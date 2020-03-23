Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков

Безопасность Бизнес Интернет ИТ в банках
, Текст: Роман Георгиев

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратилась в Росфинмониторинг в связи с распространением новой мошеннической схемы, которая, впрочем, оказывается новой лишь по одному параметру.

Новая схема мошенничества

Российская ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Росфинмониторинг с сообщением о новой мошеннической схеме: киберпреступники используют P2P-шлюзы банков — сервисы, обрабатывающие транзакции между картами физических лиц. Росфинмониторинг передал эти сведения в Роскомнадзор и МВД, и несколько банков уже подтвердили наличие проблемы.

Как пишет газета «Коммерсант», схема заключаются в следующем. Мошенник создает сайт по проведению платных опросов или каких-то других аналогичных мероприятий. После участия пользователю приходит ссылка на получение крупного выигрыша. Правда, для получения денег пользователю нужно заполнить несколько форм и оплатить небольшую комиссию, введя данные своей банковской карты.

Естественно, ни о каких выигрышах речи не идет, а пользователь просто теряет деньги. По всей видимости, мошенники атакуют только российских или русскоязычных пользователей.

bank600.jpg

Мошенники выводят деньги у жертв через P2P-шлюзы банков

Около 80% таких транзакций идут через P2P-шлюзы банков. В первую очередь, по данным АППСИМ, речь идет о Минбанке и Всероссийском банке развития регионов. Еще 20% подобных транзакций проводятся через подставные онлайн-магазины.

Поштучная обработка

Минбанк уже заявил, что выявляет сайты, на которых организуется этот вид мошенничества. Банк начал блокировать доступ по IP от заподозренных в рассылке серверов.

По данным «Коммерсанта», подобные случаи нередко отмечаются в банках «Открытие» и Qiwi. Представители сервиса QIWI впоследствии признали, что сталкиваются с этой проблемой и активно взаимодействуют с антифрод-службами других банков для минимизации атак. P2P-шлюзы банков — далеко не единственный способ проведения мошеннических платежей, задействованы и многие другие технологии прямого перевода денежных средств между клиентами.

«По большому счету, такая схема не выглядит слишком новой: социальная инженерия на сегодняшний день — основное оружие мошенников, фишинговые сайты тоже появились не вчера. Интересен тут именно факт проведения таких мошеннических транзакций именно через P2P-шлюзы банков, — говорит Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Бороться с этим можно, по-видимому, только с помощью адресной блокировки мошеннических ресурсов, а это весьма непростая задача, и не у каждого банка или платежной системы найдутся на это ресурсы».



Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз

CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов

Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

Уволен глава Роскомнадзора

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника