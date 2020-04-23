Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве

Компания Wave Computing, владеющая правами на процессорную архитектуру MIPS, подала заявление о банкротстве. Дальнейшая судьба всех ее активов, связанных с MIPS, пока неизвестна, но в свое время права на них она получила в результате банкротства компании Imagination Technologies – ей они принадлежали с 2012 г.



Неожиданное банкротство

Компания Wave Computing, владелец процессорной архитектуры MIPS, в обозримом будущем может обанкротиться. По данным ресурса SemiWiki, она уволила всех своих сотрудников и попросила защиты от кредиторов согласно 11 параграфу Закона о банкротстве США.

Основанная в 2008 г., Wave Computing в последнее время испытывала трудности с разработкой и продвижением своих ИИ-ускорителей, что и могло послужить причиной банкротства. Представители компании на момент публикации материала не комментировали эту информацию и не уточняли дальнейшую судьбу всех активов Wave Computing, связанных с MIPS.

Связь Wave Computing с архитектурой

Wave Computing владеет как самой архитектурой MIPS, так и патентами, связанными с ней, к тому же именно она предоставляет сторонним компаниям лицензии на ее использование в своих продуктах. Все эти активы перешли в ее распоряжение в середине 2018 г. – она получила их от компании Tallwood MIPS, напрямую, как и сама Wave Computing, связанной с инвестиционным фондом Tallwood Venture Capital.

В России тоже выпускаются процессоры на базе MIPS

Фонд стал владельцем всех активов MIPS в 2017 г., выкупив их у компании Imagination Technologies, которая к тому моменту, как сейчас Wave Computing, находилась на грани банкротства.

Сама Imagination Technologies не всегда владела MIPS. Разработка архитектуры началась в 1981 г. Первый процессор на нее основе выпустила основанная в 1984 г. компания MIPS Computer Systems, сейчас известная под названием MIPS Technologies. Ее история как самостоятельной организации завершилась в ноябре 2012 г., когда Imagination Technologies выкупила все ее наработки и активы.

Архитектура стала открытой

В декабре 2018 г., спустя полгода после получения прав на MIPS, компания Wave Computing запустила инициативу MIPS Open, в рамках которой сделала открытой архитектуру процессоров MIPS (MIPS Instruction Set Architecture, ISA). В открытом доступе ISA и одновременно новейшее ядро MIPS R6 оказались уже в I квартале 2019 г.

Инициатива MIPS Open, полагали представители Wave Computing, должна была обеспечить максимально широкое распространение архитектуры и привлечь внимание разработчиков процессоров, в том числе и не способных платить за использование патентов и лицензий. О том, принесла ли эта идея финансовую пользу компании, ее сотрудники не сообщают.

Китайский MIPS-процессор

Запустив MIPS Open, Wave Computing продолжила разработку собственных процессорных MIPS-ядер, на которые данная инициатива не распространялась – свои разработки компания собиралась предлагать потенциальным клиентам исключительно на платной основе. В ноябре 2019 г. проект MIPS Open был закрыт.

«Закат» Wave Computing

Банкротству Wave Computing предшествовало еще два крупных события. Как пишет ресурс CNX Software, компанию покинули два из трех специалистов, занимавшихся сопровождением MIPS ядром Linux – Пол Бертон (Paul Burton) и Ральф Баечле (Ralf Baechle).

6 апреля китайская компания CIP United с головным офисом в Шанхае подала иск против MIPS LLC. В нем она утверждает, что владеет эксклюзивными лицензионными правами на использование MIPS в материковом Китае, Макао и Гонконге. Отметим, что Китай достаточно давно разрабатывает и производит MIPS-процессоры, в том числе и Loongson-3A, поддержка которого, как сообщал CNews, есть в ядре Linux 5.5.

Архитектура MIPS в России

За все годы существования MIPS-архитектуры на ее основе было создано свыше 8,5 млрд процессоров. Среди них есть и российские чипы, например, «Байкал-Т1».

Анонс «Байкал-Т1» состоялся в 2014 г., а вышел он спустя еще два года, в 2016 г. В его производстве используется не самый современный 28-нанометровый техпроцесс (Intel эксплуатирует 10 нм, AMD – 7 нм), а его частота достигает 1,2 ГГц на двух вычислительных ядрах.

В том же 2016 г. был представлен и первый компьютер на основе «Байкал-Т1» – настольный моноблок «Таволга Терминал» с Full HD-экраном на 21,5 дюйма по диагонали. Спустя еще два года процессоры «Байкал-Т1» появились в розничной продаже.

В апреле 2020 г. в России появился мини-ПК HR-MPC-1 на базе «Байкал-Т1», получившем новое название BE-T1000, и с российской ОС «Альт Линукс». Свет увидели опытные образцы, а выпуск промышленной партии из-за пандемии коронавируса отложен на осень 2020 г. Перспективные заказчики – бизнес и госсектор. Габариты новинки составляют 115х115х35 мм.

Неттоп HR-MPC-1 с процессором «Байкал-Т1»

Но «Байкал-Т1» далеко не единственный в своем роде: в ноябре 2017 г. стартовало серийное производство ELISE (Elvees Image Semantic Engine) – еще одного российского 28-нанометрового чипа с архитектурой MIPS. ELISE разработан компаниями «ЭЛВИС-неотек» и НПЦ «ЭЛВИС», и этот процессор при цене от $40 до $70 включает в себя два ядра на частоте 1,2 ГГц и интегрированную графику PowerVR Series6 GX6250 с частотой 600 МГц.