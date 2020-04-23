Mail.ru объявила о бурном росте своих сервисов из-за пандемии

Mail.ru опубликовала финансовый отчет за I квартал 2020 г. Совокупная выручка компании стала на 14,3% больше, чем в I квартале 2019 г. В Mail.ru отметили значительный рост популярности ее онлайн-сервисов в связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции – в первую очередь это коснулось социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», сервисов онлайн-образования GeekBrains и Skillbox, доставки еды Delivery Club и такси «Ситимобил».

Финансовые итоги квартала

Российский интернет-холдинг Mail.ru Group представил данные аудированной отчетности за I квартал 2020 г., завершившийся 31 марта 2020 г. За отчетный период выручка компании выросла на 14,3% в сравнении с I кварталом 2019 г., а чистая прибыль сократилась на 22,2%.

За период 1 января по 31 марта 2020 г. совокупная сегментная выручка Mail.ru достигла 22,3 млрд руб., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб. По состоянию на последний день квартала чистая задолженность компании находилась на уровне 11,4 млрд руб., а совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 4,1% и составил 5,72 млрд руб.

По итогам всего 2019 г. выручка Mail.ru тоже показала значительный рост. Как сообщал CNews, cовокупная сегментная выручка компании выросла на 22,4% по сравнению с 2018 г., до 87,07 млрд руб.

ММО-игры и реклама приносят прибыль

Согласно отчету компании, из суммарных 22,3 млрд руб. выручки 7,17 млрд руб. принесли ММО-игры (многопользовательские сетевые проекты). За год она выросла на 11,5%.

Выручка от пользовательских платежей за социальные сервисы (Community IVAS) тоже показала более чем 10-процентный рост в сравнении с I кварталом 2020 г. Она увеличилась на 10,6% и составила 4,64 млрд руб.

ММО-игры и онлайн-реклама - основные источники выручки Mail.ru

Значительную часть выручки Mail.ru принесла онлайн-реклама – она составила 8,55 млрд руб., показав 9,3-процентный рост в сравнении с показателями за I квартал 2019 г.

«Текущий кризис оказывает давление на рекламные бюджеты. Эта тенденция, которую мы наблюдаем с марта (2020 г.), продолжится и будет еще сильнее выражена во II квартале, вследствие чего мы ожидаем падение рекламной выручки в текущем квартале. Возможность прогнозирования для рекламного бизнеса зависит от продолжительности режима самоизоляции и от динамики цен на нефть, и ни по одному из этих двух факторов в данный момент нет полной ясности. Тем не менее, мы рассчитываем, что структурный переход к онлайн-рекламе продолжится в течение 2020 г., благодаря чему она покажет более уверенную динамику, чем другие рекламные каналы», – сказал глава холдинга Борис Добродеев.

Выручка компании в сегменте «Другое» в I квартале 2020 года выросла на 80,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,96 млрд руб.

Показатели GeekBrains, Skiilbox и Delivery Club

В Mail.ru отмечают, что онлайн-сервисы холдинга переживают стремительный рост аудитории на фоне пандемии коронавируса. В отчете сказано, что за первые две недели самоизоляции подскочили показатели GeekBrains, Delivery Club и ряда других проектов, однако стоит отметить, что всероссийский режим самоизоляции затронул лишь четыре дня в I квартале 2020 г. – с 28 по 31 марта 2020 г. включительно.

Тем не менее, за «первые две недели» самоизоляции количество регистраций на образовательном портале GeekBrains выросло на 648%, а число платных подписчиков увеличилось на 89%. Недельная активная аудитория онлайн-университета Skillbox к 12 апреля 2020 г. увеличилась на 33%, доля активных пользователей подскочила 17,6% до 21%, а количество отправленных за неделю домашних заданий выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом марта 2020 г. Суммарная выручка сегмента онлайн-образования за I квартал 2020 г. составила 738 млн руб.

Выручка сервиса по доставке еды Delivery Club за первые три месяца 2020 г. увеличилась в 2,1 раза по сравнению с I кварталом 2019 г. и достигла 1,8 млрд руб. Число заказов в марте 2020 г. на фоне пандемии составило 3,78 млн, и это на 88% больше, чем в марте 2019 г.

В первые две недели после введения режима обязательной самоизоляции число скачиваний мобильного приложения Delivery Club взлетело на 60%, а количество заказов еды из ресторанов выросло на 22% по сравнению с данными за две недели до ограничений. Доля заказов, совершаемых новыми пользователями, выросла менее чем с 10% до 15%.

Результаты других сервисов Mail.ru

Выручка социальной сети «ВКонтакте» увеличилась более чем на 20% в сравнении с I кварталом 2020 г., но точная сумма в отчете не приведена. За первые девять дней апреля 2020 г. количество звонков в день во «Вконтакте» выросло на 35% по сравнению с серединой февраля 2020 г. На 20% выросло количество отправленных сообщений, на 33% – число просмотров видео, на 48% – просмотры стримов.

Увеличилось и количество времени, проводимого пользователями в соцсети «Одноклассники»: среднее время в соцсети на Android-устройствах выросло на 24%, на iOS – на 9%. Число групповых звонков в «Одноклассниках» во второй половине марта 2020 г. выросло на 70%, объем отправленных сообщений за первую неделю апреля 2020 г. увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Просмотры видео поднялись на 28%, а также был установлен новый рекорд – 1 млрд просмотров видео в сутки.

Выручка сервиса объявлений «Юла» за I квартал 2020 г. выросла на 75%, до 699 млн руб. Количество поездок в сервисе такси «Ситимобил» за тот же период увеличилось в 3,7 раза, до 39,5 млн.