Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников

Американский крупный стартап Bird, сдающий в аренду электросамокаты, лишил работы более 400 человек, сообщив им об этом в общем онлайн-чате. С ними даже не стали разговаривать – руководство просто запустило заранее записанное видео, чтобы избежать прямого разговора.



Увольнение онлайн

Стартап Bird, занимающийся прокатом электросамокатов и входящий в число крупнейших в своей сфере, уволил 406 человек посредством общего чата в приложении Zoom. Руководство компании, включая ее 41-летнего основателя Трэвиса ВандерЗандена (Travis VanderZanden), бывшего топ-менеджера Uber и Lyft, предпочло не сообщать им о необходимости искать новую работу лично – вместо этого всем уволенным сотрудникам была включена сделанная заранее запись.

Как пишет портал dot.LA, Bird перевел всех своих сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, и массовые онлайн-встречи, устраивавшиеся раз в две недели, быстро заменили им традиционные офлайн-летучки. На фоне этого уволенные сотрудники сперва даже не подозревали, что их хотят лишить работы, и ожидали от веб-конференции очередного разбора рабочих моментов.

Точное число сотрудников Bird на момент публикации материала известно не было. По данным ресурса TechCrunch, в компании работало около 1390 человек, то есть за две минуты Bird сократила свой штат почти на 30%.

Как происходило увольнение

Сотрудники Bird начали что-то подозревать практически сразу же, потому что онлайн-конференция, в которую их позвали, отличалась от обычной. В первую очередь, в нее были приглашены не все сотрудники компании, и участники не могли самостоятельно позвать оставшихся коллег.

Руководство успешного стартапа побоялось лично сообщить сотрудникам об увольнении

Вторым «звоночком» стало то, что встреча началась позже обычного, хотя до этого руководство всегда было очень пунктуальным. Первые пять минут онлайн-летучки на экранах всех участников была лишь надпись «CoVID-19» (одно из название коронавируса), сделанную шрифтом, ранее не использовавшимся в компании. Ряд участников встречи, решив, что это всего лишь сбой, вышли из чата и больше не смогли подключиться к нему.

Затем сотрудники услышали женский голос, явно не принадлежавший основателю компании, который и сообщил им об увольнении. Никто из участников не узнал его, и многие из них уверены, что это была запись. К тому же, встреча должна была продлиться полчаса, но завершилась спустя две минуты после своего начала.

«Это был очень трусливый поступок. Трэвис не захотел сообщать нам об увольнении лично», – сказал один из управляющих Bird, пожелавший остаться неизвестным.

Основатель Bird опроверг домыслы сотрудников о том, что это была заранее сделанная запись. Он заявил, что владелица голоса, имя которой он так и не назвал, говорила «в прямом эфире», а ее видеокамера была отключена потому, что, по его словам, в руководстве компании подумали, что это «более гуманно». «Оглядываясь назад, нам стоило побеседовать с каждым из сотен уволенных один на один», – добавил ВандерЗанден.

Продолжение истории

После прослушивания записи об их увольнении теперь уже бывшие сотрудники Bird столкнулись с тем, что практически сразу же их ноутбуки, выданные компанией, начали перезагружаться. После загрузки ОС они больше не могли войти в систему и получить доступ к контактам и другой личной информации.

Как пишет dot.LA, это тоже было спланировано – в конце зимы 2020 г. сотрудникам ИТ-отдела компании было дано задание написать скрипт, позволяющий нажатием одной кнопки моментально разлогинивать пользователей из всех корпоративных аккаунтов, используемых ими. О том, что скрипт необходим для массового увольнения, ИТ-отдел не оповестили.

По словам одного из уволенных сотрудников Bird, на следующее утро после увольнения он получил письмо «от босса своего босса», в котором тот благодарил его за полтора года его работы в компании. Письмо было очень трогательным и было обращено лично к нему, но позже выяснилось, что такие же письма получили еще семь его коллег.

Помимо этого, Bird пообещала всем уволенным сотрудникам в течение трех месяцев выплачивать медицинские пособия, но позже стало известно, что она обеспечит им покрытие медрасходов лишь до 30 апреля 2020 г. то есть в течение одного месяца. В дополнение ко всему перечисленному Bird заберет у них всю технику, выданную им на время удаленной работы – ноутбуки, зарядные устройства и прочее. При этом компания не уточнила, смогут ли лишившиеся работы сотрудники забрать свои личные вещи, оставленные ими в офисах.

Очень успешный стартап

Компания Bird была основана в сентябре 2017 г., и в феврале 2018 г. Трэвис ВанденЗанден провел первый этап инвестиций, получив $15 млн. Второй этап состоялся месяц спустя и стал более успешным – суммарный размер вложений увеличился на $100 млн. В мае и июне 2018 г. Bird получил еще $150 млн и $300 млн инвестиций соответственно, и к концу II квартала 2018 г. стоимость стартапа выросла до $2 млрд.

Трэвис ВандерЗанден, основатель Bird

Через год, в июле 2019 г., стоимость Bird увеличилась до $2,5 млрд, и компания продолжала привлекать инвестиции. В октябре 2019 г., спустя два года с момента основания, Bird стоила уже $2,8 млрд.

Bird продвигает собственные модели самокатов – на момент публикации материала в ее «коллекции» присутствовали две модели. Первенцем стал самокат Bird Zero, анонсированный в октябре 2018 г. и разработанный совместно с китайской компанией Okai. Zero создавались исключительно для сдачи в краткосрочную аренду, в отличие от второй модели – Bird One, вышедшей в мае 2019 г. Ее компания разрабатывала уже для продажи – стоимость одного экземпляра на момент релиза составляла $1300 (102 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 апреля 2020 г.).

Стартап активно скупает своих конкурентов. К примеру, в самом начале 2019 г. он приобрел сервис Scoot, заплатив за него $25 млн. Основной целью, которую преследовал Bird, покупая Scoot, стало возвращение на рынок Сан-Франциско (США), поскольку власти города в августе 2018 г. ввели запрет на деятельность на его территории всех сервисов по прокату электросамокатов, за исключением Scoot и Skip Scooters.

Вторым конкурентом, поглощенным Bird, стал сервис Circ, который работал в 14 европейских странах, а также в ОАЭ. О его покупке Bird сообщил в январе 2020 г., однако сумму сделки стороны не раскрыли. По итогу поглощения около 300 сотрудников Circ перешли в штат Bird. Пока неизвестно, попали ли они в число тех, кого стартап уволил через интернет.