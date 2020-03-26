Российское правительство переходит на удаленную работу

Михаил Мишустин распорядился перевести Правительство России на удаленную работу не позднее 27 марта 2020 г. в связи с распространением коронавируса. Ряд министерств, включая Минкомсвязи, сделали это еще несколько дней назад.



Правительство на «удаленке»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленную работу. Поручение было дано 25 марта 2020 г. в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России. Срок его выполнения – 27 марта 2020 г. Перечень всех решений по итогам заседания опубликован на сайте Правительства.

Изменения в работе Правительства связаны с распространением коронавируса, которым по всей планете на 26 марта 2020 г. заразилось свыше 440,8 тыс. человек, и от которого умерло более 21,5 тыс. В России число заразившихся составляет 840 человек, число погибших – 3.

Дополнительные требования к министерствам

Согласно распоряжению главы российского правительства, все без исключения министерства обязаны представить в аппарат Правительства сведения об общем количестве переведенных на дистанционный режим работы сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов федерального органа исполнительной власти. Помимо этого, необходимо предоставить сведения о количестве беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и сотрудников старше 60 лет, а при поэтапном переводе сотрудников на «удаленку» следует представить информацию по каждому этапу и срокам их реализации.

Коронавирус вынудил Правительство уйти на удаленную работу

В дополнение требуется предоставление сведений о порядке организации работы сотрудников федерального органа исполнительной власти, переведенных на работу на дому.

Поручение выполнено заранее

До поручения Михаила Мишустина о переводе Правительства на удаленную работу этот шаг сделали Минкомсвязи, Минпромторга и Минэкономразвития России. Сотрудников ведомств начали переводить на дистанционный метод работы 17 марта 2020 г.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве министром экономического развития Максимом Решетниковым, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром цифрового развития и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым подписан приказ, направленный на усиление мер профилактики коронавирусной инфекции в правительственном комплексе, расположенном в башне "IQ-квартала" в "Москва-Сити"», – сообщили в Минэкономразвития.

В дополнение к этому министерства минимизировали количество очных совещаний, отдав предпочтение видео- и конференцсвязи. Служебные командировки и проведение выездных контрольных и проверочных мероприятий тоже были ограничены на весь период действия приказа.

Удаленная работа в крупных компаниях

Крупные российские компании поддерживают идею перевода сотрудников на удаленную работу. Среди первых оказался «Яндекс», еще 13 марта 2020 г. рекомендовавший штату по возможности работать из дома. 16 марта 2020 г. аналогичное решение относительно сотрудников головного офиса принял холдинг Mail.ru Group. На момент публикации материала на «удаленку» был переведен персонал «Ситимобил» и Aviasales, а также сотрудники штаб-квартиры и региональных центров разработки «Тинькофф» и других компаний. Помимо этого, Президент России Владимир Путин объявил период с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. выходными днями с сохранением заработной платы, что позволит многим россиянам не работать не только в офисе, но даже из дома.

Однако не все компании согласны с требованием Президента отпустить сотрудников на неделю с целью снижения вероятности их заражения коронавирусом. Так, «Яндекс» попросил свой штат работать всю выходные дни.

Сотрудников «Яндекса» попросили поработать в дни, которые Путин объявил выходными

По информации The Bell, сотрудников «Яндекса» попросили работать на выходной неделе удаленно. Письмо, разосланное сотрудникам компании, подлинность которого подтвердил ее представитель, подписано управляющим директором «Яндекса» Тиграном Худавердяном.

«Мы – компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырех стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и т.д. И эти полторы недели показали, что мы способны практически все делать удаленно. В некоторых случаях – даже более эффективно», – сказано в письме Худавердяна.