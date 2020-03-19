Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки

Ситуация на российском рынке СХД

По итогам IV квартала 2019 г. на российский рынок были поставлены внешние системы хранения данных (СХД) на общую сумму $199,93 млн. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. объем поставок в денежном выражении увеличился на 28,3%. Такие данные приводит исследовательская компания IDC в своем ежеквартальном отчете EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

По результатам всего 2019 г. отечественный рынок СХД также продемонстрировал существенный рост. Так, в денежном выражении он достиг отметки в $508,09 млн, зафиксировав годовой рост на 20,8%.

Лидеры рынка

Лидером рынка по объему поставленных СХД в IV квартале IDC называет российскую компанию Yadro. В числе наиболее успешных участников отечественного рынка Yadro и по деньгам – с долей 22,2% компания уступает только Huawei, которая показала результат в 26,2%. Также в список лидеров вошли Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Dell EMC, продемонстрировавшие уверенный рост – 12,2% и 11,7% в деньгах соответственно.

Итоги IV кв. 2019 г. по поставкам СХД на российский рынок (в денежном выражении) IV квартал 2019 г. Поставщик Доля рынка (%) Позиция Huawei 26,2 1 Yadro 22,2 2 HPE 12,2 3 Dell EMC 11,7 4 Источник: IDC

Как рассказали CNews в IDC, по итогам всего 2019 г. Huawei и Yadro заняли первые две позиции, как по объему проданных СХД, так и в денежном выражении. HPE, Dell EMC и Netapp замкнули пятерку лидеров по продажам.

Компания Yadro оказалась в лидерах отечественного рынка СХД

В апреле 2019 г. «Коммерсант» со ссылкой на отчет IDC сообщал, что в 2018 г. по продажам также лидировали зарубежные производители: Dell EMC (доля рынка 20,3%), Hewlett Packard Enterprise (16,4%), IBM (15,9%), Netapp (11,7%), Hitachi Data Systems (HDS; 10,5%).

Перестановки в пятерке лидеров по продажам на российском рынке СХД по итогам всего 2019 г. Позиция по итогам года Поставщик 2019 г. 2018 г. Huawei 1 н/д Yadro 2 н/д HPE 3 2 Dell EMC 4 1 Netapp 5 5 IBM н/д 3 HDS н/д 4 Источник: IDC (за 2018 г. данные «Коммерсанта»)

По емкости поставленной продукции, по данным «Коммерсанта», первое место тогда заняла Yadro (38,2%). Также в лидерах оказались Dell EMC (18,2%), HPE (11,2%), HDS (7,4%) и Huawei (6,9%).

Тенденции на рынке

Рынок систем хранения данных продолжает свой рост при сохранении стабильного спроса со стороны корпоративного сегмента, отмечает IDC. Модернизация инфраструктуры приводит к наращиванию мощностей у заказчиков из практически всех отраслей. Однако основными драйверами роста выступают финансовый и телекоммуникационный секторы.

Заметен и рост инвестиций в высокопроизводительные системы – доля СХД на базе флеш-памяти составила 38,1% в денежном выражении в IV квартале 2019 г., однако системы на базе HDD все еще доминируют на рынке.

Несмотря на то что системы среднего ценового диапазона продолжают быть основной платформой с долей в 64%, прирост показал сегмент систем корпоративного уровня, увеличив долю до 25% в денежном выражении.

Несколько слов о компании Yadro

Yadro специализируется на производстве серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании. Yadro является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Компания Yadro производит серверы и СХД на собственной производственной площадке в Московской области. Портфель собственной продукции состоит из сервера VESNIN Gen1 и семейства СХД TATLIN.

Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания Yadro осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM. Производство ОЕМ-продукции Yadro также осуществляет на собственной производственной площадке. В 2016 г. Yadro и IBM подписали партнерское OEM-соглашение по сборке сертифицированных серверов на базе процессоров Power и производстве СХД под собственным брендом компании.

В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%. В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.

По состоянию на 2 марта 2020 г. на официальном сайте «ИКС холдинга» была размещена информация о том, что продукция компании Yadro «используется такими государственными и корпоративными клиентами, как ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, Пенсионный фонд России, Федеральное казначейство, РЖД, ГУП «Московский Метрополитен», ВТБ, Газпромбанк, «Ростех», «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», X5 Retail Group и др».

На момент публикации этого материала данные сведения отсутствовали на соответствующей странице сайта Yadro, однако сохранились в кэше поисковой системы Google.

Удаленные с сайта «ИКС холдинга» сведения о клиентах Yadro

В ноябре 2019 г. Yadro приобрела 51% российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore, а затем выкупила 70% компании Digital Energy — разработчика облачной платформы, чтобы использовать его технологии во втором поколении своих программно-аппаратных комплексов.