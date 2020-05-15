Прибыль производителя iPhone за квартал рухнула в 10 раз

Рекордное падение чистой прибыли

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry Co. (она же Foxconn), крупнейший контрактный партнер Apple и ряда других крупных мировых брендов, объявила по итогам первого квартала 2020 г. о снижении чистой прибыли на 89%, до 2,1 млрд тайваньских долларов ($70 млн).

Для компании, выручка которой более чем половину складывается из производства смартфонов iPhone и другой электроники для Apple, это стало крупнейшим падением чистой прибыли квартал к кварталу за всю свою историю компании, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова Юнг Лю (Young Liu), председателя совета директоров Hon Hai.

Квартальная выручка Foxconn за первый квартал 2020 г. сократилась почти на 12% и составила 929,7 млрд тайваньских долларов (примерно $30 млрд), посчитали в Bloomberg. Потери компании, по словам ее представителя, полностью связаны с коронавирусной пандемией, которая вынудила руководство Foxconn остановить производственные линии. Она же стала основной причиной падения мирового спроса на смартфоны.

Разорванные цепочки поставок

По словам Юнг Лю, пандемия коронавируса уже обошлась Foxconn как минимум в 10 млрд тайваньских долларов (примерно $334 млн), однако часть этих потерь будет компенсирована правительством Китая. По мнению Юнг Лю, худший участок экономического спада для компании уже позади, однако полная неопределенность со спросом на мировом рынке смартфонов затрудняет определение достоверных прогнозов на будущий квартал.

Производственная линия на одной из фабрик Foxconn

По словам Юнг Ли, в компании ожидают, что снижение выручки во втором квартале 2020 г. не превысит однозначных процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Тем не менее, для Foxconn это будет уже третье квартальное падением выручки подряд.

Пандемия COVID-19 и предпринятые в связи с ней карантинные меры по всему миру привели к резкому снижению спроса на электронику, объяснил представитель компании. Так, например, многим производственным партнерам Apple пришлось остановить производство после того, как компания закрыла все 42 фирменных магазина в Китае. После этого Apple также начала закрывать магазины в других странах.

Для Hon Hai и подобных контрактных производителей это обернулось перебоями в цепочке поставок и росту цен на комплектующие. В итоге рекордное глобальное падение спроса на смартфоны в первом квартале значительно ударило по продажам компаний-сборщиков – даже несмотря на то, что основные производственные мощности Foxconn смогли вернуться к полноценной штатной работе уже в середине марта.

Когда ждать новые iPhone

По мнению аналитиков Bloomberg, второй квартал 2020 г. будет для Hon Hai относительно менее провальным, главным образом, за счет роста продаж корпоративных и вычислительных продуктов и компонентов, которые составляют порядка 55% от ее продаж. Следующий провал может произойти в третьем квартале на волне сезонного снижения спроса, а окончательное восстановление рынка можно ожидать уже в четвертом квартале.

Пандемия COVID-19 также обернулась многочисленными задержками с разработкой и выпуском новых устройств. Так, уже сейчас ожидается, что все новые модели Apple iPhone появятся на несколько недель позже, нежели обычно, но все же в рамках осеннего сезона, сообщил Bloomberg. Также в мае Apple впервые за более чем десятилетие не представила свой традиционный прогноз.

В апреле, сообщая инвесторам обновленные и ухудшенные прогнозы по выручке за весь 2020 г., представители Foxconn заявили, что у компании еще есть время помочь Apple запустить производство новых моделей iPhone в преддверии осеннего сезона. Тем не менее, график производства может быть нарушен в случае дальнейшего развития пандемии, предупредили представители Foxconn.