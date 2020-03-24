Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

Бизнес Кадры Телеком ТВ и радио Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Уволенный глава Роскомнадзора Александр Жаров стал генеральным директором российского «Газпром-Медиа холдинга». Контракт с ним подписан на три года, тогда как на предыдущей должности Жаров проработал почти восемь лет.

Из Роскомнадзора в медиа-холдинг

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на пост генерального директора АО «Газпром-Медиа холдинг». В должность он вступил 24 марта 2020 г., и руководить холдингом он будет в течение трех лет.

Жаров пришел на смену Дмитрию Чернышенко, возглавлявшему «Газпром-Медиа холдинг» с 2015 г. 21 января 2020 г. Чернышенко получил должность вице-премьера в правительстве премьер-министра России Михаила Мишустина.

Жаров управлял Роскомнадзором почти восемь лет – на эту должность он был назначен 3 мая 2012 г. Освобожден от должности он был, как сообщал CNews, 23 марта 2020 г. – Мишустин отправил его в отставку.

«Для меня эти восемь лет в Роскомнадзоре стали огромным и важным отрезком жизни. Роскомнадзор очень изменился за это время. Я старался сделать службу современным цифровым регулятором, который бы реально обеспечивал информационное благополучие граждан и общества в условиях цифровой трансформации», – сказал Жаров после своего ухода.

zhar600.jpg

Внеся радиальные изменения в работу Роскомнадзора, Жаров возглавил крупнейший медиа-холдинг в России

На момент публикации материала не было известно, кто станет новым руководителем Роскомнадзора. Его преемником называют Андрея Липова, который сейчас возглавляет в Администрации Президента Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Биография Жарова

Александр Жаров родился 11 августа 1964 г. в Челябинске. В 1987 г. стал выпускником Челябинского государственного медицинского университета, по специальности работал с 1987 по 1996 гг.

В 1998 г. Жаров был назначен на пост советника председателя правления РИА «Вести», а в 1999 г. стал работать пресс-секретарем министерства здравоохранения России. Эту должность он занимал до 2004 г.

В период с 2004 по 2006 гг. Александр Жаров был сперва помощником, а затем пресс-секретарем бывшего председателя правительства России Михаила Фрадкова. В 2006 г. Жаров закончил Российскую академию госслужбы при Президенте России. Он учился на юридическом факультете.

С 2006 по 2007 гг. будущий глава «Газпром-Медиа холдинга» работал заместителем гендиректора Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК), а с 2007 по 2008 гг. – директором департамента пресс-службы, информации и протокола Правительства России.

В 2008 г. Жаров получил должность замминистра связи и массовых коммуникаций России Игоря Щеголева. В 2012 г. в рамках смены Правительства, Щеголев стал помощником Президента, а Жаров возглавил Роскомнадзор. В 2018 г. Щеголев покинул Администрацию Президента, но Жаров сохранил свой пост.

Следует отметить, что Андрей Липов, возможный преемник Жарова, тоже является человеком Щеголева: он работал под его началом в Минкомсвязи, а само управление, которое он возглавляет, было создано в Администрации Президента после прихода туда бывшего министра связи.

Как Жаров изменил Роскомнадзор и Рунет

В момент, когда Жаров возглавил Роскомнадзор, ведомство занималось надзором в сфере телекоммуникаций, масс-медиа и персональных данных. Но уже с конца 2012 г. у Роскомнадзора появились первые полномочия в области регулирования интернета, которые за последние годы неизменно разрастались.

В частности, Роскомнадзор запустил Реестр запрещенных сайтов, доступ к которым с территории России ограничен. Изначально в него включались сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и призывами к суициду. Затем Роскомнадзор стал блокировать сайты с пиратскими материалами, экстремистским контентом, продажей алкогольной продукции и азартными играми. В рамках борьбы с пиратством Роскомнадзор заблокировал торрент-трекеры Rutracker и Rutor и библиотеки «Либрусек» и «Флибуста».

C 2014 г. Роскомнадзор агрегирует решения судов о блокировке сайтов по любым основаниям. При этом сам Роскомнадзор принимает решения только о блокировке сайтов с детской порнографией – в остальных случаях решения о блокировке принимают другие федеральные органы исполнительной власти или суд.

В 2014 г. Роскомнадзору поручили вести реестр блогеров, но через три года от этого отказались. С 2016 г. Роскомнадзор стал вести реестр новостных агрегаторов.

В 2014 г. Роскомнадзор создал реестр организаторов распространения информации (ОРИ) – сайтов и сервисов для общения в сети интернет. Владельцев ОРИ сначала обязали в течение полугода хранить на территории России данные о действиях их российских пользователей. В 2016 г. этот срок был увеличен до одного года, также в течении года владельцы ОРИ должны хранить содержимое переписки своих российских пользователей.

Кроме того, в том же 2016 г. владельцев ОРИ обязали предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки содержимого сообщения своих пользователей. Тех, кто не исполняет данное требования, должны блокировать.

Гигантский медиахолдинг

«Газпром-Медиа холдинг», с 24 марта 2020 г. возглавляемый Жаровым, считается ведущим диверсифицированным медиахолдингом России и Восточной Европы. На момент публикации материала в его состав входили девять федеральных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2 и «Супер»), 29 тематических каналов, а также десять радиостанций («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы» и 101.ru).

Помимо перечисленного, в число активов холдинга входят издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс», спутниковый оператор «НТВ-Плюс» и 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, включая «Централ Партнершип». В 2019 г. в рамках холдинга были организован центр технологических компетенций, занимающийся разработкой решений для цифровых платформ холдинга, и компания в области мобильных рекламных технологий на основе больших данных. По итогам 2019 г. в штате холдинга числилось около 7800 сотрудников.

Другие материалы рубрики

«Рокетбанк» убьют. Qiwi потеряла на нем полтора миллиарда

После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз

CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов

Уволен глава Роскомнадзора

ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника