоты для строительства сетей 5G. Предполагалось, что СП станет единым инфраструктурным оператором и построит опорную сеть 5G, на базе которой разные операторы будут оказывать услуги.

Минкомсвязи в лице замминистра Олега Иванова поддержало такой вариант, так как свободных частот для сетей 5G в диапазоне 3,4 - 3,8 ГГц мало. Однако «Вымпелком» и МТС выступали против, опасаясь ограничения конкуренции и повышения технологических рисков из-за отсутствия дублирующей инфраструктуры.

Против выступала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Со своей стороны, силовые ведомства - Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО) - вообще выступили против использования указанного диапазона для сетей 5G, так как он необходимым силовикам для спутников связи.

Инфраструктурный оператор от «Ростелекома» и «Мегафона» или СП с равным участием всех операторов

В итоге в декабре 2020 г. «большая четверка» сотовых операторов заключила соглашение о намерениях по созданию нового совместного предприятия. Данное СП занималось бы поиском доступных для 5G частот во всех основных диапазонах: 700 МГц, 3,4 - 3,8 ГГц, 4,4 - 4,99 ГГц и 24,25 - 29,5 ГГц.

Все операторы, создавшие данное СП, были бы его равноправными участниками, и имели бы возможность на равных использовать выделенный ему радиочастотный спектр, при том, что само СП не было бы оператором связи. Бывший гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич предполагал, что каждый оператор - участник СП будет строить сети 5G в определенном числе регионов, предоставив остальным операторами возможность использовать его инфраструктуру на недискрминационных условиях.

Договоренность о создании СП, как казалось, должна была положить конец дискуссии о путях строительства сетей 5G. Однако в начале 2020 г. Минкомсвязи вновь вернулось к идее создания единого инфраструктурного оператора. Как заявил Олег Иванов изданию РБК, нет смысла создавать консорциум операторов только для расчистки частот. Строительство же общей сети 5G на базе единого инфраструктурного оператора позволит значительно сократить капитальные затраты и сроки строительства.

Как ГКРЧ хотела запустить 5G на частотах для GSM, 3G и LTE

Кроме того, на заседании ГКРЧ 17 марта 2020 г. планировалось разрешить строить сети 5G в диапазонах частот, выделенные для предыдущих поколений сотовой связи, то есть ввести в этих диапазонах принцип технологической нейтральности. Речь шла о диапазонах 791 - 820 МГц, 832 - 862 МГц, 925 - 960 МГц, 1710 - 1785 МГц и 1805 - 1880 МГц, которые изначально выдавались для сетей связи второго поколения стандарта GSM.

Также сети 5G планировалось разрешить строить в диапазонах 1920 - 1980 МГц, 2010 - 2020,5 МГц и 2110 - 2170 МГц, которые выдавались для третьего поколения (3G) стандарта UMTS, и в диапазонах 2,3 - 2,4 ГГц, 2,5 -2,57 ГГц 2,57 - 2,62 ГГц и 2,62 - 2,69 ГГц, которые выдавались для сетей четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Ранее в диапазонах, выданных для GSM и LTE, уже вводился принцип технологической нейтральности - на них разрешили строить сети LTE. А на частотах ниже 1 ГГц, выданных для технологии GSM, разрешили строить еще и сети 3G.

Однако, по сообщению газеты «Ведомости», на согласительном совещании, предшествующем заседанию ГКРЧ, было решено отказаться от введения принципа технологической нейтральности для запуска сетей 5G. По данным издания, против выступили представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) и «Роскосмоса».