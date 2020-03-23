Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек

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Сооснователь IoT Factory Лионель Ансье уверен, что основные проблемы российского экспорта – это незнание английского языка, бюрократические проволочки и сложная геополитическая обстановка, вызывающие недоверие к российскому производству. Компания выпускает IoT-сенсоры, сборка которых осуществляется в Сибири.

Четыре основных недостатка

Сооснователь компании IoT Factory, владеющей производством в России, Лионель Ансье (Lionel Anciaux) назвал четыре основные проблемы современного российского экспорта.

Ансье заявил, что, по его мнению, развитию российского экспорта мешают геополитическая обстановка, проблемы с английским языком, отсутствие доверия жителей других стран к российской электронике, а также излишняя бюрократия.

IoT Factory – бельгийская компания, работающая в области интернета вещей (IoT) и производящая как программное, так и необходимое аппаратное обеспечение. Помимо этого, она оказывает консалтинговые услуги компаниям, которым требуется интеграция IoT в свою инфраструктуру. IoT Factory была основана в 2016 г., а сам Ансье, как он рассказал в интервью изданию «Хайтек», работает в сферах IoT и M2M (machine to machine, одно из вариаций названия области) более 20 лет. Выпуск сенсоров для IoT компания наладила в Сибири.

Незнание языка

Ансье отметил, что в российском бизнесе представители компаний, стремящихся работать на международном рынке и наладить экспорт, в большинстве своем не говорят по-английски. Он подчеркнул, что это касается даже ИТ-предприятий.

Ансье был очень удивлен тем, что российский бизнес «плавает» в английском языке

Партнером IoT Factory в России стала сибирская компания, название которой Лионель Ансье не раскрыл. По его словам, ему повезло, что менеджер это фирмы знал английский.

В качестве еще одного примера проблем российских компаний с английским языком Ансье привел выставку GITEX 2018, прошедшую в Дубае. Это мероприятие международного уровня, и в нем приняли участие компании, представлявшие инновационный центр «Сколково».

Вся информация на стендах отечественных компаний, отметил Ансье, была на русском языке, и он посчитал это ошибкой. «Вне России и соседних стран никто не говорит и не читает по-русски. Так что это очень странно – посылать на международные выставки людей, которые не говорят по-английски, да еще и с документацией не на английском языке. Это вряд ли поможет экспорту», – сказал он.

Проблемы с бюрократией

Вторая не менее важная проблема российского экспорта, по мнению сооснователя IoT Factory – это трудности с получением тех или иных разрешений. В той сфере, в которой работает компания Ансье, требуются как минимум разрешение Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, потому что датчики для интернета вещей считаются товарами двойного назначения – они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Ансье заметил, что получение разрешения ФСБ занимает очень много времени, и чем больше беспроводных технологий использует тот или иной компонент, тем больше времени требуется. По его словам, это занимает от двух до шести месяцев, и далеко не факт, что по прошествии этого времени необходимое разрешение будет выдано. «У нас есть некоторые продукты, документацию к которым мы предоставили пять месяцев назад, и до сих пор не знаем, когда они будут одобрены, если вообще будут», – добавил Ансье.

В дополнение к разрешению ФСБ для экспорта IoT-сенсоров требуются лицензия на этот вид деятельности и составление договора, а также подготовка финансовых документов. Это может потребовать дополнительных расходов времени.

Геополитика и недоверие к России

На фоне сложившейся геополитической обстановки IoT Factory испытывает проблемы не только с экспортом готовой продукции, но и с импортом компонентов, необходимых для ее производства. Определенные трудности возникают и на этапе заключения договоров с клиентами.

Это, отметил Ансье, связано с тем, что сенсоры производятся именно на территории России. «Клиенты могут спрашивать: “Если сенсоры сделаны в России, это значит, что они будут передавать наши данные в Россию?” Я говорю: “Нет, вы сами контролируете поток данных”. Такие вопросы – частое явление, но после тестирования обычно все счастливы», - сказал Ансье.

Русские – не люди маркетинга

По мнению Ансье, российский экспорт проигрывает по своим объемам бельгийскому. «Если вычесть из структуры экспорта нефть, газ и военное оборудование, остается не так много. Бельгия – одна из самых маленьких стран в Европе, и наш экспорт лучше. У нас население 10-11 млн человек, нет нефти и газа, но мы намного больше экспортируем», – считает он.

Ансье добавил, что в России нет культуры экспорта, которая обычно начинается с поведения, привычек и языка и что российская политика могла бы быть более открытой. «Русские – просто не люди маркетинга», – подытожил глава IoT Factory.