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Пандемия обрушила мировой рынок принтеров

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Техника
, Текст: Владимир Бахур
Китайские фабрики, закрывшиеся из-за эпидемии коронавируса, стали основной причиной падения мировых поставок печатной техники в I квартале 2020 года. Впрочем, кризис не помешал компаниям Brother и Epson укрепить свои позиции на рынке.

Китайское производство: Ахиллесова пята рынка

Глобальный рынок периферийных устройств печати по итогам I квартала 2020 г. сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в штучном выражении 21,1 млн устройств, сообщили аналитики International Data Corporation (IDC).

Основной причиной резкого падения поставок устройств печати, по мнению аналитиков IDC, стал разрыв цепочек поставок на производственных мощностях в Китае, где выпускается большая часть продукции. Линии по выпуску печатных устройств в I квартале 2020 г. частично простаивали в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

К периферийным устройствам печати в IDC относят принтеры, многофункциональные устройства и цифровые копиры форматов A2-A4, чьей основной функцией является печать документов. Наиболее примечательным фактом на этом рынке за рассматриваемый период стал продолжающийся рост спроса на устройства струйной печати с непрерывной подачей чернил (СНПЧ). По данным IDC, за первую четверть 2020 г. поставки таких устройств выросли на5,5% по сравнению с кварталом годом ранее и составили примерно 3,7 млн штук.

В IDC также отмечают продолжающийся рост популярности цветных лазерных многофункциональных устройств (МФУ) со скоростью печати 21-30 страниц в минуту, продажи которых по сравнению с I кварталом 2019 г. выросли на 3% и составили примерно 793 тыс. штук.

Передел рынка во время кризиса

Больше других от производственных проблем в Китае пострадал лидер рынка компания HP, рыночная доля которой за квартал снизилась сразу на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи Kyocera Group снизились за рассматриваемый период на 6,0%, незначительно – на 0,6%, «просели» поставки принтеров компании Canon.

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Закрытие фабрик в Китае привело к падению продаж печатной техники

В то же время две компании из пятерки лидеров продемонстрировали рост поставок своей продукции для печати. Так, квартальные продажи Brother подскочили на 9,6% до более 1,8 млн устройств, в то время как поставки Epson выросли на 0,2% до более 4,3 млн устройств. Позитивные итоги обоих компаний стали возможны за счет успешных продаж в США, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе, сообщили в IDC.

Продажи периферийных устройств печати в первом квартале 2020 г.

Компания I кв. 2020 г., штук I кв. 2020 г., доля рынка I кв. 2019 г., штук I кв. 2019 г., доля рынка Изменение рыночной доли за год
HP Inc. 7 953 805 42,0% 9 627 829 0,38 -17,4%
Canon Group 4 322 142 19,0% 4 349 027 0,2 -0,6%
Epson 4 321 448 19,0% 4 312 875 0,2 0,2%
Brother 1 831 609 7,0% 1 670 633 0,09 9,6%
Kyocera Group 501 469 2,0% 533 389 0,02 -6,0%
Остальные 2 220 189 10,0% 2 361 994 0,1 -6,0%
Всего 21 150 662 100,0% 22 855 747 1 -7,5%

Источник: IDC, Май 2020

Несмотря на сокращение рынка в целом по миру, ряд регионов в I квартале 2020 г. продемонстрировал рост поставок устройств печати. Лидером по динамике продаж устройств печати стала Япония, здесь за квартал было продано 1,1 млн устройств, что на 5,2% больше чем за I квартал 2019 г.

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Изменение рыночной доли топ-5 поставщиков устройств печати

В то же время продажи устройств печати в Центральной и Восточной Европе увеличились на 1,8% по сравнению с кварталом годом ранее и составили 1,3 млн устройств.

Ранее CNews сообщал, что по итогам 2019 г. российский рынок печатающих устройств продемонстрировал уверенную положительную динамику, при этом сокращение продаж в штучном выражении на 1% год к году до 2,56 млн, с лихвой компенсировалось ростом на 7,7% в денежном выражении, до $696 млн.

По итогам всего 2019 г. в России серьезную отрицательную динамику показал только бюджетный сектор лазерных монохромных печатных устройств со скоростью печати до 20 страниц в минуту – он «просел» в штучном выражении сразу на 14,4% год к году.

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