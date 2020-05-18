Главный поставщик процессоров Huawei прекратил прием заказов по приказу США

TSMC прекратила сотрудничество с Huawei по поставкам процессоров, приняв новые правила глобальных продаж полупроводниковой продукции, навязанные властями США. Для Huawei это означает потерю главного поставщика чипов, да и сама TSMC может пострадать – Huawei входила в список ее основных клиентов.



Новый удар по Huawei

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратила принимать заказы на производство процессоров для китайского техногиганта Huawei. TSMC занимается выпуском полупроводниковой продукции, и Huawei заказывала у нее мобильные чипы линейки Kirin.

Как пишет Nikkei Asian Review, TSMC пошла на этот шаг под давлением американских властей – ее отказ от сотрудничества с Huawei стал следствием ужесточения экспортного контроля со стороны США. На эти меры власти США пошли с целью дальнейшего ограничения доступа Huawei к основным мировым поставкам чипов.

Речь идет о заявлении американского Министерства торговли, сделанном 15 мая 2020 г. Ведомство сообщило о внесении изменений в правила экспорта, вводящие ограничения на поставки компании Huawei полупроводниковой продукции, при разработке и выпуске которой использовались американские технологии и ПО.

Резкого прекращения поставок не будет

По данным Nikkei Asian Review, руководство TSMC считает принятое в отношении Huawei решение очень трудным, поскольку китайский вендор входит в тройку ее крупнейших клиентов. Как пишет ресурс Focus Taiwan, по итогам 2019 г. на заказы Huawei пришлось 14% всех выпущенных TSMC микросхем. В компании подчеркнули, что она должна была последовать новым правилам США в отношении глобальных поставок чипов.

TSMC придется подчиниться новым требованиям США - ей еще предстоит построить в Штатах новый завод

В то же время TSMC не планирует моментально разрывать все отношения с Huawei. По словам представителей компании, она выполнит обязательства по всем заказам, размещенным до новых правил американского Министерства торговли. Это означает, что TSMC будет выпускать процессоры Kirin до середины сентября 2020 г.

Почему именно TSMC

Тайваньская TSMC входит в список крупнейших производителей полупроводниковой продукции во всем мире. Она одна из первых освоила 5-нанометровый техпроцесс и собирается начать выпуск таких микросхем в ближайшие недели.

По итогам 2019 г. TSMC выручила рекордные для нее 1,07 трлн тайваньских долларов (приблизительно $34,63 млрд). Это на 3,7% больше в сравнении с показателями 2018 г., и около 49% всех ее продаж в 2019 г. пришлось на процессоры для смартфонов. Этот сегмент показал 12-процентный рост выручки. На втором месте по объему продаж оказалось производство решений для высокопроизводительных вычислений (HPC) – их доля составила 29%.

Полупроводниковое производство приносит TSMC больше денег, чем другим компаниям, отчасти благодаря Huawei

По объему выручки от полупроводникового производства, согласно ресурсу Statista.com. TSMC занимает лидирующую позицию. По итогам I квартала 2020 г. 54,1% выручки всей индустрии – на втором месте оказалась компания Samsung с результатом 15,1%, а третье заняла Global Foundries (7,7%).

TSMC выпускает процессоры и другие микросхемы для широкого спектра мировых ИТ-компаний. В их число, помимо Huawei, входят MediaTek и американская AMD, у которых нет собственных фабрик. В списке партнеров TSMC значатся также Apple и Qualcomm.

Реакция китайского правительства

Компания Huawei пока не комментирует происходящее и не уточняет, кто может стать ее новым партнером по производству процессоров. К примеру, часть новых заказов она может направить южно-корейской Samsung, которая, как и TSMC, успешно освоила новейший 5-нанометровый техпроцесс выпуска микросхем.

Власти Китая, в отличие от Huawei, как пишет Global Times, отреагировали на новые американские правила. 16 мая 2020 г. китайское правительство заявило, что начнет включать американские компании, в том числе и не из сферы ИТ, в так называемый «список ненадежных предприятий». В качестве дополнительных мер будут проведены различные расследования против Cisco, Apple, Qualcomm, Boeing и других американских представителей крупного бизнеса.

Против части компаний будут введены ограничения, а к ряду физических и юридических лиц США власти КНР планируют применить карательные меры на фоне судебных исков, поданных ими против граждан США, в которых они обвиняют их в распространении коронавируса Covid-19. Global Times назвало происходящее между США и Китаем «технологической холодной войной».

Планомерное уничтожение Huawei

Компания Huawei стала для властей США рычагом давления на Китай в торговой войне, начавшейся еще в 2018 г. В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил американским ИТ-компаниям, включая Google, работать с Huawei, и в последующие месяцы от работы с ней начали отказываться и компании из других стран.

15 мая 2020 г. TSMC сообщила о своих планах по строительству нового завода на территории США – она сделала это по «просьбе» американских властей. Стороны сели за стол переговоров 11 мая 2020 г., и поначалу TSMC не хотела переносить часть производства в Новый свет, но всего за несколько дней изменила свое решение. Что сыграло итоговую роль в этом, пока остается неизвестным.

Действия TSMC, которые могут привести к проблемам Huawei по части поставок процессоров, частично повторяют шаг, на который пошла британская ARM в мае 2019 г. Как сообщал CNews, ARM, разработчик процессорных архитектур, используемых в современных мобильных чипах, решила прекратить сотрудничество с Huawei и лишить ее возможности выпускать собственные процессоры Kirin, основанные на ее архитектуре. Несмотря на то, что компания британская, в ее наработках используются американские технологии, так что она подчинится решению властей США о бойкоте Huawei, к которому на тот момент присоединились Google, Intel и Qualcomm. Летом 2019 г. компания отменила свое решение и возобновила партнерство с китайским вендором.

В настоящее время Huawei продолжает выпуск гаджетов на ARM-чипах, но все они, работая на Android, поставляются без сервисов Google. В будущем компания может перевести смартфоны на платформу собственной разработки – Harmony OS. Первый такой смартфон может увидеть свет в сентябре 2020 г. и стать новым флагманом компании. Как она решит возможную проблему нехватки чипов, остается неизвестным.