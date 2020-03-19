Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки

Бизнес Финансовые результаты Инфраструктура
, Текст: Дмитрий Степанов
Одним из лидеров российского рынка систем хранения данных в IV квартале 2019 г. и по итогам всего года стала российская компания Yadro. По данным IDC, в 2019 г. отечественный производитель СХД уступил только китайскому гиганту Huawei, однако в IV квартале компания продемонстрировала лучшие показатели по объему поставленных на рынок устройств.

Ситуация на российском рынке СХД

По итогам IV квартала 2019 г. на российский рынок были поставлены внешние системы хранения данных (СХД) на общую сумму $199,93 млн. В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. объем поставок в денежном выражении увеличился на 28,3%. Такие данные приводит исследовательская компания IDC в своем ежеквартальном отчете EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

По результатам всего 2019 г. отечественный рынок СХД также продемонстрировал существенный рост. Так, в денежном выражении он достиг отметки в $508,09 млн, зафиксировав годовой рост на 20,8%.

Лидеры рынка

Лидером рынка по объему поставленных СХД в IV квартале IDC называет российскую компанию Yadro. В числе наиболее успешных участников отечественного рынка Yadro и по деньгам – с долей 22,2% компания уступает только Huawei, которая показала результат в 26,2%. Также в список лидеров вошли Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Dell EMC, продемонстрировавшие уверенный рост – 12,2% и 11,7% в деньгах соответственно.

Итоги IV кв. 2019 г. по поставкам СХД на российский рынок (в денежном выражении)

IV квартал 2019 г.
Поставщик Доля рынка (%) Позиция
Huawei 26,2 1
Yadro 22,2 2
HPE 12,2 3
Dell EMC 11,7 4

Источник: IDC

Как рассказали CNews в IDC, по итогам всего 2019 г. Huawei и Yadro заняли первые две позиции, как по объему проданных СХД, так и в денежном выражении. HPE, Dell EMC и Netapp замкнули пятерку лидеров по продажам.

idcshd600.jpg

Компания Yadro оказалась в лидерах отечественного рынка СХД

В апреле 2019 г. «Коммерсант» со ссылкой на отчет IDC сообщал, что в 2018 г. по продажам также лидировали зарубежные производители: Dell EMC (доля рынка 20,3%), Hewlett Packard Enterprise (16,4%), IBM (15,9%), Netapp (11,7%), Hitachi Data Systems (HDS; 10,5%).

Перестановки в пятерке лидеров по продажам на российском рынке СХД по итогам всего 2019 г.

Позиция по итогам года
Поставщик 2019 г. 2018 г.
Huawei 1 н/д
Yadro 2 н/д
HPE 3 2
Dell EMC 4 1
Netapp 5 5
IBM н/д 3
HDS н/д 4

Источник: IDC (за 2018 г. данные «Коммерсанта»)

По емкости поставленной продукции, по данным «Коммерсанта», первое место тогда заняла Yadro (38,2%). Также в лидерах оказались Dell EMC (18,2%), HPE (11,2%), HDS (7,4%) и Huawei (6,9%).

Тенденции на рынке

Рынок систем хранения данных продолжает свой рост при сохранении стабильного спроса со стороны корпоративного сегмента, отмечает IDC. Модернизация инфраструктуры приводит к наращиванию мощностей у заказчиков из практически всех отраслей. Однако основными драйверами роста выступают финансовый и телекоммуникационный секторы.

Заметен и рост инвестиций в высокопроизводительные системы – доля СХД на базе флеш-памяти составила 38,1% в денежном выражении в IV квартале 2019 г., однако системы на базе HDD все еще доминируют на рынке.

Несмотря на то что системы среднего ценового диапазона продолжают быть основной платформой с долей в 64%, прирост показал сегмент систем корпоративного уровня, увеличив долю до 25% в денежном выражении.

Несколько слов о компании Yadro

Yadro специализируется на производстве серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании. Yadro является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Компания Yadro производит серверы и СХД на собственной производственной площадке в Московской области. Портфель собственной продукции состоит из сервера VESNIN Gen1 и семейства СХД TATLIN.

Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания Yadro осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM. Производство ОЕМ-продукции Yadro также осуществляет на собственной производственной площадке. В 2016 г. Yadro и IBM подписали партнерское OEM-соглашение по сборке сертифицированных серверов на базе процессоров Power и производстве СХД под собственным брендом компании.

В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%. В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.

По состоянию на 2 марта 2020 г. на официальном сайте «ИКС холдинга» была размещена информация о том, что продукция компании Yadro «используется такими государственными и корпоративными клиентами, как ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, Пенсионный фонд России, Федеральное казначейство, РЖД, ГУП «Московский Метрополитен», ВТБ, Газпромбанк, «Ростех», «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», X5 Retail Group и др».

На момент публикации этого материала данные сведения отсутствовали на соответствующей странице сайта Yadro, однако сохранились в кэше поисковой системы Google.

xholdingsitescr.png

Удаленные с сайта «ИКС холдинга» сведения о клиентах Yadro

В ноябре 2019 г. Yadro приобрела 51% российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore, а затем выкупила 70% компании Digital Energy — разработчика облачной платформы, чтобы использовать его технологии во втором поколении своих программно-аппаратных комплексов.



Другие материалы рубрики

Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии

Министру связи нашли троих новых заместителей

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника