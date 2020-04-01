Amazon уволила рабочего лидера, потребовавшего обезопасить сотрудников от коронавируса

На складах Amazon выявлены многочисленные случаи заражения коронавирусом, но она не только не закрывает их, но и не выдает работникам средства индивидуальной защиты, заставляя их рисковать своей жизнью ради прибыли. Сотрудники склада в Нью-Йорке устроили забастовку против таких условий труда, но Amazon отреагировала увольнением ее организатора и проигнорировала все требования.



Amazon – распространитель коронавируса

Amazon уволила организатора стачки рабочих нью-йоркского сортировочного центра JFK8, призывавших руководство защитить их от коронавируса. Требования бастующих были проигнорированы. Зачинщиком забастовки был заместитель управляющего центром Кристиан Смоллс (Christian Smalls).

Сотрудники Amazon потребовали от руководства центра и лично от основателя компании Джефа Безоса (Jeff Bezos, самый богатый человек на Земле) закрыть все склады и сортировочные центры на две недели с сохранением заработной платы из-за пандемии коронавируса. Участники стачки также говорили о необходимости проведения полной дезинфекции рабочих мест, поскольку в сортировочных центрах были выявлены случаи заражения вирусом.

Работники Amazon боятся работать на складах компании, опасаясь подхватить коронавирус

Забастовку, состоявшуюся 30 марта 2020 г., устроили около 100 сотрудников сортировочного центра, утверждая, что за последнее время в этом центре было выявлено не меньше десяти случаев заражения коронавирусом. Руководство компании, пишет CNBC, заявляет лишь об одном таком случае и утверждает, что все необходимые меры, в том числе и изоляция инфицированного, были предприняты.

Возможные последствия бездействия Amazon

Организатор забастовки Кристиан Смоллс заявил, что руководство Amazon недостаточно оперативно реагирует на сложившуюся в мире и США ситуацию с коронавирусом. По его словам, работникам сортировочных центров, в том числе и JFK8, выдают слишком мало средств защиты, заставляя их использовать не более двух пар перчаток в неделю, хотя менять их надо как минимум раз в смену.

Средств для дезинфекции рук, сказал Смоллс, тоже не хватает на всех сотрудников, а полная санитарная обработка центра пока не проводилась. При этом в одном только JFK8 работают 4500 человек. Смоллс опасается, что при такой обстановке вирус может очень быстро распространиться среди большинства работников, а те могут передать его своему окружению.

Призывы работников Amazon не были услышаны

По состоянию на 1 апреля 2020 г. США лидируют по количеству заразившихся коронавирусом – число инфицированных американцев превысило 189,6 тыс. человек, из них скончалось более 4000.

Увольнение «за дело»

На момент публикации материала почти все склады компании продолжали работать в полном объеме, хотя, по данным Business Insider, не менее чем в 19 из них были выявлены случаи заражения коронавирусом. Amazon закрыла лишь те, что расположены на территории штатов, власти которых ввели жесткий карантин, то есть свое решение о закрытии она основывала лишь на решении властей.

Помимо этого, вместо принятия каких-либо мер по обеспечению безопасности своихработников Amazon уволила Кристиана Смоллса, объяснив это тем, что он «нарушил правила социального дистанцирования». «Amazon скорее пойдет на увольнение своих работников, чем признается в том, что не смогла обеспечить нам безопасные условия труда. Я разочарован, но при этом не удивлен, потому что Amazon всегда действует подобным образом, когда речь заходит о безопасности ее сотрудников», – сказал Смоллс.

США охвачены пандемией коронавируса

В самой Amazon всячески отрицают, что Смоллс был уволен именно за организацию забастовки. Как отметил представитель компании, Кристиан лишился работы за неоднократное нарушение правил карантина – он якобы контактировал с тем единственным инфицированным коллегой, о котором заявляла сама Amazon, после чего был отправлен на оплачиваемый больничный. При этом он все равно продолжал приходить на работу, создав тем самым угрозу для здоровья своих коллег.

Смоллс не один

Идею уволенного Кристиана Смоллса выступить против халатного отношения руководства к здоровью работников поддержали не только 100 сотрудников сортировочного центра JFK8 в Нью-Йорке. По информации Reuters, десятки работников центра Amazon, расположенного недалеко от Флоренции (Италия), тоже устроили забастовку, и тоже 30 марта 2020 г. В настоящее время неизвестно, чем она завершилось, и был ли уволен кто-либо из участвовавших в ней. Примеру работников Amazon последовали и сотрудники американской компании Instacart, занимающейся доставкой товаров из магазинов на дом клиентам.

Отношение Amazon к здоровью своих сотрудников не одобряют и высокопоставленные чиновники. С критикой на американскую компанию обрушился министр финансов Франции Бруно Ле Мэр (Bruno Le Maire) – он заявил, что стремление Amazon заставить своих сотрудников работать без необходимых мер защиты попросту недопустимо.