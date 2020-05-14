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Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
, Текст: Игорь Королев
Lamoda нашла нового гендиректора на смену ушедшего основателя Флориана Янсена. Им стал бывший глава Metro Cash & Carry Джери Калмис, которое в разное время работал на руководящих должностях в «Вымпелкоме» и Tele2.

Новый глава Lamoda

Интернет-ритейлер Lamoda объявил о назначении нового гендиректора. Им стал американец Джери Калмис (Jere Calmes). У Калмиса большой опыт работы в России, причем значительную часть своей карьеры он отдал телекоммуникационной отрасли.

Как Джери Калмис приезжал и уезжал из России

Калмис приехал в Россию в начале 1990-х и начал работать в американской компании FGI Wireless, являвшейся одним из акционеров сотового оператора «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). Затем Калмис перешел на работу к американскому производителю телекоммуникационного оборудования Motorola: сначала в его российское подразделение, потом в египетское.

В Египте Джери Калмис поработал в местном сотовом операторе Mobinil. В 2001 г. Калмис вернулся в Россию и стал главой московского подразделения «Вымпелкома». В 2006 г. Калмис уехал в Италию и возглавил сотового оператора Wind, созданного основателем Mobinil, египетским миллиардером Наджибом Савирисом (Naguib Sawiris). Спустя годы Wind будет приобретен группой Vimpelcom, созданной на базе «Вымпелкома».

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Новый гендиректор Lamoda Джери Калмис

Вскоре Калмис опять вернулся в России и возглавил аптечную сеть «36,6». Далее Калмис руководил инвестиционным фондом Fast Line Ventures, инвестировавшим в российский интернет. В 2013 г. Калмис возглавил российское представительство шведского оператора Tele2.

Вскоре российский Tele2 был продан консорциуму банка ВТБ, банка «Россия» и структур владельца «Северстали» Алексея Мордашова. После этого главой российского Tele2 стал бывший президент «Ростелекома» Александр Провоторов. Калмис стал заместителем гендиректора. Позднее «Ростелеком» стал совладельцем Tele2, отдав ему свои сотовые активы.

С 2016 г. Калмис возглавлял российское подразделение ритейлера Metro Cash & Carry. В этой должности Калмис провел трансформацию компанию, открыл по франшизе 100 новых магазинов и развил направление электронной коммерции. Из Metro Cash & Carry Калмис ушел в 2019 г.

Как «Магнит» переманил топ-менеджеров Lamoda

В начале мая 2020 г. Lamoda потеряла сразу нескольких своих топ-менеджеров. Из компании ушел ее гендиректор и основатель Флориан Янсен, который стал исполнительным директором ритейлера «Магнит», ответственным за цифровую трансформацию.

Вместе с Янсеном в «Магнит» пополнился еще рядом выходцев из Lamoda: директором по трансформации Полом Роговски, директором по аналитике и управлению данными Фабианом Шефером, директором по информационным технологиям Валентином Щитовым и директором по инновационному развитию Павлом Орловым.

Им также нашли замену: финансовым директором стала Евгения Ланцева, директором по сопровождению ИТ – Владислав Алмазов. Директором департамента доставки Lamoda стал Илья Стародубцев, директором распределенного центра - Павел Тищенко.

Как развивался бизнес Lamoda

Интернет-магазин Lamoda одежды и обуви был открыт в 2011 г. Его ранним инвестором стал немецкий фонд Rocket Internet. Позднее в магазин вкладывались Международная финансовая корпорация, Acess Industries американского магната российского происхождения Леонарда Блаватника, шведский фонд Kinnevik, американская инвестиционная компания JP Morgan и другие компании.

В 2014 г. Kinnevik, Access Industries и Rocket Internet договорились об объединении Lamoda с интернет-магазинами из других стран: Dafiti (Латинска Америка), Jabong (Индия), Namshi (Средняя Азия) и Zalora (Австралия и Юго-Восточная Азия).

Объединенная компания получила название Global Fashion Group (GFG). Отметим, что Kinnevik является основным акционером шведской Tele2, российское подразделение которой в 2013 г. возглавлял Джерри Калмис.

За прошедшее время Lamoda запустила собственный маркетплейс и вышла на рынок стран СНГ. По итогам 2019 г. выручка Lamoda составила 33 млрд руб., валовая прибыль – 13,6 млрд руб., чистая стоимость всех совершенных через компанию покупок – 43,2 млрд руб. Ежемесячная аудитория сервиса превысила 16 млн.

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