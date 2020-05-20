Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности

Бизнес Законодательство ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Минкомсвязи предложило обязать банки и другие предприятия-владельцы объектов критической информационной инфраструктурой перейти с иностранного ПО на отечественное до начала 2021 г. Предложение приведено в проекте указа Президента России, и в аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что поддерживают эту инициативу.

Полгода на отказ от западных ИТ-решений

Минкомсвязи России внесло предложение по обязательному «преимущественному использованию» российского ПО предприятий, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ), с 1 января 2021 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указа Президента России, в составе которого присутствует данное предложение.

Проект указа был направлен замглавы Минкомсвязи Алексеем Соколовым на согласование в Минпромторг России, Федеральную службу безопасности России (ФСБ) и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК). Подлинность документа, по данным РБК, подтверждают два участника рынка.

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности. Само понятие «КИИ» введено Федеральным законом «О безопасности КИИ Российской Федерации» №187-ФЗ от 26 июля 2017 г., вступившим в силу 1 января 2018 г. Согласно нему, все субъекты критической информационной структуры должны сообщать о компьютерных атаках в Государственную систему обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы (ГосСОПКА). Владимир Путин поручил ФСБ создать эту систему в 2013 г.

Возможные крупномасштабные изменения

В случае принятия предложения Минкомсвязи у компаний из перечисленных сфер будет до полугода для перехода на отечественный софт и до полутора лет для начала эксплуатации российского оборудования. Перейти к его использованию они должны будут с 1 января 2022 г.

soft600.jpg
Компаниям придется доказывать необходимость использования иностранного ПО

Компании-владельцы объектов КИИ смогут использовать только софт, числящийся в реестре отечественного ПО, и «железо» из реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Данное ограничение предусматривает лишь одно исключение: у владельца объекта КИИ все же будет возможность эксплуатировать иностранные разработки, но только в том случае, если он сможет доказать отсутствие отечественной альтернативы той программе или тому оборудованию, которое ему необходимо, или если эта альтернатива не позволит владельцу объекта КИИ выполнять цели, установленные законом.

В случае получения разрешения на использование иностранного оборудования компании не смогут пользоваться услугами техподдержки непосредственно его производителя – обслуживать зарубежную технику будут исключительно отечественные организации, притом не находящиеся под прямым или косвенным контролем зарубежных физлиц или юрлиц.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонную промышленность, отметили, что поддерживают инициативу Минкомсвязи. «Сам документ пока не видели», – сообщил РБК представитель вице-премьера. В самом министерстве от комментариев отказались.

Юрий Борисов занимает свою должность с мая 2018 г., сохранив ее при последнем формировании Правительства в начале 2020 г. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором получившего сейчас госзаказ «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. Борисов занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. – первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем министра обороны. Сейчас в ведении Борисова, в том числе, находятся вопросы развития радиоэлектронной промышленности; по этой тематике он участвует в правительственных официальных мероприятиях.

Поддержка ФСТЭК и Минэкономики

Запретить использование иностранных ИТ-решений на объектах КИИ в начале 2020 г., как сообщал CNews, планировала и ФСТЭК. 10 февраля 2020 г. она подготовила проект поправок к закону «О безопасности КИИ», позволяющих полностью отказаться от использования в этой сфере иностранных программно-аппаратных комплексов.

Новые требования ведомства могут привести к запрету организациям, находящимся под контролем иностранных физических и юридических лиц, осуществлять поддержку ПО и аппаратных средств в объектах КИИ. Сами требования были разработаны по поручению Владимира Путина «по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения».

В ноябре 2019 г. к подготовке законодательной инициативы, согласно которой все иностранное оборудование и софт на объектах критической информационной инфраструктуры должны быть заменены на российские, приступило и Минэкономразвития России. В частности, ведомство работало над поправками к закону «О безопасности КИИ» по распоряжению Юрия Борисова. Об этом в своем письме сообщил замминистра экономики Азер Талыбов. Получателями письма Талыбова были коллегия Военно-промышленной комиссии России, ФСТЭК, а также Минкомсвязи. Представители Минкомсвязи сообщили, что ФСТЭК совместно Минпромторга России приступили к проработке вопросов импортозамещения зарубежного оборудования по поручению правительства, и что КИИ будет функционировать более безопасно и устойчиво с использованием российского ПО, а доля отечественных разработчиков на рынке госзакупок при этом вырастет.

Другие материалы рубрики

В Москве стартует строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра. Виновных в многомесячной задержке покарали

Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России

Минкомсвязи собралось перевести все госуведомления в электронную форму

Дорогие смартфоны больше не по карману. Россияне перешли на дешевые

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках