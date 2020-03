От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии

От легкой депрессии до мощного спада

COVID-19 окажет значительное влияние на мировой рынок полупроводников в 2020 году, по данным IDC

Аналитическая компания IDC представила новый отчет Impact of COVID-19 on the Worldwide Semiconductor Market Forecast («Влияние COVID-19 на прогнозы развития мирового рынка полупроводников», в котором представлены возможные сценарии изменения рыночной ситуации и выручки отрасли в зависимости от степени влияния коронавируса Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Коронавирус, уже поразивший Китай, Восточную Азию, Европу и Северную Америку, помимо человеческих жертв начинает влиять на мировую экономику. Его распространение может принести серьезные последствия для глобальной технологической экосистемы, считают в IDC.

В своем исследовании о влиянии вируса COVID-19 на рынок полупроводников сотрудники IDC провели анализ ряда критических факторов, так или иначе влияющих на рынок полупроводников, и представили четыре наиболее вероятные варианты развития индустрии в этом году, чтобы помочь участникам рынка ориентироваться в этой чрезвычайной ситуации.

В отчете IDC представлена оценка воздействия вируса на рынок по четырем сценариям с перекрытием всего диапазона возможных результатов. Каждый сценарий базируется на различных исходных предположениях о серьезности воздействия ситуации на электронную промышленность.

«Появление COVID-19 принесло карантин и запреты на поездки, значительно замедлило цепочки поставок, внесло неопределенность на фондовом рынке, а также снизило доверие к бизнесу и посеяло панику среди населения. Несмотря на растущую неопределенность и панику, поставщики технологий должны продолжать концентрироваться на своих долгосрочных инвестициях, поддерживать взаимодействие с партнерами и потенциальными клиентами и стремиться к стабильности на конкретных рынках. Новые технологии, такие как 5G, Интернет вещей, высокопроизводительные вычисления и интеллектуальное преимущество будет иметь основополагающее значение для общего восстановления технологическим сектором», – сказал Марио Моралес (Mario Morales), вице-президент программы по полупроводниковым и смежным технологиям в IDC.

Базовые сценарии

По мнению специалистов IDC, вероятность значительного обвала выручки на глобальном рынке производства полупроводниковых устройств в 2020 году составляет почти 80%. Для сравнения: ранее – до оценки вероятного воздействия COVID-19 на мировую экономику, в IDC прогнозировали незначительный общий рост индустрии на 2%.

Мировой рынок полупроводников может потерять $25,8 млрд

Тем не менее, все еще существует достаточно высокая – с шансами один к пяти, возможность того, что коронавирус окажет лишь кратковременное влияние, и полупроводниковой индустрии удастся совершить быстрый и почти безболезненный откат на позиции до нашествия COVID-19, отмечают в IDC.

Прогнозные сценарии воздействия пандемии Covid-19 на глобальный рынок полупроводников

Варианты сценариев Динамика выручки, 2020 год Период восстановления технологической цепочки поставок Последствия для глобальной экономики и спроса на технологии Последствия для развития ИТ-технологий и инициатив Сценарий 1 Падение на 12% или более 1-3 месяца 9-12 и более месяцев 9-12 и более месяцев Сценарий 2 Падение на 3-6% 3-9 месяцев 3-9 месяцев 3-9 месяцев Сценарий 3 Рост на 2% 1-3 месяца 3-9 месяцев 3-9 месяцев Сценарий 4 Рост на 6% или более 1-3 месяца 1-3 месяца 1-3 месяца

Источник: IDC, март 2020

Воздействие коронавируса на производственно-технологические цепочки поставок в Китае уже значительно и сроки восстановления пока не определены, однако на глобальном уровне кризис из-за COVID-19 только начинается. В игре находится слишком большое количество переменных, затрудняющее на сегодняшний день составление единого и достоверного прогноза до конца 2020 г.

Наиболее вероятный сценарий

Из четырех представленных сценариев развития полупроводниковой индустрии в IDC в настоящее время считают наиболее вероятным «Сценарий №2», согласно которому мировой рынок полупроводников в 2020 г. потеряет до 6% выручки по сравнению с 2019 г.

Вероятность этого сценария в компании оценивают в 54%. Согласно «Сценарию №2», восстановление технологических цепочек поставок, снятие карантина и запретов на поездки ослабнут уже летом. Для мирового рынка полупроводников это выльется в убытки порядка $25,8 млрд.

В IDC также считают, что воздействие коронавируса будет ощущаться в течение большей части года, однако накопленные о нем знания, инициативы в области общественного здравоохранения и другие усилия по борьбе с пандемией в некоторой степени смягчат ущерб от COVID-19.

Прогнозы до конца 2020 года

В краткосрочной перспективе, отмечают в IDC, будет наблюдаться снижение спроса на системы, возможен дефицит компонентов. Тем не менее, рост мирового рынка полупроводников начнется с восстановлением экономики.

Ранее CNews писал о том, что аналитики IDC предсказали масштабные изменения на рынке потребительской электроники и сервисов на фоне эпидемии коронавируса. По мнению экспертов, эпидемия затронет преимущественно китайский рынок клиентских устройств, где по итогам I квартала продажи упадут на 30-40%.

Прогнозов на оставшиеся три квартала 2020 г. не было, но в IDC также высказали предположение о том, что если в марте 2020 г. распространение вируса прекратится, падение рынка за весь год не превысит 10%.

Распространение COVID-19 в мире на 19.03.2020 (Данные ВОЗ)

На момент написания материала в мире, по данным ВОЗ, насчитывалось 207 860 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и было зарегистрировано 8 657 смертей от COVID-19. На 19 марта 2020 г. вирус распространился в 166 странах, регионах и территориях планеты.