Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России

Законопроект о создании единого регистра информации о россиянах одобрен Госдумой в третьем чтении. В случае его подписания Президентом России он вступит в силу в начале 2022 г. Регистр будет содержать детальнейшую информацию о каждом гражданине России, включая сведения о его доходах, а вести базу будет ФНС.

Посчитают каждого россиянина

Госдума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о создании в России единого федерального регистра населения страны. Текст законопроекта № 759897-7 опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности» (sozd.duma.gov.ru).

Теперь законопроекту предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации (его дата пока не определена), и получить подпись Президента России Владимира Путина. В случае подписания Путиным документ вступит в силу 1 января 2022 г. за исключением нескольких положений. К примеру, нормативные правовые акты смогут устанавливать требование об использовании единого регистра в качестве единственного и обязательного источника для получения сведений о населении только с 1 января 2023 г. Последние нормы закона вступят в силу 1 января 2025 г.

Госдума одобрила создание очередного всероссийского реестра данных

Авторы законопроекта утверждают, что единый регистр данных о населении страны будет использоваться в борьбе с различными правонарушениями, а также с известными видами мошенничества, связанных, в том числе с уплатой налогов и других обязательных платежей.

Какие данные будут храниться в регистре

Согласно тексту законопроекта, после запуска единого регистра в него будут вноситься подробные сведения о каждом гражданине России. В первую очередь это: ФИО, пол, дата и место рождения и смерти, сведения о семейном положении и о гражданстве, а также информация о наличии у россиянина документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Сведения о физическом лице

1 Фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии) 2 Дата и место рождения 3 Дата и место смерти 4 Пол и в случае его изменения иной пол 5 Сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака 6 Гражданство РФ и (или) гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств 7 Сведения о наличии у гражданина РФ документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии) 8 Сведения об обращении гражданина РФ в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии)

Источник: Госдума

Вместе с перечисленным в едином регистре будет храниться информация о физлицах, позволяющая идентифицировать сведения о них в различных государственных информационных системах. К таким идентификаторам относятся: записи актов о рождении и смерти, идентификаторы удостоверяющего личность документа, документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в России, сведений о регистрационном учете россиянина и миграционном учете иностранного гражданина и лица без российского гражданства.

Идентификаторы (информация, позволяющая идентифицировать сведения о физическом лице в государственных информационных системах)

1 Записи акта о рождении 2 Записи акта о смерти 3 Документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе 4 Документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ 5 Сведений о регистрационном учете гражданина РФ и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ 6 Сведений о принятом решении по вопросам гражданства РФ 7 Сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 8 Сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 9 Сведений о постановке на воинский учёт граждан РФ, обязанных состоять на воинском учете 10 Сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования 11 Сведений о постановке на учёт в органах службы занятости 12 Документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении учёной степени, присвоении, лишении, восстановлении учёного звания 13 Учетной записи физического лица в ЕСИА 14 Записей федерального регистра о физических лицах, являющихся родителями физического лица, супругом (супругой) физического лица, ребенком (детьми) физического лица

Источник: Госдума

Список идентификаторов будет включать сведения о принятом решении по вопросам гражданства России, информацию о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, подробности о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, сведения о постановке на воинский учет граждан России, обязанных состоять на воинском учете, и др.

Кто будет нести ответственность за регистр

Единый федеральный регистр населения будет вести Федеральная налоговая служба России (ФНС), а предоставлять информацию о жителях России будут МВД, Минкомсвязи, Минобороны, Минобрнауки, Пенсионный фонд, Рособрнадзор и Роструд. Часть сведений будет поступать от различных государственных внебюджетных фондов.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, формируемого в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г.

Ответственность за безопасность данных тоже ложится на ФНС. Как пишет ТАСС, глава ведомства Даниил Егоров заявил, что инициатива по созданию такого регистра ведется в соответствии с действующим законодательством в сфере защиты персональных данных. Он добавил, что вся информация, вносимая в регистр, физически будет храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки данных. Егоров заверил также, что в единой базе не будет биометрических и медицинских сведений, и информации о вероисповедании граждан.

Законопроект одобрили не все

Документ, принятый Госдумой в третьем чтении, был одобрен не всеми партиями. Так, согласно сообщению ТАСС, против его принятия проголосовали представители партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Выказываясь против него, они подчеркнули, что документ принимается в спешке. Также они заявили, что ответственные за ведение регистра не смогут обеспечить надлежащий уровень безопасности информации, которая будет храниться в нем, и что законопроект противоречит действующему закону о персональных данных вместе с рядом статей Конституции России.

История принятия законопроекта

Как сообщал CNews, работа над регистром ведется с января 2016 г., когда Владимир Путин своим указом поручил Правительству в целях совершенствования порядка исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды внести в Госдуму законы, предусматривающие создание и ведение единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России. В июле 2016 г. экс-премьер Дмитрий Медведев поручил разработать концепцию соответствующего Единого реестра.

Законопроект о создании единого регистра впервые был предложен Минфином летом 2016 г., а на рассмотрение в Госдуму он был внесен в июле 2019 г. В середине сентября 2019 г. документ прошел первое чтение. По словам председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Леонида Левина, целью законопроекта являлось максимально возможное сокращение объемов бумажного документооборота между различными российскими ведомствами и упрощение обмена информацией между ними.

17 апреля 2020 г., как писал CNews, законопроект прошел второе чтение, однако 12 мая 2020 г. был возвращен к нему. Его необходимо было дополнить рядом сведений, включая сроки вступления в силу отдельных его положений. 21 мая 2020 г. документ прошел финальное третье чтение.